https://ru.sputnik.md/20211228/pridnestrove-priostanavlivaet-uchastie-mekhanizme-registratsii-transporta-47590601.html
Приднестровье приостанавливает участие в механизме регистрации транспорта
Приднестровье приостанавливает участие в механизме регистрации транспорта
В Приднестровье считают, что Молдова блокирует получение нейтральных номеров для транспорта на Левобережье.
2021-12-28T13:25+0200
2021-12-28T13:25+0200
2021-12-28T14:13+0200
общество
в молдове
приднестровье
молдова
нейтральные регистрационные номера
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Власти Приднестровья во вторник официально уведомили молдавскую сторону и международных представителей в формате "5+2" о временном приостановлении участия приднестровской стороны в механизме регистрации транспорта с нейтральными номерами.Участие будет официально приостановлено с 29 декабря. Как отметили в МИД Приднестровья, решение было принято в связи с тем, что молдавская сторона блокирует регистрацию транспорта из Левобережья. По мнению приднестровской стороны, этот шаг молдавской стороны "грубо противоречит базовым договоренностям переговорного процесса и непосредственно Протокольному решению от 24 апреля 2018 года". Действия Молдовы по блокированию доставки в Приднестровье номерных знаков воспринимаются приднестровской стороной как намеренное создание препятствий нормальной плановой работе механизма регистрации транспортных средств в соответствующих пунктах в Тирасполе и Рыбнице.
https://ru.sputnik.md/20210528/Byuro-po-reintegratsii-Moldovy-rastet-kolichestvo-avto-s-neytralnymi-nomerami-34922698.html
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в молдове, приднестровье, молдова, нейтральные регистрационные номера
Приднестровье приостанавливает участие в механизме регистрации транспорта
13:25 28.12.2021 (обновлено: 14:13 28.12.2021)
В Приднестровье считают, что Молдова блокирует получение нейтральных номеров для транспорта на Левобережье.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Власти Приднестровья во вторник официально уведомили молдавскую сторону и международных представителей в формате "5+2" о временном приостановлении участия приднестровской стороны в механизме регистрации транспорта с нейтральными номерами.
Участие будет официально приостановлено с 29 декабря.
Как отметили в МИД Приднестровья, решение было принято в связи с тем, что молдавская сторона блокирует регистрацию транспорта из Левобережья.
"22 декабря таможенными органами Молдовы был необоснованно задержан груз, состоящий из номерных знаков нейтрального и приднестровского образца. Принятые по политико-дипломатическим каналам меры по скорейшему деблокированию приднестровского груза не привели к положительным результатам", – отметили в МИД.
По мнению приднестровской стороны, этот шаг молдавской стороны "грубо противоречит базовым договоренностям переговорного процесса и непосредственно Протокольному решению от 24 апреля 2018 года".
Действия Молдовы по блокированию доставки в Приднестровье номерных знаков воспринимаются приднестровской стороной как намеренное создание препятствий нормальной плановой работе механизма регистрации транспортных средств в соответствующих пунктах в Тирасполе и Рыбнице.