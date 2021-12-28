https://ru.sputnik.md/20211228/situatsiya-moldova-posle-snegopadov-47600303.html
Ситуация в Молдове после снегопадов: как действовали полицейские и спасатели
Ситуация в Молдове после снегопадов: как действовали полицейские и спасатели
На протяжении всего дня множество государственных служб оказывают помощь гражданам.
2021-12-28T18:15+0200
2021-12-28T18:15+0200
2021-12-28T18:15+0200
общество
в молдове
кишинев
полиция
молдова
спасатели
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КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. К вечеру вторника спасатели в Молдове продолжили мониторинг ситуации на дорогах после снегопадов. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Так, спасатели оказали помощь водителю автобуса рейса Вертюжены-Бельцы. Транспортное средство оказалось заблокировано в селе Сэнэтэука. В связи со сложными погодными условиями в усиленном режиме работает и полиция. Так, в разных районах страны на протяжении дня работало 118 групп полицейских, всего было задействовано 372 сотрудника, такие данные представили в Генинспекторате полиции (ГИП). Правоохранители разблокировали движение 64 единицам транспорта, а также оказали помощь 44 гражданам."С целью предупреждения переохлаждения, полицейские посетили 445 хозяйств, где проживают одинокие люди или социально-уязвимые семьи", - отметили в ГИП. Помимо этого, полицейские проинформировали 21 человека без постоянного места жительства о том, в каких центрах временного размещения можно провести холодное время года.
https://ru.sputnik.md/20211228/mvd-situatsia-strana-proisshestvia-47588090.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, кишинев, полиция, молдова, спасатели
Ситуация в Молдове после снегопадов: как действовали полицейские и спасатели
На протяжении всего дня множество государственных служб оказывали помощь гражданам.
КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. К вечеру вторника спасатели в Молдове продолжили мониторинг ситуации на дорогах после снегопадов. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
Так, спасатели оказали помощь водителю автобуса рейса Вертюжены-Бельцы. Транспортное средство оказалось заблокировано в селе Сэнэтэука.
"Два микроавтобуса разблокировали в Резинском районе в селе Пискэрешты. Также в Хынчештстком районе в селе Мерешены высвободили из снежного плена два грузовика. В Кишиневе на улице Каля Орхеюлуй спасатели оказывали помощь водителям семи грузовиков", - говорится в сообщении ГИЧС.
В связи со сложными погодными условиями в усиленном режиме работает и полиция. Так, в разных районах страны на протяжении дня работало 118 групп полицейских, всего было задействовано 372 сотрудника, такие данные представили в Генинспекторате полиции (ГИП).
Правоохранители разблокировали движение 64 единицам транспорта, а также оказали помощь 44 гражданам.
"С целью предупреждения переохлаждения, полицейские посетили 445 хозяйств, где проживают одинокие люди или социально-уязвимые семьи", - отметили в ГИП.
Помимо этого, полицейские проинформировали 21 человека без постоянного места жительства о том, в каких центрах временного размещения можно провести холодное время года.