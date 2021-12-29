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https://ru.sputnik.md/20211229/dodon-status-podozrevaemii-energocom-47615861.html
Игорь Додон получил статус подозреваемого по делу 13-летней давности
Игорь Додон получил статус подозреваемого по делу 13-летней давности
Игорь Додон получил статус подозреваемого по делу 13-летней давности
2021-12-29T12:26+0200
2021-12-29T13:06+0200
в молдове
молдова
игорь додон
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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Пятый президент Молдовы и почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон стал подозреваемым по делу AO Energocom. Об этом сообщил сам Додон по окончанию слушаний по делу, которые прошли в среду, 29 декабря, в здании Генеральной прокуратуры. Как добавил Додон, "это новый для него элемент" и вероятно, в Молдове "первый раз за историю президентства проходят через эту процедуру". По словам Додона, речь о ситуации, когда он был министром экономики. Как напомнил Додон, в апреле 2008 года он перенял управление энергетическим сектором и спустя неделю стал ответственным за этот сектор. "Я пришел, готов сотрудничать с теми, кто ведет это дело. Мы готовы обсуждать все, потому что мы невиновны", - подчеркнул Додон. По его словам, дело касается ситуации 2008 года, когда ликвидировали Министерство энергетики, весь сектор передали Министерству экономики. Как рассказал Додон, его тогда делегировали в Киев, где он договаривался о поставках электроэнергии. Экс-президент считает, что вся эта ситуация - "попытка сместить акценты в обществе" накануне Нового года. "Можно было это обсуждать и в январе, после Нового года, никто никуда не убегает. Решили именно сейчас за два дня до Нового года, когда люди готовятся. Пытаются прикрыть недовольство людей повышением цен", - добавил политик. Ранее в Генпрокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову.Было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom, – компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, – осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 доллара, что эквивалентно 123 957 916 леям.Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены.В ведомстве подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".
https://ru.sputnik.md/20211229/eks-prezident-moldovy-igor-dodon-pribyl-genprokuraturu-na-dopros-47611293.html
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в молдове, молдова, игорь додон, прокуратура

Игорь Додон получил статус подозреваемого по делу 13-летней давности

12:26 29.12.2021 (обновлено: 13:06 29.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausIgor Dodon la Procuratura Generală
Igor Dodon la Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
Все материалы
Игорь Додон рассказал о даче показаний по делу AO Energocom.
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Пятый президент Молдовы и почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон стал подозреваемым по делу AO Energocom. Об этом сообщил сам Додон по окончанию слушаний по делу, которые прошли в среду, 29 декабря, в здании Генеральной прокуратуры.

Мне сказали, что я подозреваемый, не обвиняемый. Все, кто проходит по этому делу - подозреваемые.

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Игорь Додон
Пятый президент Молдовы
Как добавил Додон, "это новый для него элемент" и вероятно, в Молдове "первый раз за историю президентства проходят через эту процедуру".
По словам Додона, речь о ситуации, когда он был министром экономики. Как напомнил Додон, в апреле 2008 года он перенял управление энергетическим сектором и спустя неделю стал ответственным за этот сектор.
"Я пришел, готов сотрудничать с теми, кто ведет это дело. Мы готовы обсуждать все, потому что мы невиновны", - подчеркнул Додон.
По его словам, дело касается ситуации 2008 года, когда ликвидировали Министерство энергетики, весь сектор передали Министерству экономики. Как рассказал Додон, его тогда делегировали в Киев, где он договаривался о поставках электроэнергии.
Экс-президент считает, что вся эта ситуация - "попытка сместить акценты в обществе" накануне Нового года.
"Можно было это обсуждать и в январе, после Нового года, никто никуда не убегает. Решили именно сейчас за два дня до Нового года, когда люди готовятся. Пытаются прикрыть недовольство людей повышением цен", - добавил политик.
Игорь Додон в Генпрокуратуре - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
Общество
Экс-президент Молдовы Игорь Додон прибыл в Генпрокуратуру на допрос
11:02
Ранее в Генпрокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову.
Было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom, – компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, – осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 доллара, что эквивалентно 123 957 916 леям.
Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.
Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены.
В ведомстве подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".
Игорь Додон - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
Общество
Первая реакция Додона на вызов в Генпрокуратуру: повестку не получал
21 декабря, 11:23
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