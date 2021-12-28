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В Санкт-Петербурге организована неформальная встреча лидеров СНГ
В Санкт-Петербурге организована неформальная встреча лидеров СНГ
Неформальный саммит глав государств СНГ пройдет во вторник в Санкт-Петербурге
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Неформальный саммит глав государств СНГ пройдет во вторник в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости. Саммит организован на фоне празднования в этом году 30-летия образования Содружества.Это первая "встреча без галстуков" президентов СНГ с момента начала пандемии коронавируса. Неформальные встречи лидеров традиционно проходят в конце года. Формат не предусматривает фиксированной повестки дня, и саммит проходит в формате свободной дискуссии.В мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Президент Молдовы Майя Санду заявила, что пока не получала официального приглашения на неформальный саммит глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. В ответ на уточняющий вопрос, готова ли она принять участие в саммите, если получит приглашение, Санду ответила, что многое будет зависеть от рабочей повестки. При этом она отметила, что у Молдовы в СНГ есть "интересы в экономическом поле".При этом Санду за год с момента вступления в должность президента республики ни разу не принимала участия в мероприятиях СНГ.
https://ru.sputnik.md/20211227/sandu--o-sammite-sng-v-sankt-peterburge-ne-znayu-dazhe-povestki-47575181.html
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снг, санкт-петербург

В Санкт-Петербурге организована неформальная встреча лидеров СНГ

11:25 28.12.2021 (обновлено: 14:04 28.12.2021)
© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi Заседание Совета Межпарламентской ассамблеи стран-участниц Содружества Независимых Государств (МПА СНГ)
Заседание Совета Межпарламентской ассамблеи стран-участниц Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
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Майя Санду не принимает участия в мероприятии.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Неформальный саммит глав государств СНГ пройдет во вторник в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости. Саммит организован на фоне празднования в этом году 30-летия образования Содружества.
Это первая "встреча без галстуков" президентов СНГ с момента начала пандемии коронавируса. Неформальные встречи лидеров традиционно проходят в конце года. Формат не предусматривает фиксированной повестки дня, и саммит проходит в формате свободной дискуссии.
В мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что пока не получала официального приглашения на неформальный саммит глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. В ответ на уточняющий вопрос, готова ли она принять участие в саммите, если получит приглашение, Санду ответила, что многое будет зависеть от рабочей повестки. При этом она отметила, что у Молдовы в СНГ есть "интересы в экономическом поле".
При этом Санду за год с момента вступления в должность президента республики ни разу не принимала участия в мероприятиях СНГ.
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
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