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Почему Санду не приняла участие в неформальном саммите глав СНГ

Почему Санду не приняла участие в неформальном саммите глав СНГ

Политолог уверен, что неформальный саммит глав СНГ – мероприятие, которое представляет несомненный интерес, прежде всего с дипломатической точки зрения.

2021-12-28T19:12+0200

2021-12-28T19:12+0200

2021-12-28T19:12+0200

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Президент Молдовы Майя Санду не приняла участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. По ее словам, она не получала официального приглашения. Свое решение президент объяснила тем, что в отношениях с Содружеством ее в первую очередь интересует экономический аспект.На вопрос, поехала бы президент Молдовы на саммит лидеров стран Содружества, если бы на нем обсуждались экономические вопросы, которые интересуют республику, Крылов ответил, что следует подождать следующее официальное заседание".Говоря дипломатическим языком, отметил Крылов, участие в подобном мероприятии – это возможность пообщаться с руководителями других стран, обменяться мнениями, обсудить планы, понять новые тенденции и сделать выводы на будущее. Саммит СНГ в Санкт-Петербурге стал первой "встречей без галстуков" президентов Содружества с момента начала пандемии коронавируса. Неформальные встречи лидеров традиционно проходят в конце года. Формат не предусматривает фиксированной повестки дня, и саммит проходит в формате свободной дискуссии.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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