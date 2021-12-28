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Зимняя сказка в Кишиневе — под Новый год выпал снег
Зимняя сказка в Кишиневе — под Новый год выпал снег
Синоптики не обещали снегопадов на Новый год, однако погода изменилась, и в Кишинев словно пришла рождественская мистерия.
2021-12-28T08:15+0200
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зима
фото
в молдове
кишинев
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В столице выпал первый настоящий снег. Снегопад не прекращается второй день, и Кишинев замело. Правда, метеорологи ждут потепления и не исключают, что к Новому году снега может и не остаться. А пока горожане радуются зимней сказке.
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Александр Исаев
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зима, фото, в молдове, кишинев

Зимняя сказка в Кишиневе — под Новый год выпал снег

08:15 28.12.2021
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Синоптики не обещали снегопадов на Новый год, однако погода изменилась, и в Кишинев словно пришла рождественская мистерия.
В столице выпал первый настоящий снег. Снегопад не прекращается второй день, и Кишинев замело. Правда, метеорологи ждут потепления и не исключают, что к Новому году снега может и не остаться. А пока горожане радуются зимней сказке.
© Sputnik / Mihai Caraus

Столица готовится встретить новый, 2022, год.

Столица готовится встретить новый, 2022, год. - Sputnik Молдова
1/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Столица готовится встретить новый, 2022, год.

© Sputnik / Mihai Caraus

Аллеи в городских парках — в праздничном убранстве.

Аллеи в городских парках — в праздничном убранстве. - Sputnik Молдова
2/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Аллеи в городских парках — в праздничном убранстве.

© Sputnik / Mihai Caraus

Кишиневских велосипедистов не пугает выпавший снег.

Кишиневских велосипедистов не пугает выпавший снег. - Sputnik Молдова
3/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Кишиневских велосипедистов не пугает выпавший снег.

© Sputnik / Mihai Caraus

Больше всех рады снегопаду дети.

Больше всех рады снегопаду дети. - Sputnik Молдова
4/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Больше всех рады снегопаду дети.

© Sputnik / Mihai Caraus

Склоны в парках столицы превратились в горки.

Склоны в парках столицы превратились в горки. - Sputnik Молдова
5/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Склоны в парках столицы превратились в горки.

© Sputnik / Mihai Caraus

Многие домашние питомцы увидели снег впервые в жизни.

Многие домашние питомцы увидели снег впервые в жизни. - Sputnik Молдова
6/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Многие домашние питомцы увидели снег впервые в жизни.

© Sputnik / Mihai Caraus

У муниципальных служб прибавилось работы.

У муниципальных служб прибавилось работы. - Sputnik Молдова
7/16
© Sputnik / Mihai Caraus

У муниципальных служб прибавилось работы.

© Sputnik / Mihai Caraus

Жители города гуляют по заснеженным аллеям.

Жители города гуляют по заснеженным аллеям. - Sputnik Молдова
8/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Жители города гуляют по заснеженным аллеям.

© Sputnik / Mihai Caraus

Дети рады первому настоящему снегу.

Дети рады первому настоящему снегу. - Sputnik Молдова
9/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Дети рады первому настоящему снегу.

© Sputnik / Mihai Caraus

Город приобрел зимний вид.

Город приобрел зимний вид. - Sputnik Молдова
10/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Город приобрел зимний вид.

© Sputnik / Mihai Caraus

Хозяева укутывают своих любимцев потеплее.

Хозяева укутывают своих любимцев потеплее. - Sputnik Молдова
11/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Хозяева укутывают своих любимцев потеплее.

© Sputnik / Mihai Caraus

Холод — не помеха для стаканчика кофе.

Холод — не помеха для стаканчика кофе. - Sputnik Молдова
12/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Холод — не помеха для стаканчика кофе.

© Sputnik / Mihai Caraus

Игрушечный замок в дереве в городском парке.

Игрушечный замок в дереве в городском парке. - Sputnik Молдова
13/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Игрушечный замок в дереве в городском парке.

© Sputnik / Mihai Caraus

Главная елка столицы готова к встрече Нового года.

Главная елка столицы готова к встрече Нового года. - Sputnik Молдова
14/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Главная елка столицы готова к встрече Нового года.

© Sputnik / Mihai Caraus

Карусели ждут детей и взрослых на площади у Дома правительства.

Карусели ждут детей и взрослых на площади у Дома правительства. - Sputnik Молдова
15/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Карусели ждут детей и взрослых на площади у Дома правительства.

© Sputnik / Mihai Caraus

Мош Крэчун поздравляет кишиневцев и гостей города с Новым годом.

Мош Крэчун поздравляет кишиневцев и гостей города с Новым годом. - Sputnik Молдова
16/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Мош Крэчун поздравляет кишиневцев и гостей города с Новым годом.

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