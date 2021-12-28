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Самый точный прогноз погоды: снегопады продолжатся
Самый точный прогноз погоды: снегопады продолжатся
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда ослабнут морозы
2021-12-28T07:00+0200
2021-12-28T11:08+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, ночью сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, днем местами слабый снег. Гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы.Ветер будет дуть северо-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от –4 до +1 градуса по Цельсию, ночью – от –2 до –7.Точный прогноз погоды в Кишиневе 28 декабря: днем – от -1 до +1, ночью – от –2 до –4 градусов.Днем 29 декабря температура воздуха опустится до –5. В последующие дни потеплеет, ожидается от 0 до +5.Праздники и народные приметыПо народному календарю 28 декабря – день Трифона. Его считали покровителем моряков, поэтому 28 декабря все, кто имел отношение к морскому делу, молились святому и просили о защите.
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: снегопады продолжатся

07:00 28.12.2021 (обновлено: 11:08 28.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausЗимний Кишинев 2021
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Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, ночью сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, днем местами слабый снег.
Гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы.
Ветер будет дуть северо-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от –4 до +1 градуса по Цельсию, ночью – от –2 до –7.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 28 декабря: днем – от -1 до +1, ночью – от –2 до –4 градусов.
Днем 29 декабря температура воздуха опустится до –5. В последующие дни потеплеет, ожидается от 0 до +5.

Праздники и народные приметы

По народному календарю 28 декабря – день Трифона. Его считали покровителем моряков, поэтому 28 декабря все, кто имел отношение к морскому делу, молились святому и просили о защите.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
Какая погода на Трифона, таким будет март.
Синицы 28 декабря громко чирикают – скоро будут сильные морозы.
Много снега на Трифона, летом сильной жары не будет.
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