https://ru.sputnik.md/20211228/zimnyaya-skazka-v-kishineve--pod-novyy-god-vypal-sneg-47567857.html

Зимняя сказка в Кишиневе — под Новый год выпал снег

Зимняя сказка в Кишиневе — под Новый год выпал снег

Синоптики не обещали снегопадов на Новый год, однако погода изменилась, и в Кишинев словно пришла рождественская мистерия.

2021-12-28T08:15+0200

2021-12-28T08:15+0200

2021-12-28T08:15+0200

зима

фото

в молдове

кишинев

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В столице выпал первый настоящий снег. Снегопад не прекращается второй день, и Кишинев замело. Правда, метеорологи ждут потепления и не исключают, что к Новому году снега может и не остаться. А пока горожане радуются зимней сказке.

кишинев

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2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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зима, фото, в молдове, кишинев