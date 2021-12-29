https://ru.sputnik.md/20211229/gazprom-severnyy-potok-2-47632288.html

"Газпром": "Северный поток – 2" полностью готов к работе

"Газпром": "Северный поток – 2" полностью готов к работе

Глава компании "Газпром" сообщил о том, что заполнение техническим газом второй нитки "Северного потока – 2" завершено и газопровод готов к работе.

2021-12-29T18:57+0200

2021-12-29T18:57+0200

2021-12-29T19:08+0200

россия

владимир путин

газ

алексей миллер

северный поток-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/13/34798331_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c27a34e49cedbdb063101dbbe121575d.jpg

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В среду, 29 декабря, была завершена процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток – 2". Об этом глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину.Ранее в "Газпроме" сообщили, что в соответствии с планом и проектными требованиями, вторая нитка газопровода наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.Президент России поздравил "Газпром" и их партнеров по "Северному потоку – 2" с завершением работы над проектом, сообщает РИА Новости.При этом Путин подчеркнул, что Россия готова незамедлительно начать поставки газа в Европу, если будет принято решение о запуске "Северного потока — 2"."Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной республике (Германия). Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа. Напомню, это 55 миллиардов кубических метров по году", – сказал Путин."Северный поток – 2" – газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор – компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток – 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ru.sputnik.md/20211119/yushkov-kak-zapusk-severnogo-potoka--2-povliyaet-na-stoimost-gaza-v-moldove-46501384.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, газ, алексей миллер, северный поток-2