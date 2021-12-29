https://ru.sputnik.md/20211229/agentstvo-gossobstvennosti-vyberet-kompaniyu-audita-dolga-moldovagaz-47628910.html

Агентство госсобственности выберет компанию для аудита долга АО "Молдовагаз"

Агентство госсобственности выберет компанию для аудита долга АО "Молдовагаз"

На какие средства проведут аудит и кто будет подбирать международную компанию для проведения независимого аудита.

2021-12-29T18:02+0200

2021-12-29T18:02+0200

2021-12-29T18:18+0200

общество

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газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. В кабинете министров делегировали Агентству государственной собственности полномочия закупить услугу независимого аудита долга АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром" и компанией Factoring-Finance за поставку газа потребителям на правом берегу Днестра. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Агентство госсобственности создаст рабочую группу, состоящую из представителей Министерства инфраструктуры и регионального развития, Министерства юстиции и Министерства финансов для организации процедуры закупки услуги."Молдовагаз" имеет исторический долг перед "Газпромом" за поставку голубого топлива потребителям в Молдове. Правительство в качестве владельца 35,33% акций АО "Молдовагаз" считает необходимым провести аудит, чтобы проверить соответствие долга внешним поставщикам реальной ситуации", - отметили в Агентстве госсобственности. Как уточнили в агентстве, реализация этого проекта будет проходить на средства из госрезерва республики. Напомним, ранее Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) провел экспертизу по аудиту задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом". В процессе антикоррупционной экспертизы специалисты НАЦ выявили несколько неясностей и нарушений в решениях правительства по аудиту.Так, в НАЦ считают, что в законе не установлено, какие именно "окончательные факторы" подлежат проверке. По мнению экспертов НАЦ, такая неясность в отношении круга субъектов аудита "может привести к возникновению коррупционных рисков". В антикоррупционном центре порекомендовали четко и однозначно разграничить круг проверяемых лиц. Помимо этого, были найдены неясности в процедуре отбора компании, которая будет проводить аудит.Долг перед "Газпромом".Президент Молдовы Майя Санду в декабре прошлого года говорила, что общий долг Молдовы перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов.С учетом пени на октябрь 2021 года, по данным "Молдовагаза", речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.

https://ru.sputnik.md/20211026/dolg-moldovagaz-45927673.html

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