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Трудовым мигрантам-нелегалам с 1 января грозит выдворение из России
Трудовым мигрантам-нелегалам с 1 января грозит выдворение из России
МВД России информирует, что 31 декабря 2021 года истекает срок действия временных мер, позволявших мигрантам легализоваться.
2021-12-28T14:00+0200
2021-12-28T14:14+0200
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. За незаконное ведение трудовой деятельности иностранные граждане с 1 января могут быть выдворены из Российской Федерации, об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ на своем официальном сайте.Ведомство напоминает, что 31 декабря 2021 года заканчиваются введенные президентом России "временные меры, позволявшие иностранным гражданам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из Российской Федерации".Иностранцам без документов на работу настоятельно рекомендуется в срочном порядке обратиться в органы внутренних дел.Работодателям, привлекающим иностранных граждан для выполнения работ или оказания услуг, необходимо оформить с иностранцами трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить об этом территориальные органы внутренних дел.Сообщается, что граждане Молдовы, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Украины вправе до 31 декабря нынешнего года "обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Российскую Федерацию".По информации МВД, с марта 2020 года более 7 миллионов иностранцев получили разрешительные документы, в том числе 1,5 миллиона урегулировали законность пребывания в России.
https://ru.sputnik.md/20211119/trudovym-migrantam-ponadobyatsya-spravki-otsutstvii-vich-narkozavisimosti-46532449.html
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Ирина Каруш
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в мире, россия, молдова, мигранты

Трудовым мигрантам-нелегалам с 1 января грозит выдворение из России

14:00 28.12.2021 (обновлено: 14:14 28.12.2021)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина на Комсомольской площади в Москве
Мужчина на Комсомольской площади в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
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Ирина Каруш
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МВД России информирует, что 31 декабря 2021 года истекает срок действия временных мер, позволявших мигрантам легализоваться.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. За незаконное ведение трудовой деятельности иностранные граждане с 1 января могут быть выдворены из Российской Федерации, об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ на своем официальном сайте.
Ведомство напоминает, что 31 декабря 2021 года заканчиваются введенные президентом России "временные меры, позволявшие иностранным гражданам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из Российской Федерации".

"Обращаем внимание, что с 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям до 800 тысяч рублей за каждого такого работника", – информирует министерство.

Иностранцам без документов на работу настоятельно рекомендуется в срочном порядке обратиться в органы внутренних дел.
Работодателям, привлекающим иностранных граждан для выполнения работ или оказания услуг, необходимо оформить с иностранцами трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить об этом территориальные органы внутренних дел.
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Сообщается, что граждане Молдовы, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Украины вправе до 31 декабря нынешнего года "обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Российскую Федерацию".
По информации МВД, с марта 2020 года более 7 миллионов иностранцев получили разрешительные документы, в том числе 1,5 миллиона урегулировали законность пребывания в России.
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