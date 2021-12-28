https://ru.sputnik.md/20211228/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-47572786.html

Самый точный прогноз погоды: снегопады продолжатся

Самый точный прогноз погоды: снегопады продолжатся

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда ослабнут морозы

2021-12-28T07:00+0200

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прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, ночью сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, днем местами слабый снег. Гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы.Ветер будет дуть северо-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от –4 до +1 градуса по Цельсию, ночью – от –2 до –7.Точный прогноз погоды в Кишиневе 28 декабря: днем – от -1 до +1, ночью – от –2 до –4 градусов.Днем 29 декабря температура воздуха опустится до –5. В последующие дни потеплеет, ожидается от 0 до +5.Праздники и народные приметыПо народному календарю 28 декабря – день Трифона. Его считали покровителем моряков, поэтому 28 декабря все, кто имел отношение к морскому делу, молились святому и просили о защите.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды