https://ru.sputnik.md/20211229/gagauziya-budet-naraschivat-vzaimodeystvie-s-regionami-rossii-47625672.html

Гагаузия будет наращивать взаимодействие с регионами России

Гагаузия будет наращивать взаимодействие с регионами России

Власти Гагаузии рассчитывают на поддержку партнеров из России в развитии высокотехнологичных отраслей экономики.

2021-12-29T17:02+0200

2021-12-29T17:02+0200

2021-12-29T17:02+0200

посольство россии в молдове

гагаузия

общество

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1d/47619224_0:0:1046:588_1920x0_80_0_0_4594c52a18b122c6774fdba1e43047ff.jpg

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Глава (башкан) АТО Гагаузия Ирина Влах встретилась с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Об этом сообщает пресс-служба башкана. Глава Гагаузии заверила, что Исполнительный комитет будет предпринимать усилия для активизации и развития социальных и экономических связей с регионами Российской Федерации.Во время встречи Влах рассказала о дискуссиях, состоявшихся в Санкт-Петербурге в процессе ее участия в Евразийском женском форуме.По словам Влах, власти региона нацелены на индустриализацию экономики и развитии сектора IT - чтобы открыть молодым специалистам возможности, которые привлекают их в других странах."Также мы модернизируем объекты социальной инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты. Рассчитываем на поддержку партнеров из России и, в свою очередь, сделаем все, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным", - отметила Ирина Влах.

https://ru.sputnik.md/20211227/nazad-v-sssr-v-gagauzii-30-let-posle-soyuza-47565703.html

гагаузия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

посольство россии в молдове, гагаузия, в молдове