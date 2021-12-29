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"Газпром": "Северный поток – 2" полностью готов к работе
"Газпром": "Северный поток – 2" полностью готов к работе
Глава компании "Газпром" сообщил о том, что заполнение техническим газом второй нитки "Северного потока – 2" завершено и газопровод готов к работе.
2021-12-29T18:57+0200
2021-12-29T19:08+0200
россия
владимир путин
газ
алексей миллер
северный поток-2
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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В среду, 29 декабря, была завершена процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток – 2". Об этом глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину.Ранее в "Газпроме" сообщили, что в соответствии с планом и проектными требованиями, вторая нитка газопровода наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.Президент России поздравил "Газпром" и их партнеров по "Северному потоку – 2" с завершением работы над проектом, сообщает РИА Новости.При этом Путин подчеркнул, что Россия готова незамедлительно начать поставки газа в Европу, если будет принято решение о запуске "Северного потока — 2"."Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной республике (Германия). Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа. Напомню, это 55 миллиардов кубических метров по году", – сказал Путин."Северный поток – 2" – газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор – компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток – 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ru.sputnik.md/20211119/yushkov-kak-zapusk-severnogo-potoka--2-povliyaet-na-stoimost-gaza-v-moldove-46501384.html
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владимир путин, газ, алексей миллер, северный поток-2

"Газпром": "Северный поток – 2" полностью готов к работе

18:57 29.12.2021 (обновлено: 19:08 29.12.2021)
© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
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Глава компании "Газпром" сообщил о том, что заполнение техническим газом второй нитки "Северного потока – 2" завершено и газопровод готов к работе.
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В среду, 29 декабря, была завершена процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток – 2". Об этом глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину.

"Сегодня в 12.58 по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2". Первая и вторая нитки газопровода "Северный поток — 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации", – сказал Миллер.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что в соответствии с планом и проектными требованиями, вторая нитка газопровода наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.
Президент России поздравил "Газпром" и их партнеров по "Северному потоку – 2" с завершением работы над проектом, сообщает РИА Новости.
"Хочу поздравить "Газпром" и ваших партнеров по "Северному потоку – 2" с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе", – сказал российский глава на совещании, посвященном отопительному сезону.
При этом Путин подчеркнул, что Россия готова незамедлительно начать поставки газа в Европу, если будет принято решение о запуске "Северного потока — 2".
"Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной республике (Германия). Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа. Напомню, это 55 миллиардов кубических метров по году", – сказал Путин.
Юшков: как запуск Северного потока-2 повлияет на стоимость газа в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
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Юшков: как запуск "Северного потока – 2" повлияет на стоимость газа в Молдове
19 ноября, 08:00
"Северный поток – 2" – газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор – компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток – 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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