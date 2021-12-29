Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211229/covid-19-moldova-47632865.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-29T19:25+0200
2021-12-29T19:38+0200
заболеваемость
статистика
коронавирус
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3064/62/30646278_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_515ad5566c6a072cc2cedfa481462d4e.jpg
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 293 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Зарегистрировано восемь случаев "импорта" инфекции: из Нидерландов и Ирландии по два, по одному из Украины, Франции, Германии и Великобритании.За минувшие сутки проведено 6687 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 375 358.У работников системы здравоохранения выявлено 4 случая инфицирования – у врача и двух медсестер.Госпитализировано 747 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 122 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 23 человека).В то же время за сутки выздоровели 399 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 361 724.Минздрав сообщает о 22 погибших на фоне осложнений, из них четверо – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9667.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3064/62/30646278_93:0:1161:801_1920x0_80_0_0_1f77284b779583ab1fed7f28c2352391.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
заболеваемость, статистика, в молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:25 29.12.2021 (обновлено: 19:38 29.12.2021)
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaБольница
Больница - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 293 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Зарегистрировано восемь случаев "импорта" инфекции: из Нидерландов и Ирландии по два, по одному из Украины, Франции, Германии и Великобритании.
За минувшие сутки проведено 6687 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 375 358.
У работников системы здравоохранения выявлено 4 случая инфицирования – у врача и двух медсестер.
Госпитализировано 747 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 122 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 23 человека).
В то же время за сутки выздоровели 399 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 361 724.
Минздрав сообщает о 22 погибших на фоне осложнений, из них четверо – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9667.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:53Чеботарь: нужно вернуть в повестку урегулирование приднестровского конфликта
19:25Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:57"Газпром": "Северный поток – 2" полностью готов к работе
18:28Среднемесячная зарплата по экономике в Молдове вырастет в 2022 году
18:02Агентство госсобственности выберет компанию для аудита долга АО "Молдовагаз"
17:40Посадят ли экс-президента Молдовы Игоря Додона
17:33В Молдове - мораторий на прием на работу в бюджетный сектор: что это значит
17:02Гагаузия будет наращивать взаимодействие с регионами России
16:42В Молдове увеличили единовременное пособие по рождению ребенка
16:21Полиция информирует, что получила сообщения о заложенной по Кишиневу взрывчатке
16:15Чебан: власти хотят ввести мораторий на прием на работу в госучреждения
15:55Прокуроры отказались открывать новое уголовное дело против Стояногло
15:47Посольство США в Молдове информирует о "скором" приезде Кента Логсдона в Кишинев
15:24Госдума: слова Борреля об участии ЕС в переговорах РФ-НАТО несерьезны
15:04В прокуратуре представили детали дела, по которому проходит Додон
14:33Границы Союзного государства патрулируют самолеты Белорусси и России
14:02Боррель назвал неприемлемыми требования России о нерасширении НАТО на восток
13:32Выдача поддельных сертификатов COVID-19: задержан чиновник из МВД
13:00"Спутник Лайт" зарегистрировали еще в одной стране
12:26Игорь Додон получил статус подозреваемого по делу 13-летней давности