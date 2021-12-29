https://ru.sputnik.md/20211229/antigen-test-omikron-47634771.html
Антиген-тесты могут неточно определять омикрон-штамм коронавируса
Антиген-тесты могут неточно определять омикрон-штамм коронавируса
Американский регулятор заявил, что антиген-тесты могут с меньшей точностью определять наличие коронавируса при заражении штаммом "омикрон".
2021-12-29T23:42+0200
2021-12-29T23:42+0200
2021-12-29T23:42+0200
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в мире
штаммы
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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Антиген-тесты могут оказаться неэффективными при определении наличия штамма "омикрон" в образцах заболевших. Об этом заявило американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), сообщает РИА Новости.Такие вывода американский регулятор сделал, проведя лабораторное исследование, совместно с программой RADx Национального института здравоохранения США.Тем не менее данные могут определять любые штаммы после теплового воздействия, в том числе и "омикрон".При этом в FDA заявили, что исследования эффективности тестов продолжатся и порекомендовали по-прежнему использовать такие тесты в соответствии с инструкцией.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211228/omikron-tyazheloe-techenie-bolezni-47606323.html
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в мире, штаммы
Антиген-тесты могут неточно определять омикрон-штамм коронавируса
Американский регулятор заявил, что антиген-тесты могут с меньшей точностью определять наличие коронавируса при заражении штаммом "омикрон".
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik.
Антиген-тесты могут оказаться неэффективными при определении наличия штамма "омикрон" в образцах заболевших. Об этом заявило американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), сообщает РИА Новости
.
Такие вывода американский регулятор сделал, проведя лабораторное исследование, совместно с программой RADx Национального института здравоохранения США.
"RADx недавно провела предварительные исследования по оценке эффективности некоторых антиген-тестов с использованием образцов пациентов, содержащих живой вирус... По предварительным данным, антиген-тесты определяют наличие штамма "омикрон", но у них может быть снижена чувствительность", – говорится в сообщении регулятора.
Тем не менее данные могут определять любые штаммы после теплового воздействия, в том числе и "омикрон".
При этом в FDA заявили, что исследования эффективности тестов продолжатся и порекомендовали по-прежнему использовать такие тесты в соответствии с инструкцией.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".