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Страны СНГ проходят пандемию лучше, чем другие – Путин
Страны СНГ проходят пандемию лучше, чем другие – Путин
Российский лидер отметил роль СНГ в обеспечении безопасности стран-участниц, в том числе во время пандемии.
2021-12-28T17:01+0200
2021-12-28T17:01+0200
россия
в мире
снг
владимир путин
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Проходить тяжелое время пандемии лучше, чем другим странам, государствам СНГ помогают сохранившиеся со времен СССР связи, об этом на неформальном саммите СНГ во вторник заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.Российский лидер отметил, что за прошедшие десятилетия было много изменений, в том числе кардинальных, но само создание СНГ было оправданным."У нас за прошедшие годы, десятилетия много и кардинально поменялось, но вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было оправданным, интеграция по очень многим направлениям углублялась... и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики", – сказал он."В целом сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль – общие коммуникации, общие предприятия, которые работают, как партнеры – цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации, все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, совершенно новой базе. Это дает нам возможность проходить тяжелое время пандемии... но нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем в других странах мира", – добавил Владимир Путин.Традиционная неформальная встреча руководителей стран СНГ проходит в Петербурге по инициативе Владимира Путина. В ней принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Ильхам Алиев (Азербайджан), Александр Лукашенко (Белоруссия), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркмения), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
https://ru.sputnik.md/20210325/putin-vpervye-prokommentiroval-svoyu-vaktsinatsiyu-ot-COVID-19-34126740.html
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в мире, снг, владимир путин

Страны СНГ проходят пандемию лучше, чем другие – Путин

17:01 28.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ
Президент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Российский лидер отметил роль СНГ в обеспечении безопасности стран-участниц, в том числе во время пандемии.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Проходить тяжелое время пандемии лучше, чем другим странам, государствам СНГ помогают сохранившиеся со времен СССР связи, об этом на неформальном саммите СНГ во вторник заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Хочу поблагодарить инициаторов этой встречи за сегодняшнее мероприятие. Несмотря на то, что оно проходит в России, в Петербурге, практически каждый из вас так или иначе высказался за организацию встречи именно в таком режиме", – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что за прошедшие десятилетия было много изменений, в том числе кардинальных, но само создание СНГ было оправданным.
"У нас за прошедшие годы, десятилетия много и кардинально поменялось, но вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было оправданным, интеграция по очень многим направлениям углублялась... и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики", – сказал он.
"В целом сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль – общие коммуникации, общие предприятия, которые работают, как партнеры – цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации, все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, совершенно новой базе. Это дает нам возможность проходить тяжелое время пандемии... но нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем в других странах мира", – добавил Владимир Путин.
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Традиционная неформальная встреча руководителей стран СНГ проходит в Петербурге по инициативе Владимира Путина. В ней принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Ильхам Алиев (Азербайджан), Александр Лукашенко (Белоруссия), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркмения), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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