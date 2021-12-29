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Чебан: власти хотят ввести мораторий на прием на работу в госучреждения
Чебан: власти хотят ввести мораторий на прием на работу в госучреждения
Во многих учреждениях есть большое количество вакансий, на протяжении года их нельзя будет заполнить.
2021-12-29T16:15+0200
2021-12-29T16:15+0200
общество
в молдове
ион чебан
молдова
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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан недоволен намерением властей ввести мораторий на прием на работу в государственные учреждения.Как отметил Чебан, соответствующее решение правительство планирует принять на заседании в среду. Примар уверен, что проект данного решения "нацелен на уничтожение органов местного самоуправления".По словам градоначальника, власти хотят ввести мораторий на трудоустройство сотрудников государственных учреждений/органов власти и Национальной кассы социального страхования на вакантные должности, зарегистрированные 30 ноября 2021 года."Это издевательство по отношению ко всем примэриям. А кто будет работать? Вы наняли только подходящих вам людей и родственников. А что делать остальным - уйти?" - написал Чебан на своей странице Facebook. Чебан подчеркнул, что в примэрии Кишинева еще осталось много вакансий - 2780, а по всей стране ситуация еще хуже. Согласно проекту решения правительства, мораторий планируется ввести до 31 декабря 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211227/kishinev-ion-cheban-populyarnosti-mayyu-sandu-47508489.html
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в молдове, ион чебан, молдова

Чебан: власти хотят ввести мораторий на прием на работу в госучреждения

16:15 29.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausПравительство РМ
Правительство РМ - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Молдове могут запретить нанимать людей в государственные учреждения. При этом во многих структурах уже большое количество вакантных мест.
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан недоволен намерением властей ввести мораторий на прием на работу в государственные учреждения.
Как отметил Чебан, соответствующее решение правительство планирует принять на заседании в среду. Примар уверен, что проект данного решения "нацелен на уничтожение органов местного самоуправления".
По словам градоначальника, власти хотят ввести мораторий на трудоустройство сотрудников государственных учреждений/органов власти и Национальной кассы социального страхования на вакантные должности, зарегистрированные 30 ноября 2021 года.
"Это издевательство по отношению ко всем примэриям. А кто будет работать? Вы наняли только подходящих вам людей и родственников. А что делать остальным - уйти?" - написал Чебан на своей странице Facebook.
Чебан подчеркнул, что в примэрии Кишинева еще осталось много вакансий - 2780, а по всей стране ситуация еще хуже.
Согласно проекту решения правительства, мораторий планируется ввести до 31 декабря 2022 года.
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