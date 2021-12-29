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Чеботарь: нужно вернуть в повестку урегулирование приднестровского конфликта
Чеботарь: нужно вернуть в повестку урегулирование приднестровского конфликта
Ольга Чеботарь обратила внимание на долгое отсутствие нового вице-премьера и на отсутствие диалога между двумя берегами Днестра.
2021-12-29T19:53+0200
2021-12-29T20:00+0200
политика
в молдове
приднестровье
молдова
приднестровское урегулирование
реинтеграция
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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Молдавские власти должны вернуть в повестку проблему приднестровского урегулирования и не демонстрировать свое равнодушие к гражданам Молдовы, живущим на левом берегу Днестра. Такое заявление бывший вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь сделала на своей странице в Facebook.Чеботарь напомнила, что мирное политическое урегулирование приднестровской проблемы базируется на переговорном процессе в нескольких форматах: рабочие группы экспертов с обоих берегов Днестра, встречи главных переговорщиков от Кишинева и Тирасполя, встречи на уровне руководства Молдовы с лидером Приднестровья, а также формат переговоров "5+2" с участием посредников и наблюдателей.Она подчеркнула, что "сложившаяся ситуация вызывает беспокойство и вредит интересам молдавских граждан на обоих берегах Днестра, чья судьба напрямую зависит от диалога между Кишиневом и Тирасполем". Бывший вице-премьер полагает, что таким образом "Молдова перестает восприниматься как надежный партнер в сложной системе переговорного процесса, из-за чего перспектива приднестровского урегулирования только отдаляется".Чеботарь напомнила, что в 2021 году она, будучи и.о. вице-премьера по реинтеграции и в условиях правительства в отставке, делала все возможное, чтобы сохранить и усилить диалог между двумя берегами, защитить интересы граждан. Напомним, вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский покинул свою должность 5 ноября. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211210/kulminskiy-prichina-otstavka-47109119.html
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в молдове, приднестровье, молдова, приднестровское урегулирование, реинтеграция

Чеботарь: нужно вернуть в повестку урегулирование приднестровского конфликта

19:53 29.12.2021 (обновлено: 20:00 29.12.2021)
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaОльга Чеботарь
Ольга Чеботарь - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Ольга Чеботарь обратила внимание на долгое отсутствие нового вице-премьера по реинтеграции и на прекращение диалога между двумя берегами Днестра.
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Молдавские власти должны вернуть в повестку проблему приднестровского урегулирования и не демонстрировать свое равнодушие к гражданам Молдовы, живущим на левом берегу Днестра. Такое заявление бывший вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь сделала на своей странице в Facebook.
Чеботарь напомнила, что мирное политическое урегулирование приднестровской проблемы базируется на переговорном процессе в нескольких форматах: рабочие группы экспертов с обоих берегов Днестра, встречи главных переговорщиков от Кишинева и Тирасполя, встречи на уровне руководства Молдовы с лидером Приднестровья, а также формат переговоров "5+2" с участием посредников и наблюдателей.

"На сегодня оказались заблокированными все эти форматы диалога на фоне отсутствия главного переговорщика от Кишинева (вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции) и игнорирования призывов к диалогу, которые звучат из Тирасполя", – отметила Чеботарь.

Она подчеркнула, что "сложившаяся ситуация вызывает беспокойство и вредит интересам молдавских граждан на обоих берегах Днестра, чья судьба напрямую зависит от диалога между Кишиневом и Тирасполем".

"Когда правительство безразлично к проблемам более 300 тысяч граждан, не имея четкой позиции и плана действий по этому вопросу, это свидетельствует о его безответственности", – считает Чеботарь.

Бывший вице-премьер полагает, что таким образом "Молдова перестает восприниматься как надежный партнер в сложной системе переговорного процесса, из-за чего перспектива приднестровского урегулирования только отдаляется".
Чеботарь напомнила, что в 2021 году она, будучи и.о. вице-премьера по реинтеграции и в условиях правительства в отставке, делала все возможное, чтобы сохранить и усилить диалог между двумя берегами, защитить интересы граждан.

"К сожалению, с приходом новой власти все наши достижения были сведены к нулю", – заключила Чеботарь.

Напомним, вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский покинул свою должность 5 ноября.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
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