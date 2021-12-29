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https://ru.sputnik.md/20211229/eks-prezident-moldovy-igor-dodon-pribyl-genprokuraturu-na-dopros-47611293.html
Экс-президент Молдовы Игорь Додон прибыл в Генпрокуратуру на допрос
Экс-президент Молдовы Игорь Додон прибыл в Генпрокуратуру на допрос
Слушания назначены на 11.00 на среду, ранее их перенесли по просьбе адвокатов Игоря Додона.
2021-12-29T11:02+0200
2021-12-29T11:17+0200
в молдове
прокуратура
игорь додон
общество
допрос
слушания
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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Пятый президент Молдовы Игорь Додон прибыл в здание Генеральной прокуратуры для дачи показаний по делу Energocom. Речь идет о допросе по уголовному делу АО Energocom о покупке электроэнергии в 2008-2009 годах.Ранее в Генпрокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову.Было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom, – компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, – осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 доллара, что эквивалентно 123 957 916 леям.Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены.В ведомстве подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".
https://ru.sputnik.md/20211227/dodon-genprokuratura-perenesli-47545339.html
https://ru.sputnik.md/20211221/dodon-genprokuratura-47397004.html
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в молдове, прокуратура, игорь додон, допрос, слушания

Экс-президент Молдовы Игорь Додон прибыл в Генпрокуратуру на допрос

11:02 29.12.2021 (обновлено: 11:17 29.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausИгорь Додон в Генпрокуратуре
Игорь Додон в Генпрокуратуре - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
Все материалы
Слушания о уголовному делу АО Energocom назначены на 11.00 на среду.
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Пятый президент Молдовы Игорь Додон прибыл в здание Генеральной прокуратуры для дачи показаний по делу Energocom.
Речь идет о допросе по уголовному делу АО Energocom о покупке электроэнергии в 2008-2009 годах.
Ранее в Генпрокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову.
Было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom, – компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, – осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 доллара, что эквивалентно 123 957 916 леям.
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Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.
Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены.
В ведомстве подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".
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