https://ru.sputnik.md/20211228/prichiny-sandu-sammit-sng-47602757.html
Истинные причины, по которым Санду не поехала на саммит СНГ
Истинные причины, по которым Санду не поехала на саммит СНГ
Молдавский президент не только не хотела, но и не могла поехать на саммит, полагает аналитик.
2021-12-28T20:28+0200
2021-12-28T20:28+0200
2021-12-28T20:28+0200
политика
санкт-петербург
майя санду
саммит снг
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0a/32832817_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_c0a9f57848aa61db03c53068d8c929a5.jpg
КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Во вторник в Санкт-Петербурге состоялся очередной неформальный саммит глав стран СНГ. Президент Майя Санду на нем не присутствовала.Ранее она заявила, что "не получила официального приглашения" на мероприятие. Однако многие наблюдатели сочли, что настоящий причины сегодняшнего отсутствия главы молдавского государства в северной столице России – иные.Политолог Корнелиу Чуря полагает, что Молдова потенциально многое потеряет от того, что Санду не пожелала ехать в Санкт-Петербург.Публицист и политический аналитик Дмитрий Чубашенко напоминает, что отказ Санду ехать на саммит спикер парламента Игорь Гросу объяснил тем, что у мероприятия якобы "размытая повестка", и что "польза от него неочевидна".Впрочем, полагает аналитик, Санду и не могла поехать в Санкт-Петербург."Отказавшись поехать на саммит СНГ, Санду действует последовательно, в рамках той логики, которую она сама, ее парламент и их правительство для себя определили. Эта логика заключается в том, что действующее руководство Молдовы проводит "курс на евроинтеграцию", а отношения с Россией нужно поддерживать только в той мере, в какой они не мешают этому курсу актуальной кишиневской власти", – написал Чубашенко на своей странице в соцсети.Аналитик отмечает, что, отправившись Питер, президент Санду, помимо прочего, "предала" бы своих партнеров по "Ассоциированному трио" – Грузию и Украину."Вторая, а может быть, и главная причина, почему Санду не едет на саммит СНГ — ее общая закомплексованность. Санду ведет себя ригидно и закомплексовано и во внутренней политике Молдовы, что уж там говорить о делах международных. Хотя она позиционирует себя в качестве "европейского политика", у нее напрочь отсутствует такое важное для настоящих европейских политиков качество, как готовность и способность к диалогу и компромиссу", – утверждает Чубашенко.Кроме того, по его мнению, Майя Санду попросту не может пойти "против инструкций" главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля.А кроме того, отмечает Чубашенко, в январе должны состояться переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ по плану разрядки, предложенному Москвой, и Санду, возможно, просто ждет выводов и результатов, к которым придут крупные геополитические игроки.Нынешняя традиционная неформальная встреча руководителей стран СНГ прошла в Петербурге по инициативе российского лидера. В ней приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Ильхам Алиев (Азербайджан), Александр Лукашенко (Белоруссия), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркмения), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Соглашение о создании Содружества Независимых Государств подписали руководители России, Украины и Белоруссии 8 декабря 1991 года.
санкт-петербург
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0a/32832817_279:0:1000:541_1920x0_80_0_0_e49bb0f6e63d1b61e71b8a6dd284d25c.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
санкт-петербург, майя санду, саммит снг, в молдове
Истинные причины, по которым Санду не поехала на саммит СНГ
Молдавский президент не только не хотела, но и не могла поехать на саммит, полагает аналитик.
КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Во вторник в Санкт-Петербурге состоялся очередной неформальный саммит глав стран СНГ. Президент Майя Санду на нем не присутствовала.
Ранее она заявила, что "не получила официального приглашения" на мероприятие. Однако многие наблюдатели сочли, что настоящий причины сегодняшнего отсутствия главы молдавского государства в северной столице России – иные.
Политолог Корнелиу Чуря полагает, что Молдова потенциально многое потеряет от того, что Санду не пожелала ехать в Санкт-Петербург.
"В нынешней, довольно напряженной региональной обстановке было бы весьма желательным, чтобы президент Санду поддерживала контакты не только с руководителями западных стран, но и главами самых влиятельных стран СНГ. И эта ограниченность возможностей для общения потенциально будет работать против Молдовы", – считает Чуря.
Публицист и политический аналитик Дмитрий Чубашенко напоминает, что отказ Санду ехать на саммит спикер парламента Игорь Гросу объяснил тем, что у мероприятия якобы "размытая повестка", и что "польза от него неочевидна".
Впрочем, полагает аналитик, Санду и не могла поехать в Санкт-Петербург.
"Отказавшись поехать на саммит СНГ, Санду действует последовательно, в рамках той логики, которую она сама, ее парламент и их правительство для себя определили. Эта логика заключается в том, что действующее руководство Молдовы проводит "курс на евроинтеграцию", а отношения с Россией нужно поддерживать только в той мере, в какой они не мешают этому курсу актуальной кишиневской власти", – написал Чубашенко на своей странице в соцсети.
Аналитик отмечает, что, отправившись Питер, президент Санду, помимо прочего, "предала" бы своих партнеров по "Ассоциированному трио" – Грузию и Украину.
"Вторая, а может быть, и главная причина, почему Санду не едет на саммит СНГ — ее общая закомплексованность. Санду ведет себя ригидно и закомплексовано и во внутренней политике Молдовы, что уж там говорить о делах международных. Хотя она позиционирует себя в качестве "европейского политика", у нее напрочь отсутствует такое важное для настоящих европейских политиков качество, как готовность и способность к диалогу и компромиссу", – утверждает Чубашенко.
Кроме того, по его мнению, Майя Санду попросту не может пойти "против инструкций" главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля.
"Как она может встречаться на саммитах СНГ с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, если старшие товарищи из Брюсселя зачислили их в разряд общих противников и пообещали поддерживать Молдову и дальше в ее сопротивлении России?", – считает аналитик.
А кроме того, отмечает Чубашенко, в январе должны состояться переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ по плану разрядки, предложенному Москвой, и Санду, возможно, просто ждет выводов и результатов, к которым придут крупные геополитические игроки.
Нынешняя традиционная неформальная встреча руководителей стран СНГ прошла в Петербурге по инициативе российского лидера. В ней приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Ильхам Алиев (Азербайджан), Александр Лукашенко (Белоруссия), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркмения), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств подписали руководители России, Украины и Белоруссии 8 декабря 1991 года.