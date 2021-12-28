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https://ru.sputnik.md/20211228/provalilas-desyataya-popytka-izbrat-spikera-gagauzskogo-parlamenta--47596395.html
Провалилась десятая попытка избрать спикера гагаузского парламента
Провалилась десятая попытка избрать спикера гагаузского парламента
Бюджет Гагаузии не принят, региональные законы не рассмотрены. Но в этом году депутаты собираться больше не будут.
2021-12-28T15:57+0200
2021-12-28T16:09+0200
политика
в молдове
гагаузия
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КОМРАТ, 28 дек – Sputnik, Максим Топал. На пост председателя Народного собрания снова претендовали Дмитрий Константинов и Виктор Петров. Ни один из них не заручился поддержкой большинства депутатов. В выборах принимали участие 34 депутата, из которых 17 проголосовали за Константинова, а 16 – за Петрова. Один бюллетень оказался испорчен.Глава Счетной комиссии по выборам спикера НСГ Елена Юрченко констатировала, что голосование вновь провалилось.Десятая попытка избрания руководящих органов Народного собрания в этом году окажется последней. В новый год Гагаузия войдет без руководства законодательного органа, в условиях отсутствия бюджета и не рассмотренного регионального закона о патентах, которого так ждут местные предприниматели.Председатель Верховного совета непризнанной Гагаузской Республики, а затем и Народного собрания Гагаузской автономии Михаил Кендигелян считает, что выход из сложившейся ситуации все же есть."Для организации переговоров депутатские группы должны сформировать согласительную комиссию. Нужен диалог", – отметил Кендигелян.По словам известного общественного и политического деятеля, происходящее в НСГ не повышает уровня доверия к депутатам. Потому политики должны садиться за стол переговоров и искать компромисс по фигуре спикера."Я уже начал сомневаться, а действительно ли часть депутатов стала народными избранниками, чтобы защищать интересы Гагаузии? Не в интересах Гагаузии смотреть на этот цирк в Народном собрании. Авторитет Гагаузии и ее руководства в мире был очень высок. Но эти несколько месяцев уронили престиж", – отметил Михаил Кендигелян.Учредительное заседание Народного собрания Гагаузии было перенесено на 11 января 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211227/nazad-v-sssr-v-gagauzii-30-let-posle-soyuza-47565703.html
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в молдове, гагаузия

Провалилась десятая попытка избрать спикера гагаузского парламента

15:57 28.12.2021 (обновлено: 16:09 28.12.2021)
© Sputnik / Maxim TopalДесятая попытка избрания руководства гагаузского парламента провалилась
Десятая попытка избрания руководства гагаузского парламента провалилась - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Подписаться на
Бюджет Гагаузии не принят, региональные законы не рассмотрены. Но в этом году депутаты собираться больше не будут.
КОМРАТ, 28 дек – Sputnik, Максим Топал. На пост председателя Народного собрания снова претендовали Дмитрий Константинов и Виктор Петров. Ни один из них не заручился поддержкой большинства депутатов. В выборах принимали участие 34 депутата, из которых 17 проголосовали за Константинова, а 16 – за Петрова. Один бюллетень оказался испорчен.
© Sputnik / Maxim TopalДесятая попытка избрания руководства гагаузского парламента провалилась
Десятая попытка избрания руководства гагаузского парламента провалилась - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
Десятая попытка избрания руководства гагаузского парламента провалилась
© Sputnik / Maxim Topal
Глава Счетной комиссии по выборам спикера НСГ Елена Юрченко констатировала, что голосование вновь провалилось.

"По результатам тайного голосования выборы председателя НСГ не состоялись, так как ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов", – сказала Елена Юрченко.

Десятая попытка избрания руководящих органов Народного собрания в этом году окажется последней. В новый год Гагаузия войдет без руководства законодательного органа, в условиях отсутствия бюджета и не рассмотренного регионального закона о патентах, которого так ждут местные предприниматели.
© Sputnik / Maxim TopalДесятая попытка избрания руководства гагаузского парламента провалилась
Десятая попытка избрания руководства гагаузского парламента провалилась - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
Десятая попытка избрания руководства гагаузского парламента провалилась
© Sputnik / Maxim Topal
Председатель Верховного совета непризнанной Гагаузской Республики, а затем и Народного собрания Гагаузской автономии Михаил Кендигелян считает, что выход из сложившейся ситуации все же есть.
"Для организации переговоров депутатские группы должны сформировать согласительную комиссию. Нужен диалог", – отметил Кендигелян.
© Sputnik / Maxim TopalДесятая попытка избрания руководства гагаузского парламента провалилась
Десятая попытка избрания руководства гагаузского парламента провалилась - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
Десятая попытка избрания руководства гагаузского парламента провалилась
© Sputnik / Maxim Topal
По словам известного общественного и политического деятеля, происходящее в НСГ не повышает уровня доверия к депутатам. Потому политики должны садиться за стол переговоров и искать компромисс по фигуре спикера.
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"Я уже начал сомневаться, а действительно ли часть депутатов стала народными избранниками, чтобы защищать интересы Гагаузии? Не в интересах Гагаузии смотреть на этот цирк в Народном собрании. Авторитет Гагаузии и ее руководства в мире был очень высок. Но эти несколько месяцев уронили престиж", – отметил Михаил Кендигелян.
Учредительное заседание Народного собрания Гагаузии было перенесено на 11 января 2022 года.
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