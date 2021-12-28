https://ru.sputnik.md/20211228/turov--sandu-opredelites-chego-vy-dobivaetes-v-pridnestrove-47597370.html

Туров – Санду: определитесь, чего вы добиваетесь в Приднестровье

Туров – Санду: определитесь, чего вы добиваетесь в Приднестровье

В процессе приднестровского урегулирования молдавская власть все чаще копирует действия Киева на Донбассе.

2021-12-28T16:15+0200

2021-12-28T16:15+0200

2021-12-28T16:28+0200

политика

украина

молдова

приднестровское урегулирование

майя санду

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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Отказ от диалога с Приднестровьем приведет лишь к стагнации в процессе мирного урегулирования на Днестре. Такое мнение в интервью Sputnik Молдова высказал депутат Госдумы, зампред Комитета по делам СНГ Артем Туров."Во-первых, нужно отметить, что никакого конфликта между Россией и Украиной не существует. Мы лишь констатируем, что действующая украинская власть и вся страна находятся под внешним управлением, а отдельные страны Запада пытаются использовать Киев для создания напряжения на границе с Россией. При этом об украинском народе, к сожалению, никто не думает, Запад озабочен исключительно вопросами геополитики", – заявил Туров.Он указывает, что регулярные заявления президента Зеленского и политической элиты Украины "не имеют под собой реальной основы". Парламентарий напоминает, что на протяжении многих лет украинская сторона упорно игнорирует положения минских соглашений и, напротив, шаг за шагом, "вопреки здравому смыслу", делает все, чтобы ситуация на юго-востоке страны усугублялась.Впрочем, утверждает Туров, все это не имеет отношения к Молдове. За одним исключением.По его мнению, молдавскими властями ведется деятельность по политизации процесса мирного урегулирования. Особенно в той его части, которая касается российского миротворческого контингента, обеспечивающего стабильность ситуации на Днестре, где уже 30 лет не льется кровь.Пытаться же вести себя с Приднестровьем так, как этот делает Киев на Донбассе, значит, загонять ситуацию в тупик, полагает Туров."Заявление Майи Санду кажется мне странным. В ответ могу лишь сам задать ей вопрос: чего вы добиваетесь в процессе приднестровского урегулирования? Чего хочет официальный Кишинев – мира и стабильности или нового обострения ситуации в регионе? Пора бы уже определиться", – убежден зампред Комитета Госдумы по делам СНГ.Напомним, президент Санду заявила о своих опасениях, что "эскалация между Россией, Украиной и Западом" может затронуть и Молдову."Ситуация очень серьезна, вовлечены ключевые силы и организации, которые пытаются найти мирный выход из ситуации. Мы тоже собираем информацию, проводим анализы, обсуждаем ситуацию с партнерами. Если начнутся военные действия, то это нас затронет, и будет сложная ситуация для всех в регионе", – сказала Санду в понедельник в телеэфире.

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украина, молдова, приднестровское урегулирование, майя санду