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В Кишиневе 2022-й объявили годом Евгения Доги
В Кишиневе 2022-й объявили годом Евгения Доги
К 85-летию со дня рождения композитора в столице будет подготовлена праздничная программа.
2021-12-28T18:43+0200
2021-12-28T18:43+0200
2021-12-28T18:43+0200
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КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Муниципальный совет Кишинева объявил 2022-ой "Годом Евгения Доги".За это решение во вторник проголосовали большинство муниципальных советников — 34 представителя от всех фракций. При этом от фракции ПСРМ десять советников проголосовали "за", а семеро воздержались, сообщает примэрия столицы.Валентина Волонтир, руководитель управления культуры мэрии Кишинева, отметила, что композитор Евгений Дога в 2022 году отметит 85-летний юбилей. Выступив на заседании муниципального совета, мэр столицы Ион Чебан заявил, что Евгений Дога входят в число "5-7 самых известных композиторов мира".Мэр отметил, что обязанность властей и горожан — выразить композитору благодарность за его труд и усилия по развитию национальной музыкальной культуры.Сообщается, что муниципальное управление культуры составит программу празднования 85-летнего юбилея композитора.
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Александр Исаев
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кишинев, музыка, евгений дога, в молдове, молдова
В Кишиневе 2022-й объявили годом Евгения Доги
К 85-летию со дня рождения композитора в столице будет подготовлена праздничная программа.
КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Муниципальный совет Кишинева объявил 2022-ой "Годом Евгения Доги".
За это решение во вторник проголосовали большинство муниципальных советников — 34 представителя от всех фракций. При этом от фракции ПСРМ десять советников проголосовали "за", а семеро воздержались, сообщает примэрия столицы.
Валентина Волонтир, руководитель управления культуры мэрии Кишинева, отметила, что композитор Евгений Дога в 2022 году отметит 85-летний юбилей. Выступив на заседании муниципального совета, мэр столицы Ион Чебан заявил, что Евгений Дога входят в число "5-7 самых известных композиторов мира".
Мэр отметил, что обязанность властей и горожан — выразить композитору благодарность за его труд и усилия по развитию национальной музыкальной культуры.
Сообщается, что муниципальное управление культуры составит программу празднования 85-летнего юбилея композитора.