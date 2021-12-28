https://ru.sputnik.md/20211228/prazdniki-nado-vernut-grazhdanam-samogo-khrista-47544599.html

Шинкарь: в праздники надо вернуть гражданам самого Христа

Шинкарь: в праздники надо вернуть гражданам самого Христа

Священнослужитель рассказал, по каким причинам праздник Рождества Христова коммерсанты используют для того, чтобы побольше заработать

2021-12-28T09:00+0200

2021-12-28T09:00+0200

2021-12-28T09:00+0200

радио

рождество

коммерция

праздник

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Шинкарь: в праздники надо вернуть гражданам самого Христа Шинкарь: в праздники надо вернуть гражданам самого Христа

Праздник Рождества Христова особо почитаем в молдавском народе, подавляющее большинство представителей которого являются православными христианами. И не важно, по какому календарю многие православные отмечают этот светлый праздник, важна сама его суть. Вот только в последнее время представители сферы торговли стараются всячески придать коммерческий смысл этому празднику, заработать на продаже сувениров и другой продукции, приуроченной к Рождеству. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал протоиерей Святогеоргиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь."Одна из важных проблем, появившаяся в последний век, - это вернуть Христа верующим в день его Рождества. Этот праздник все больше и больше занимает коммерческую "полочку", где перестает присутствовать сам Христос. Вот эта западная "калька" о "счастливом Рождестве" говорит о том, что мы забываем саму суть этого события", - сказал собеседник. По мнению священника, люди должны помнить, что согласно Писанию, на Земле появился живой Бог. Если бы этого не произошло, уверен собеседник, то каждый бы получил по делам своим, если бы такое священное событие - рождение святого младенца не спасло бы человечество.По словам священнослужителя, сегодня это Рождество многими остается незамеченным, поскольку событие затмевается ярмарками и мишурой. Шинкарь призвал всех христиан не забывать за всей коммерческой суетой суть великого праздника - Рождества.

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2021

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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рождество, коммерция, праздник, аудио