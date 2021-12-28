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В тюрьмах Молдовы – снова обыски: что обнаружили на этот раз
В тюрьмах Молдовы – снова обыски: что обнаружили на этот раз
Инспекторы продолжают обыски в камерах заключенных в поисках запрещенных предметов.
2021-12-28T17:43+0200
2021-12-28T17:43+0200
общество
в молдове
кишинев
молдова
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В пенитенциарных учреждениях Молдовы продолжаются обыски. На этот раз они прошли в Кишиневе и в пригороде – Гоянах. Об этом сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений. По данным ведомства, по итогам обысков в Гоянах у заключенных было найдено два мобильных телефона. Гораздо больше запрещенных предметов нашли в пенитенциаре №13 в Кишиневе. "Было найдено 14 мобильных телефонов и множество аксессуаров к ним, восемь колод игральных карт и два модема для сети WI-FI", – отметили в администрации тюрем. Как уточнили в ведомстве, подобные мероприятия проходят и продолжатся, несмотря на приближающиеся новогодние праздники.
https://ru.sputnik.md/20211223/obyski-tyurmy-moldova-47459692.html
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в молдове, кишинев, молдова, обыски, тюрьмы

В тюрьмах Молдовы – снова обыски: что обнаружили на этот раз

17:43 28.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariИсправительное учреждение
Исправительное учреждение - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Инспекторы продолжают обыски в камерах заключенных в поисках запрещенных предметов.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В пенитенциарных учреждениях Молдовы продолжаются обыски. На этот раз они прошли в Кишиневе и в пригороде – Гоянах. Об этом сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений.
По данным ведомства, по итогам обысков в Гоянах у заключенных было найдено два мобильных телефона.
Гораздо больше запрещенных предметов нашли в пенитенциаре №13 в Кишиневе.
"Было найдено 14 мобильных телефонов и множество аксессуаров к ним, восемь колод игральных карт и два модема для сети WI-FI", – отметили в администрации тюрем.
Как уточнили в ведомстве, подобные мероприятия проходят и продолжатся, несмотря на приближающиеся новогодние праздники.
Исправительное учреждение - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
В тюрьмах Молдовы прошли очередные обыски
23 декабря, 13:26
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