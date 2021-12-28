https://ru.sputnik.md/20211228/tyurmakh-moldovy-snova-obyski-chto-nashli-na-etot-raz-47599592.html

В тюрьмах Молдовы – снова обыски: что обнаружили на этот раз

В тюрьмах Молдовы – снова обыски: что обнаружили на этот раз

Инспекторы продолжают обыски в камерах заключенных в поисках запрещенных предметов.

2021-12-28T17:43+0200

2021-12-28T17:43+0200

2021-12-28T17:43+0200

общество

в молдове

кишинев

молдова

обыски

тюрьмы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2540/06/25400663_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b12bf1ac9e05f62401a5c1f4cf646744.jpg

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В пенитенциарных учреждениях Молдовы продолжаются обыски. На этот раз они прошли в Кишиневе и в пригороде – Гоянах. Об этом сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений. По данным ведомства, по итогам обысков в Гоянах у заключенных было найдено два мобильных телефона. Гораздо больше запрещенных предметов нашли в пенитенциаре №13 в Кишиневе. "Было найдено 14 мобильных телефонов и множество аксессуаров к ним, восемь колод игральных карт и два модема для сети WI-FI", – отметили в администрации тюрем. Как уточнили в ведомстве, подобные мероприятия проходят и продолжатся, несмотря на приближающиеся новогодние праздники.

https://ru.sputnik.md/20211223/obyski-tyurmy-moldova-47459692.html

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, обыски, тюрьмы