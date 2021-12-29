Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
"Газпром": "Северный поток – 2" полностью готов к работе
18:57 29.12.2021 (обновлено: 19:08 29.12.2021)
© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
© Sputnik / Дмитрий Лельчук/
Глава компании "Газпром" сообщил о том, что заполнение техническим газом второй нитки "Северного потока – 2" завершено и газопровод готов к работе.
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В среду, 29 декабря, была завершена процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток – 2". Об этом глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину.
"Сегодня в 12.58 по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2". Первая и вторая нитки газопровода "Северный поток — 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации", – сказал Миллер.
Ранее в "Газпроме" сообщили, что в соответствии с планом и проектными требованиями, вторая нитка газопровода наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.
Президент России поздравил "Газпром" и их партнеров по "Северному потоку – 2" с завершением работы над проектом, сообщает РИА Новости.
"Хочу поздравить "Газпром" и ваших партнеров по "Северному потоку – 2" с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе", – сказал российский глава на совещании, посвященном отопительному сезону.
При этом Путин подчеркнул, что Россия готова незамедлительно начать поставки газа в Европу, если будет принято решение о запуске "Северного потока — 2".
"Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной республике (Германия). Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа. Напомню, это 55 миллиардов кубических метров по году", – сказал Путин.
"Северный поток – 2" – газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор – компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток – 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток – 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.