https://ru.sputnik.md/20211228/skolko-moldavan-dolzhno-uekhat-chtoby-ostavshiesya-zazhili-kak-lyudi-47563110.html

Сколько молдаван должно уехать, чтобы оставшиеся зажили как люди

Сколько молдаван должно уехать, чтобы оставшиеся зажили как люди

Из Молдовы уезжает все больше людей чем это может закончиться

2021-12-28T08:30+0200

2021-12-28T08:30+0200

2021-12-28T08:30+0200

радио

молдова

население

миграция

демография

депопуляция

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Практически с момента провозглашения независимости Молдовы из нее стали уезжать. Вначале тоненький ручеек уезжающих и нелегально попадавших в Европу с годами превратился в мощный поток. Уехать стало просто и сделать это можно на законных основаниях. Сложно вернуться – если 20 лет назад уехавшие отправляли деньги родным и покупали дома и квартиры на родине, то сейчас они стараются любыми способами привести родных и близких "до седьмого колена" на новую родину. А что ждет оставшихся в Молдове? Как меняется жизнь на фоне депопуляции? А также – ослабил ли коронавирус хватку или омикрон нанесет очередной удар по желающим повидать мир?Обо всем этом расскажут гости эфира - доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец и профессиональный путешественник Алексей Иванцов.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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молдова, население, миграция, демография, депопуляция, видео