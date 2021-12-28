https://ru.sputnik.md/20211228/situatsiya-doroga-moldova-zakrytyy-kpp-skolzyaschiy-politsiy-47579329.html

Пока все спали: ситуация на дорогах Молдовы, закрытый КПП и скользящий полицейский

Пока все спали: ситуация на дорогах Молдовы, закрытый КПП и скользящий полицейский

Пока все спали: ситуация на дорогах Молдовы, закрытый КПП и скользящий полиций

2021-12-28T08:43+0200

2021-12-28T08:43+0200

2021-12-28T09:50+0200

полиция

трассы

кпп

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КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Полиция Молдовы сообщает о том, что к 7 утра 28 декабря все трассы расчищены и на территории Молдовы нет ни одной заблокированной из-за снега дороги.В это время несколько экипажей полиции следят за ситуацией на дорогах Молдовы и готовы оказать помощь водителям, оказавшимся в затруднительном положении.Полиция также призывает водителей прислушиваться к рекомендациям и не выезжать на дорогу без крайней необходимости.Так, на 27 километре трасы R3 перевернулась фура с апельсинами из-за того, что водитель не прислушался к просьбе полиции прекратить движение и дождаться снегоуборочных машин, которые расчистят дорогу.КПП Джюрджюлешть – Рени временно закрытПограничная полиция Молдовы предупреждает о временном закрытии контрольно-пропускного пункта на границы с Украиной Джюрджюлешть – Рени. Закрытие связано с перебоями в подаче электроэнергии на украинской стороне.Сотрудники погранполиции рекомендуют путешественникам воспользоваться ближайшим КПП - Чишмикиой-Долинское.Полиция предупреждает водителейНа дорогах Молдовы гололед и неблагоприятные условия для поездок. Полиция рекомендует снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть острожными на дороге.В качестве доказательства сложной ситуации на одной из трасс страны сотрудник молдавской полиции проскользил несколько метров на ногах. Видео полиция опубликовала в своем официальном Telergram-канале. Место "скольжения полицейского" - 98 километр трассы R30, Район Штефан-Водэ.

https://ru.sputnik.md/20211224/pogranpolitsii-ne-podtverdili-protesty-ocheredi-na-14-chasov-na-kpp-leusheny-47487496.html

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полиция, трассы, кпп