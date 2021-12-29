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Боррель назвал неприемлемыми требования России о нерасширении НАТО на восток
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ/
Глава дипломатии Евросоюза заявил, что ЕС не согласен "со многими событиями во внешней политике России".
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. "Чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями" назвал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток, передает РИА Новости.
"Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток - это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины", - заявил Боррель в интервью немецкому изданию Welt.
По словам главы дипломатии ЕС, российская сторона впервые "представила свою повестку в письменной форме", чего ранее никогда не происходило. "Так делают только победители: говорят, что это и то - мои условия", - отметил он.
По словам Борреля, переговоры должны касаться не только Украины и расширения НАТО на восток, а "всех нарушений договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году". "Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом", - добавил еврочиновник.
Боррель также обвинил Москву в том, что она "хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза". "Это абсурд. Мы не примем этого", - сказал он.
Боррель также обвинил Москву в том, что она "хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза". "Это абсурд. Мы не примем этого", - сказал он.
"ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры имеют смысл только в том случае, если они проводятся в тесной координации с ЕС и при его участии", - заявил глава дипломатии ЕС.
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Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что намерен созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение альянса.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что намерен созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение альянса.