https://ru.sputnik.md/20211228/pridnestrove-priostanavlivaet-uchastie-mekhanizme-registratsii-transporta-47590601.html

Приднестровье приостанавливает участие в механизме регистрации транспорта

Приднестровье приостанавливает участие в механизме регистрации транспорта

В Приднестровье считают, что Молдова блокирует получение нейтральных номеров для транспорта на Левобережье.

2021-12-28T13:25+0200

2021-12-28T13:25+0200

2021-12-28T14:13+0200

общество

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молдова

нейтральные регистрационные номера

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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Власти Приднестровья во вторник официально уведомили молдавскую сторону и международных представителей в формате "5+2" о временном приостановлении участия приднестровской стороны в механизме регистрации транспорта с нейтральными номерами.Участие будет официально приостановлено с 29 декабря. Как отметили в МИД Приднестровья, решение было принято в связи с тем, что молдавская сторона блокирует регистрацию транспорта из Левобережья. По мнению приднестровской стороны, этот шаг молдавской стороны "грубо противоречит базовым договоренностям переговорного процесса и непосредственно Протокольному решению от 24 апреля 2018 года". Действия Молдовы по блокированию доставки в Приднестровье номерных знаков воспринимаются приднестровской стороной как намеренное создание препятствий нормальной плановой работе механизма регистрации транспортных средств в соответствующих пунктах в Тирасполе и Рыбнице.

https://ru.sputnik.md/20210528/Byuro-po-reintegratsii-Moldovy-rastet-kolichestvo-avto-s-neytralnymi-nomerami-34922698.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, приднестровье, молдова, нейтральные регистрационные номера