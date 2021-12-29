https://ru.sputnik.md/20211229/gagauziya-budet-naraschivat-vzaimodeystvie-s-regionami-rossii-47625672.html
Гагаузия будет наращивать взаимодействие с регионами России
Гагаузия будет наращивать взаимодействие с регионами России
Власти Гагаузии рассчитывают на поддержку партнеров из России в развитии высокотехнологичных отраслей экономики.
2021-12-29T17:02+0200
2021-12-29T17:02+0200
2021-12-29T17:02+0200
посольство россии в молдове
гагаузия
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Глава (башкан) АТО Гагаузия Ирина Влах встретилась с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Об этом сообщает пресс-служба башкана. Глава Гагаузии заверила, что Исполнительный комитет будет предпринимать усилия для активизации и развития социальных и экономических связей с регионами Российской Федерации.Во время встречи Влах рассказала о дискуссиях, состоявшихся в Санкт-Петербурге в процессе ее участия в Евразийском женском форуме.По словам Влах, власти региона нацелены на индустриализацию экономики и развитии сектора IT - чтобы открыть молодым специалистам возможности, которые привлекают их в других странах."Также мы модернизируем объекты социальной инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты. Рассчитываем на поддержку партнеров из России и, в свою очередь, сделаем все, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным", - отметила Ирина Влах.
https://ru.sputnik.md/20211227/nazad-v-sssr-v-gagauzii-30-let-posle-soyuza-47565703.html
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
посольство россии в молдове, гагаузия, в молдове
Гагаузия будет наращивать взаимодействие с регионами России
Власти Гагаузии рассчитывают на поддержку партнеров из России в развитии высокотехнологичных отраслей экономики.
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Глава (башкан) АТО Гагаузия Ирина Влах встретилась с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Об этом сообщает пресс-служба башкана. Глава Гагаузии заверила, что Исполнительный комитет будет предпринимать усилия для активизации и развития социальных и экономических связей с регионами Российской Федерации.
Во время встречи Влах рассказала о дискуссиях, состоявшихся в Санкт-Петербурге в процессе ее участия в Евразийском женском форуме.
"В Санкт-Петербурге Ирина Влах обсудила возможности обмена опытом парламентаризма между депутатами Народного собрания Гагаузии и парламентариями Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Также была достигнута договоренность о совместном строительстве парка", - говорится в сообщении.
По словам Влах, власти региона нацелены на индустриализацию экономики и развитии сектора IT - чтобы открыть молодым специалистам возможности, которые привлекают их в других странах.
"Также мы модернизируем объекты социальной инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты. Рассчитываем на поддержку партнеров из России и, в свою очередь, сделаем все, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным", - отметила Ирина Влах.