Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211228/turov--sandu-opredelites-chego-vy-dobivaetes-v-pridnestrove-47597370.html
Туров – Санду: определитесь, чего вы добиваетесь в Приднестровье
Туров – Санду: определитесь, чего вы добиваетесь в Приднестровье
В процессе приднестровского урегулирования молдавская власть все чаще копирует действия Киева на Донбассе.
2021-12-28T16:15+0200
2021-12-28T16:28+0200
политика
украина
молдова
приднестровское урегулирование
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/01/32266496_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_be84724e35280e39c715e20927cd5c9e.jpg
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Отказ от диалога с Приднестровьем приведет лишь к стагнации в процессе мирного урегулирования на Днестре. Такое мнение в интервью Sputnik Молдова высказал депутат Госдумы, зампред Комитета по делам СНГ Артем Туров."Во-первых, нужно отметить, что никакого конфликта между Россией и Украиной не существует. Мы лишь констатируем, что действующая украинская власть и вся страна находятся под внешним управлением, а отдельные страны Запада пытаются использовать Киев для создания напряжения на границе с Россией. При этом об украинском народе, к сожалению, никто не думает, Запад озабочен исключительно вопросами геополитики", – заявил Туров.Он указывает, что регулярные заявления президента Зеленского и политической элиты Украины "не имеют под собой реальной основы". Парламентарий напоминает, что на протяжении многих лет украинская сторона упорно игнорирует положения минских соглашений и, напротив, шаг за шагом, "вопреки здравому смыслу", делает все, чтобы ситуация на юго-востоке страны усугублялась.Впрочем, утверждает Туров, все это не имеет отношения к Молдове. За одним исключением.По его мнению, молдавскими властями ведется деятельность по политизации процесса мирного урегулирования. Особенно в той его части, которая касается российского миротворческого контингента, обеспечивающего стабильность ситуации на Днестре, где уже 30 лет не льется кровь.Пытаться же вести себя с Приднестровьем так, как этот делает Киев на Донбассе, значит, загонять ситуацию в тупик, полагает Туров."Заявление Майи Санду кажется мне странным. В ответ могу лишь сам задать ей вопрос: чего вы добиваетесь в процессе приднестровского урегулирования? Чего хочет официальный Кишинев – мира и стабильности или нового обострения ситуации в регионе? Пора бы уже определиться", – убежден зампред Комитета Госдумы по делам СНГ.Напомним, президент Санду заявила о своих опасениях, что "эскалация между Россией, Украиной и Западом" может затронуть и Молдову."Ситуация очень серьезна, вовлечены ключевые силы и организации, которые пытаются найти мирный выход из ситуации. Мы тоже собираем информацию, проводим анализы, обсуждаем ситуацию с партнерами. Если начнутся военные действия, то это нас затронет, и будет сложная ситуация для всех в регионе", – сказала Санду в понедельник в телеэфире.
украина
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/01/32266496_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f938211b9a7543c52c7d0e1ef08a8014.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, молдова, приднестровское урегулирование, майя санду

Туров – Санду: определитесь, чего вы добиваетесь в Приднестровье

16:15 28.12.2021 (обновлено: 16:28 28.12.2021)
© Sputnik / OsmatescoТуров Артем
Туров Артем - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Osmatesco
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В процессе приднестровского урегулирования молдавская власть все чаще копирует действия Киева на Донбассе, считает российский парламентарий.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Отказ от диалога с Приднестровьем приведет лишь к стагнации в процессе мирного урегулирования на Днестре. Такое мнение в интервью Sputnik Молдова высказал депутат Госдумы, зампред Комитета по делам СНГ Артем Туров.
"Во-первых, нужно отметить, что никакого конфликта между Россией и Украиной не существует. Мы лишь констатируем, что действующая украинская власть и вся страна находятся под внешним управлением, а отдельные страны Запада пытаются использовать Киев для создания напряжения на границе с Россией. При этом об украинском народе, к сожалению, никто не думает, Запад озабочен исключительно вопросами геополитики", – заявил Туров.
Он указывает, что регулярные заявления президента Зеленского и политической элиты Украины "не имеют под собой реальной основы". Парламентарий напоминает, что на протяжении многих лет украинская сторона упорно игнорирует положения минских соглашений и, напротив, шаг за шагом, "вопреки здравому смыслу", делает все, чтобы ситуация на юго-востоке страны усугублялась.
Впрочем, утверждает Туров, все это не имеет отношения к Молдове. За одним исключением.
"Очень жаль, но в последнее время мы все чаще замечаем, что молдавская власть в вопросах приднестровского урегулирования буквально копирует действия руководства Украины по отношению к Донбассу. Похоже, молдавская сторона прилагает немало усилий для того, чтобы не идти на прямой диалог, не обсуждать вопросы, реально волнующие жителей обоих берегов Днестра", – считает Туров.
По его мнению, молдавскими властями ведется деятельность по политизации процесса мирного урегулирования. Особенно в той его части, которая касается российского миротворческого контингента, обеспечивающего стабильность ситуации на Днестре, где уже 30 лет не льется кровь.
Пытаться же вести себя с Приднестровьем так, как этот делает Киев на Донбассе, значит, загонять ситуацию в тупик, полагает Туров.
"Заявление Майи Санду кажется мне странным. В ответ могу лишь сам задать ей вопрос: чего вы добиваетесь в процессе приднестровского урегулирования? Чего хочет официальный Кишинев – мира и стабильности или нового обострения ситуации в регионе? Пора бы уже определиться", – убежден зампред Комитета Госдумы по делам СНГ.
© Sputnik / Mihai CarausMaia Sandu
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
Maia Sandu
© Sputnik / Mihai Caraus
Напомним, президент Санду заявила о своих опасениях, что "эскалация между Россией, Украиной и Западом" может затронуть и Молдову.
"Ситуация очень серьезна, вовлечены ключевые силы и организации, которые пытаются найти мирный выход из ситуации. Мы тоже собираем информацию, проводим анализы, обсуждаем ситуацию с партнерами. Если начнутся военные действия, то это нас затронет, и будет сложная ситуация для всех в регионе", – сказала Санду в понедельник в телеэфире.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:12Почему Санду не приняла участие в неформальном саммите глав СНГ
18:43В Кишиневе 2022-й объявили годом Евгения Доги
18:15Ситуация в Молдове после снегопадов: как действовали полицейские и спасатели
17:43В тюрьмах Молдовы – снова обыски: что обнаружили на этот раз
17:32Лавров: нужно добиваться дальнейшего сплочения русского мира
17:01Страны СНГ проходят пандемию лучше, чем другие – Путин
16:28Глава МИДЕИ: на межправкомиссии с Россией обсудим торговлю и экспорт
16:15Туров – Санду: определитесь, чего вы добиваетесь в Приднестровье
15:57Провалилась десятая попытка избрать спикера гагаузского парламента
15:28Глава сербского регулятора Зекич: лицензию RT DE выдали на законных основаниях
15:00Дороги как каток — автобус съехал в кювет в Кагульском районе
14:49Новую партию вакцины "Спутник V" доставят в Приднестровье
14:25Почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза
14:00Трудовым мигрантам-нелегалам с 1 января грозит выдворение из России
13:25Приднестровье приостанавливает участие в механизме регистрации транспорта
12:55Представители МВД – о ситуации в стране: нет серьезных происшествий
12:41Дизтопливо подешевеет, а бензин подорожает: НАРЭ публикует цены
12:30Апелляционная палата оставила в силе заочный арест Кавкалюка
12:05Еще один "желтый код": в Молдове усилятся морозы
11:56Все КПП на границе работают в нормальном режиме