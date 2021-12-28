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Сколько молдаван должно уехать, чтобы оставшиеся зажили как люди
Сколько молдаван должно уехать, чтобы оставшиеся зажили как люди
Из Молдовы уезжает все больше людей чем это может закончиться
2021-12-28T08:30+0200
2021-12-28T08:30+0200
радио
молдова
население
миграция
демография
депопуляция
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Практически с момента провозглашения независимости Молдовы из нее стали уезжать. Вначале тоненький ручеек уезжающих и нелегально попадавших в Европу с годами превратился в мощный поток. Уехать стало просто и сделать это можно на законных основаниях. Сложно вернуться – если 20 лет назад уехавшие отправляли деньги родным и покупали дома и квартиры на родине, то сейчас они стараются любыми способами привести родных и близких "до седьмого колена" на новую родину. А что ждет оставшихся в Молдове? Как меняется жизнь на фоне депопуляции? А также – ослабил ли коронавирус хватку или омикрон нанесет очередной удар по желающим повидать мир?Обо всем этом расскажут гости эфира - доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец и профессиональный путешественник Алексей Иванцов.
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Сергей Цуркану
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молдова, население, миграция, демография, депопуляция, видео

Сколько молдаван должно уехать, чтобы оставшиеся зажили как люди

08:30 28.12.2021
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем демографические проблемы Молдовы и возможность неожиданных новогодних путешествий.
Практически с момента провозглашения независимости Молдовы из нее стали уезжать. Вначале тоненький ручеек уезжающих и нелегально попадавших в Европу с годами превратился в мощный поток. Уехать стало просто и сделать это можно на законных основаниях. Сложно вернуться – если 20 лет назад уехавшие отправляли деньги родным и покупали дома и квартиры на родине, то сейчас они стараются любыми способами привести родных и близких "до седьмого колена" на новую родину. А что ждет оставшихся в Молдове? Как меняется жизнь на фоне депопуляции?
А также – ослабил ли коронавирус хватку или омикрон нанесет очередной удар по желающим повидать мир?
Обо всем этом расскажут гости эфира - доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец и профессиональный путешественник Алексей Иванцов.
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