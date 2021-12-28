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Почему Санду не приняла участие в неформальном саммите глав СНГ
Почему Санду не приняла участие в неформальном саммите глав СНГ
Политолог уверен, что неформальный саммит глав СНГ – мероприятие, которое представляет несомненный интерес, прежде всего с дипломатической точки зрения.
2021-12-28T19:12+0200
2021-12-28T19:12+0200
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Президент Молдовы Майя Санду не приняла участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. По ее словам, она не получала официального приглашения. Свое решение президент объяснила тем, что в отношениях с Содружеством ее в первую очередь интересует экономический аспект.На вопрос, поехала бы президент Молдовы на саммит лидеров стран Содружества, если бы на нем обсуждались экономические вопросы, которые интересуют республику, Крылов ответил, что следует подождать следующее официальное заседание".Говоря дипломатическим языком, отметил Крылов, участие в подобном мероприятии – это возможность пообщаться с руководителями других стран, обменяться мнениями, обсудить планы, понять новые тенденции и сделать выводы на будущее. Саммит СНГ в Санкт-Петербурге стал первой "встречей без галстуков" президентов Содружества с момента начала пандемии коронавируса. Неформальные встречи лидеров традиционно проходят в конце года. Формат не предусматривает фиксированной повестки дня, и саммит проходит в формате свободной дискуссии.
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молдова, снг, майя санду, видео, в молдове

Почему Санду не приняла участие в неформальном саммите глав СНГ

19:12 28.12.2021
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Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
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Политолог уверен, что неформальный саммит глав СНГ – мероприятие, которое представляет несомненный интерес, прежде всего с дипломатической точки зрения.
Президент Молдовы Майя Санду не приняла участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. По ее словам, она не получала официального приглашения. Свое решение президент объяснила тем, что в отношениях с Содружеством ее в первую очередь интересует экономический аспект.
На вопрос, поехала бы президент Молдовы на саммит лидеров стран Содружества, если бы на нем обсуждались экономические вопросы, которые интересуют республику, Крылов ответил, что следует подождать следующее официальное заседание".
"Давайте подождем следующее официальное заседание в рамках СНГ, на котором будут рассматривать, в том числе, экономические вопросы, и посмотрим, будет ли участвовать молдавская сторона в нем, и каково будет это участие и результаты. Да, сегодня был неформальный саммит, в рамках которого подводились какие-то итоги года, но и несомненно строились какие-то планы на будущее", – подчеркнул собеседник.
Говоря дипломатическим языком, отметил Крылов, участие в подобном мероприятии – это возможность пообщаться с руководителями других стран, обменяться мнениями, обсудить планы, понять новые тенденции и сделать выводы на будущее.
"То есть это неформальное мероприятие, которое представляет несомненный интерес, прежде всего с дипломатической точки зрения", – сказал Крылов.
Саммит СНГ в Санкт-Петербурге стал первой "встречей без галстуков" президентов Содружества с момента начала пандемии коронавируса. Неформальные встречи лидеров традиционно проходят в конце года. Формат не предусматривает фиксированной повестки дня, и саммит проходит в формате свободной дискуссии.
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