https://ru.sputnik.md/20211228/zimnyaya-skazka-v-kishineve--pod-novyy-god-vypal-sneg-47567857.html
Зимняя сказка в Кишиневе — под Новый год выпал снег
Зимняя сказка в Кишиневе — под Новый год выпал снег
Синоптики не обещали снегопадов на Новый год, однако погода изменилась, и в Кишинев словно пришла рождественская мистерия.
2021-12-28T08:15+0200
2021-12-28T08:15+0200
2021-12-28T08:15+0200
зима
фото
в молдове
кишинев
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В столице выпал первый настоящий снег. Снегопад не прекращается второй день, и Кишинев замело. Правда, метеорологи ждут потепления и не исключают, что к Новому году снега может и не остаться. А пока горожане радуются зимней сказке.
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Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
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зима, фото, в молдове, кишинев
Зимняя сказка в Кишиневе — под Новый год выпал снег
Синоптики не обещали снегопадов на Новый год, однако погода изменилась, и в Кишинев словно пришла рождественская мистерия.
В столице выпал первый настоящий снег. Снегопад не прекращается второй день, и Кишинев замело. Правда, метеорологи ждут потепления и не исключают, что к Новому году снега может и не остаться. А пока горожане радуются зимней сказке.
© Sputnik / Mihai Caraus
Столица готовится встретить новый, 2022, год.
Столица готовится встретить новый, 2022, год.
© Sputnik / Mihai Caraus
Аллеи в городских парках — в праздничном убранстве.
Аллеи в городских парках — в праздничном убранстве.
© Sputnik / Mihai Caraus
Кишиневских велосипедистов не пугает выпавший снег.
Кишиневских велосипедистов не пугает выпавший снег.
© Sputnik / Mihai Caraus
Больше всех рады снегопаду дети.
Больше всех рады снегопаду дети.
© Sputnik / Mihai Caraus
Склоны в парках столицы превратились в горки.
Склоны в парках столицы превратились в горки.
© Sputnik / Mihai Caraus
Многие домашние питомцы увидели снег впервые в жизни.
Многие домашние питомцы увидели снег впервые в жизни.
© Sputnik / Mihai Caraus
У муниципальных служб прибавилось работы.
У муниципальных служб прибавилось работы.
© Sputnik / Mihai Caraus
Жители города гуляют по заснеженным аллеям.
Жители города гуляют по заснеженным аллеям.
© Sputnik / Mihai Caraus
Дети рады первому настоящему снегу.
Дети рады первому настоящему снегу.
© Sputnik / Mihai Caraus
Город приобрел зимний вид.
Город приобрел зимний вид.
© Sputnik / Mihai Caraus
Хозяева укутывают своих любимцев потеплее.
Хозяева укутывают своих любимцев потеплее.
© Sputnik / Mihai Caraus
Холод — не помеха для стаканчика кофе.
Холод — не помеха для стаканчика кофе.
© Sputnik / Mihai Caraus
Игрушечный замок в дереве в городском парке.
Игрушечный замок в дереве в городском парке.
© Sputnik / Mihai Caraus
Главная елка столицы готова к встрече Нового года.
Главная елка столицы готова к встрече Нового года.
© Sputnik / Mihai Caraus
Карусели ждут детей и взрослых на площади у Дома правительства.
Карусели ждут детей и взрослых на площади у Дома правительства.
© Sputnik / Mihai Caraus
Мош Крэчун поздравляет кишиневцев и гостей города с Новым годом.
Мош Крэчун поздравляет кишиневцев и гостей города с Новым годом.