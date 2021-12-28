https://ru.sputnik.md/20211228/programma-pochtovykh-otdeleniy-47600935.html

Стала известна программа работы почтовых отделений в Молдове на праздники

Стала известна программа работы почтовых отделений в Молдове на праздники

В какие дни "Почта Молдовы" будет недоступна для клиентов.

2021-12-28T19:59+0200

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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Госпредприятие "Почта Молдовы" объявило график работы своих филиалов в праздничные дни. Согласно информации госпредприятия, выходные дни в почтовых отделениях – 1, 7 и 8 января 2022 года. В указанные числа не будут работать все офисы и филиалы "Почты Молдовы". Другие дни в госпредприятии будут рабочими, однако один офис будет работать по особому графику. Также, по данным "Почты Молдовы", 2 и 9 января 2022 года филиал с улицы Пьяца Гэрий в Кишиневе будет доступен по воскресному графику – с 10.00 до 14.00.

https://ru.sputnik.md/20211009/moldavskaya-pochta-udivitelnye-fakty-i-redkie-foto-45380878.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, программа, новый год