https://ru.sputnik.md/20211229/cebotari-uregulirovanie-47631956.html

Чеботарь: нужно вернуть в повестку урегулирование приднестровского конфликта

Чеботарь: нужно вернуть в повестку урегулирование приднестровского конфликта

Ольга Чеботарь обратила внимание на долгое отсутствие нового вице-премьера и на отсутствие диалога между двумя берегами Днестра.

2021-12-29T19:53+0200

2021-12-29T19:53+0200

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политика

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приднестровское урегулирование

реинтеграция

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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Молдавские власти должны вернуть в повестку проблему приднестровского урегулирования и не демонстрировать свое равнодушие к гражданам Молдовы, живущим на левом берегу Днестра. Такое заявление бывший вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь сделала на своей странице в Facebook.Чеботарь напомнила, что мирное политическое урегулирование приднестровской проблемы базируется на переговорном процессе в нескольких форматах: рабочие группы экспертов с обоих берегов Днестра, встречи главных переговорщиков от Кишинева и Тирасполя, встречи на уровне руководства Молдовы с лидером Приднестровья, а также формат переговоров "5+2" с участием посредников и наблюдателей.Она подчеркнула, что "сложившаяся ситуация вызывает беспокойство и вредит интересам молдавских граждан на обоих берегах Днестра, чья судьба напрямую зависит от диалога между Кишиневом и Тирасполем". Бывший вице-премьер полагает, что таким образом "Молдова перестает восприниматься как надежный партнер в сложной системе переговорного процесса, из-за чего перспектива приднестровского урегулирования только отдаляется".Чеботарь напомнила, что в 2021 году она, будучи и.о. вице-премьера по реинтеграции и в условиях правительства в отставке, делала все возможное, чтобы сохранить и усилить диалог между двумя берегами, защитить интересы граждан. Напомним, вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский покинул свою должность 5 ноября. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211210/kulminskiy-prichina-otstavka-47109119.html

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