https://ru.sputnik.md/20211229/covid-19-moldova-47632865.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-29T19:25+0200

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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 293 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Зарегистрировано восемь случаев "импорта" инфекции: из Нидерландов и Ирландии по два, по одному из Украины, Франции, Германии и Великобритании.За минувшие сутки проведено 6687 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 375 358.У работников системы здравоохранения выявлено 4 случая инфицирования – у врача и двух медсестер.Госпитализировано 747 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 122 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 23 человека).В то же время за сутки выздоровели 399 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 361 724.Минздрав сообщает о 22 погибших на фоне осложнений, из них четверо – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9667.

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

заболеваемость, статистика, в молдове