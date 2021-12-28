https://ru.sputnik.md/20211228/situatsiya-moldova-posle-snegopadov-47600303.html

Ситуация в Молдове после снегопадов: как действовали полицейские и спасатели

Ситуация в Молдове после снегопадов: как действовали полицейские и спасатели

На протяжении всего дня множество государственных служб оказывают помощь гражданам.

2021-12-28T18:15+0200

2021-12-28T18:15+0200

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КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. К вечеру вторника спасатели в Молдове продолжили мониторинг ситуации на дорогах после снегопадов. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Так, спасатели оказали помощь водителю автобуса рейса Вертюжены-Бельцы. Транспортное средство оказалось заблокировано в селе Сэнэтэука. В связи со сложными погодными условиями в усиленном режиме работает и полиция. Так, в разных районах страны на протяжении дня работало 118 групп полицейских, всего было задействовано 372 сотрудника, такие данные представили в Генинспекторате полиции (ГИП). Правоохранители разблокировали движение 64 единицам транспорта, а также оказали помощь 44 гражданам."С целью предупреждения переохлаждения, полицейские посетили 445 хозяйств, где проживают одинокие люди или социально-уязвимые семьи", - отметили в ГИП. Помимо этого, полицейские проинформировали 21 человека без постоянного места жительства о том, в каких центрах временного размещения можно провести холодное время года.

https://ru.sputnik.md/20211228/mvd-situatsia-strana-proisshestvia-47588090.html

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