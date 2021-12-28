https://ru.sputnik.md/20211228/prichiny-sandu-sammit-sng-47602757.html

Истинные причины, по которым Санду не поехала на саммит СНГ

Истинные причины, по которым Санду не поехала на саммит СНГ

Молдавский президент не только не хотела, но и не могла поехать на саммит, полагает аналитик.

2021-12-28T20:28+0200

2021-12-28T20:28+0200

2021-12-28T20:28+0200

политика

санкт-петербург

майя санду

саммит снг

в молдове

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КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Во вторник в Санкт-Петербурге состоялся очередной неформальный саммит глав стран СНГ. Президент Майя Санду на нем не присутствовала.Ранее она заявила, что "не получила официального приглашения" на мероприятие. Однако многие наблюдатели сочли, что настоящий причины сегодняшнего отсутствия главы молдавского государства в северной столице России – иные.Политолог Корнелиу Чуря полагает, что Молдова потенциально многое потеряет от того, что Санду не пожелала ехать в Санкт-Петербург.Публицист и политический аналитик Дмитрий Чубашенко напоминает, что отказ Санду ехать на саммит спикер парламента Игорь Гросу объяснил тем, что у мероприятия якобы "размытая повестка", и что "польза от него неочевидна".Впрочем, полагает аналитик, Санду и не могла поехать в Санкт-Петербург."Отказавшись поехать на саммит СНГ, Санду действует последовательно, в рамках той логики, которую она сама, ее парламент и их правительство для себя определили. Эта логика заключается в том, что действующее руководство Молдовы проводит "курс на евроинтеграцию", а отношения с Россией нужно поддерживать только в той мере, в какой они не мешают этому курсу актуальной кишиневской власти", – написал Чубашенко на своей странице в соцсети.Аналитик отмечает, что, отправившись Питер, президент Санду, помимо прочего, "предала" бы своих партнеров по "Ассоциированному трио" – Грузию и Украину."Вторая, а может быть, и главная причина, почему Санду не едет на саммит СНГ — ее общая закомплексованность. Санду ведет себя ригидно и закомплексовано и во внутренней политике Молдовы, что уж там говорить о делах международных. Хотя она позиционирует себя в качестве "европейского политика", у нее напрочь отсутствует такое важное для настоящих европейских политиков качество, как готовность и способность к диалогу и компромиссу", – утверждает Чубашенко.Кроме того, по его мнению, Майя Санду попросту не может пойти "против инструкций" главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля.А кроме того, отмечает Чубашенко, в январе должны состояться переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ по плану разрядки, предложенному Москвой, и Санду, возможно, просто ждет выводов и результатов, к которым придут крупные геополитические игроки.Нынешняя традиционная неформальная встреча руководителей стран СНГ прошла в Петербурге по инициативе российского лидера. В ней приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Ильхам Алиев (Азербайджан), Александр Лукашенко (Белоруссия), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркмения), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Соглашение о создании Содружества Независимых Государств подписали руководители России, Украины и Белоруссии 8 декабря 1991 года.

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санкт-петербург, майя санду, саммит снг, в молдове