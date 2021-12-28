Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211228/situatsiya-doroga-moldova-zakrytyy-kpp-skolzyaschiy-politsiy-47579329.html
Пока все спали: ситуация на дорогах Молдовы, закрытый КПП и скользящий полицейский
Пока все спали: ситуация на дорогах Молдовы, закрытый КПП и скользящий полицейский
Пока все спали: ситуация на дорогах Молдовы, закрытый КПП и скользящий полиций
2021-12-28T08:43+0200
2021-12-28T09:50+0200
полиция
трассы
кпп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47578588_424:0:3908:1960_1920x0_80_0_0_d533a1e429defb8e8a13d0240de8d57f.jpg
КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Полиция Молдовы сообщает о том, что к 7 утра 28 декабря все трассы расчищены и на территории Молдовы нет ни одной заблокированной из-за снега дороги.В это время несколько экипажей полиции следят за ситуацией на дорогах Молдовы и готовы оказать помощь водителям, оказавшимся в затруднительном положении.Полиция также призывает водителей прислушиваться к рекомендациям и не выезжать на дорогу без крайней необходимости.Так, на 27 километре трасы R3 перевернулась фура с апельсинами из-за того, что водитель не прислушался к просьбе полиции прекратить движение и дождаться снегоуборочных машин, которые расчистят дорогу.КПП Джюрджюлешть – Рени временно закрытПограничная полиция Молдовы предупреждает о временном закрытии контрольно-пропускного пункта на границы с Украиной Джюрджюлешть – Рени. Закрытие связано с перебоями в подаче электроэнергии на украинской стороне.Сотрудники погранполиции рекомендуют путешественникам воспользоваться ближайшим КПП - Чишмикиой-Долинское.Полиция предупреждает водителейНа дорогах Молдовы гололед и неблагоприятные условия для поездок. Полиция рекомендует снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть острожными на дороге.В качестве доказательства сложной ситуации на одной из трасс страны сотрудник молдавской полиции проскользил несколько метров на ногах. Видео полиция опубликовала в своем официальном Telergram-канале. Место "скольжения полицейского" - 98 километр трассы R30, Район Штефан-Водэ.
https://ru.sputnik.md/20211224/pogranpolitsii-ne-podtverdili-protesty-ocheredi-na-14-chasov-na-kpp-leusheny-47487496.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47578588_859:0:3472:1960_1920x0_80_0_0_a0ee52bc5b322b1a264ae6ab901c7211.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
полиция, трассы, кпп

Пока все спали: ситуация на дорогах Молдовы, закрытый КПП и скользящий полицейский

08:43 28.12.2021 (обновлено: 09:50 28.12.2021)
© Sputnik / OsmatescoСнегоуборочная машина
Снегоуборочная машина - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Osmatesco
Подписаться на
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Полиция Молдовы сообщает о том, что к 7 утра 28 декабря все трассы расчищены и на территории Молдовы нет ни одной заблокированной из-за снега дороги.
В это время несколько экипажей полиции следят за ситуацией на дорогах Молдовы и готовы оказать помощь водителям, оказавшимся в затруднительном положении.
Полиция также призывает водителей прислушиваться к рекомендациям и не выезжать на дорогу без крайней необходимости.
Так, на 27 километре трасы R3 перевернулась фура с апельсинами из-за того, что водитель не прислушался к просьбе полиции прекратить движение и дождаться снегоуборочных машин, которые расчистят дорогу.

КПП Джюрджюлешть – Рени временно закрыт

Пограничная полиция Молдовы предупреждает о временном закрытии контрольно-пропускного пункта на границы с Украиной Джюрджюлешть – Рени. Закрытие связано с перебоями в подаче электроэнергии на украинской стороне.
Сотрудники погранполиции рекомендуют путешественникам воспользоваться ближайшим КПП - Чишмикиой-Долинское.
Таможенный пункт на границе Молдовы с Румынией - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
Общество
В Погранполиции опровергли информацию о протестах на КПП
24 декабря, 09:53

Полиция предупреждает водителей

На дорогах Молдовы гололед и неблагоприятные условия для поездок. Полиция рекомендует снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть острожными на дороге.
В качестве доказательства сложной ситуации на одной из трасс страны сотрудник молдавской полиции проскользил несколько метров на ногах. Видео полиция опубликовала в своем официальном Telergram-канале. Место "скольжения полицейского" - 98 километр трассы R30, Район Штефан-Водэ.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:53В Молдове объявлен "желтый код": на дорогах страны гололедица
10:41Британцы готовятся к бегству с Украины
10:16Где в Кишиневе 28 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:48Еще одно уголовное дело завели на имя Вячеслава Платона
09:32Вакцину "Спутник М" включили в новую версию рекомендаций по лечению COVID
09:00Шинкарь: в праздники надо вернуть гражданам самого Христа
08:43Пока все спали: ситуация на дорогах Молдовы, закрытый КПП и скользящий полицейский
08:30Сколько молдаван должно уехать, чтобы оставшиеся зажили как люди
08:15Зимняя сказка в Кишиневе — под Новый год выпал снег
08:00Мунтян: для Молдовы география - это приговор
07:30Политические итоги 2021 года для постсоветского пространства
07:00Самый точный прогноз погоды: снегопады продолжатся
00:01Погодные рекорды Молдовы 28 декабря
ВчераМинобороны РФ: НАТО ежегодно проводит 30 учений по ведению войны против России
ВчераДля чего корабли Каспийской флотилии перебазированы в Каспийск
ВчераКурс валют на вторник: доллар и евро теряют в цене
ВчераСанду заявила, что не получала письмо от Красносельского
ВчераВ Румынии подтверждены 38 случаев инфицирования штаммом "омикрон"
ВчераЖдать ли снег в Молдове на Новый год: ответ синоптиков
ВчераСанду ответила на вопрос о перспективе вступления Молдовы в НАТО