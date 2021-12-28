https://ru.sputnik.md/20211228/provalilas-desyataya-popytka-izbrat-spikera-gagauzskogo-parlamenta--47596395.html

Провалилась десятая попытка избрать спикера гагаузского парламента

Провалилась десятая попытка избрать спикера гагаузского парламента

Бюджет Гагаузии не принят, региональные законы не рассмотрены. Но в этом году депутаты собираться больше не будут.

2021-12-28T15:57+0200

2021-12-28T15:57+0200

2021-12-28T16:09+0200

политика

в молдове

гагаузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47596663_0:174:1600:1074_1920x0_80_0_0_ca0099bc52bc937b84ca9800c608dfe4.jpg

КОМРАТ, 28 дек – Sputnik, Максим Топал. На пост председателя Народного собрания снова претендовали Дмитрий Константинов и Виктор Петров. Ни один из них не заручился поддержкой большинства депутатов. В выборах принимали участие 34 депутата, из которых 17 проголосовали за Константинова, а 16 – за Петрова. Один бюллетень оказался испорчен.Глава Счетной комиссии по выборам спикера НСГ Елена Юрченко констатировала, что голосование вновь провалилось.Десятая попытка избрания руководящих органов Народного собрания в этом году окажется последней. В новый год Гагаузия войдет без руководства законодательного органа, в условиях отсутствия бюджета и не рассмотренного регионального закона о патентах, которого так ждут местные предприниматели.Председатель Верховного совета непризнанной Гагаузской Республики, а затем и Народного собрания Гагаузской автономии Михаил Кендигелян считает, что выход из сложившейся ситуации все же есть."Для организации переговоров депутатские группы должны сформировать согласительную комиссию. Нужен диалог", – отметил Кендигелян.По словам известного общественного и политического деятеля, происходящее в НСГ не повышает уровня доверия к депутатам. Потому политики должны садиться за стол переговоров и искать компромисс по фигуре спикера."Я уже начал сомневаться, а действительно ли часть депутатов стала народными избранниками, чтобы защищать интересы Гагаузии? Не в интересах Гагаузии смотреть на этот цирк в Народном собрании. Авторитет Гагаузии и ее руководства в мире был очень высок. Но эти несколько месяцев уронили престиж", – отметил Михаил Кендигелян.Учредительное заседание Народного собрания Гагаузии было перенесено на 11 января 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211227/nazad-v-sssr-v-gagauzii-30-let-posle-soyuza-47565703.html

гагаузия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, гагаузия