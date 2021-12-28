https://ru.sputnik.md/20211228/programma-pochtovykh-otdeleniy-47600935.html
Стала известна программа работы почтовых отделений в Молдове на праздники
Стала известна программа работы почтовых отделений в Молдове на праздники
В какие дни "Почта Молдовы" будет недоступна для клиентов.
2021-12-28T19:59+0200
2021-12-28T19:59+0200
2021-12-28T21:10+0200
общество
в молдове
молдова
программа
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/14/31005227_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_56ec148aff4d8db98c867c86fae9414d.jpg
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Госпредприятие "Почта Молдовы" объявило график работы своих филиалов в праздничные дни. Согласно информации госпредприятия, выходные дни в почтовых отделениях – 1, 7 и 8 января 2022 года. В указанные числа не будут работать все офисы и филиалы "Почты Молдовы". Другие дни в госпредприятии будут рабочими, однако один офис будет работать по особому графику. Также, по данным "Почты Молдовы", 2 и 9 января 2022 года филиал с улицы Пьяца Гэрий в Кишиневе будет доступен по воскресному графику – с 10.00 до 14.00.
https://ru.sputnik.md/20211009/moldavskaya-pochta-udivitelnye-fakty-i-redkie-foto-45380878.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/14/31005227_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_690fe2f2fc51354ad338d45941ef5788.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, программа, новый год
Стала известна программа работы почтовых отделений в Молдове на праздники
19:59 28.12.2021 (обновлено: 21:10 28.12.2021)
"Почта Молдовы" опубликовала график работы в новогодние праздники.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Госпредприятие "Почта Молдовы" объявило график работы своих филиалов в праздничные дни.
Согласно информации госпредприятия, выходные дни в почтовых отделениях – 1, 7 и 8 января 2022 года.
В указанные числа не будут работать все офисы и филиалы "Почты Молдовы".
Другие дни в госпредприятии будут рабочими, однако один офис будет работать по особому графику.
Также, по данным "Почты Молдовы", 2 и 9 января 2022 года филиал с улицы Пьяца Гэрий в Кишиневе будет доступен по воскресному графику – с 10.00 до 14.00.