https://ru.sputnik.md/20211229/borrel-nazval-nepriemlemymi-trebovaniya-rossii-o-nerasshirenii-nato-na-vostok-47612380.html

Боррель назвал неприемлемыми требования России о нерасширении НАТО на восток

Боррель назвал неприемлемыми требования России о нерасширении НАТО на восток

Глава дипломатии Евросоюза заявил, что ЕС не согласен "со многими событиями во внешней политике России".

2021-12-29T14:02+0200

2021-12-29T14:02+0200

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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. "Чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями" назвал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток, передает РИА Новости.По словам главы дипломатии ЕС, российская сторона впервые "представила свою повестку в письменной форме", чего ранее никогда не происходило. "Так делают только победители: говорят, что это и то - мои условия", - отметил он.По словам Борреля, переговоры должны касаться не только Украины и расширения НАТО на восток, а "всех нарушений договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году". "Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом", - добавил еврочиновник.Боррель также обвинил Москву в том, что она "хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза". "Это абсурд. Мы не примем этого", - сказал он."ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры имеют смысл только в том случае, если они проводятся в тесной координации с ЕС и при его участии", - заявил глава дипломатии ЕС.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что намерен созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение альянса.

https://ru.sputnik.md/20211226/rasshirenii-nato-otvet-rossia-47532897.html

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