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Стала известна программа работы почтовых отделений в Молдове на праздники
Стала известна программа работы почтовых отделений в Молдове на праздники
В какие дни "Почта Молдовы" будет недоступна для клиентов.
2021-12-28T19:59+0200
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Госпредприятие "Почта Молдовы" объявило график работы своих филиалов в праздничные дни. Согласно информации госпредприятия, выходные дни в почтовых отделениях – 1, 7 и 8 января 2022 года. В указанные числа не будут работать все офисы и филиалы "Почты Молдовы". Другие дни в госпредприятии будут рабочими, однако один офис будет работать по особому графику. Также, по данным "Почты Молдовы", 2 и 9 января 2022 года филиал с улицы Пьяца Гэрий в Кишиневе будет доступен по воскресному графику – с 10.00 до 14.00.
https://ru.sputnik.md/20211009/moldavskaya-pochta-udivitelnye-fakty-i-redkie-foto-45380878.html
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в молдове, молдова, программа, новый год

Стала известна программа работы почтовых отделений в Молдове на праздники

19:59 28.12.2021 (обновлено: 21:10 28.12.2021)
© Sputnik / Anatolii KiriakПочта Молдовы
Почта Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
"Почта Молдовы" опубликовала график работы в новогодние праздники.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Госпредприятие "Почта Молдовы" объявило график работы своих филиалов в праздничные дни.
Согласно информации госпредприятия, выходные дни в почтовых отделениях – 1, 7 и 8 января 2022 года.
В указанные числа не будут работать все офисы и филиалы "Почты Молдовы".
Другие дни в госпредприятии будут рабочими, однако один офис будет работать по особому графику.
Также, по данным "Почты Молдовы", 2 и 9 января 2022 года филиал с улицы Пьяца Гэрий в Кишиневе будет доступен по воскресному графику – с 10.00 до 14.00.
здание Главпочтамта, Кишинев 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
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