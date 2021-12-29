https://ru.sputnik.md/20211229/glava-moldovagaz-povyshenie-tarif-47634987.html

Глава "Молдовагаза" высказался о возможном повышении тарифа на природный газ

Глава "Молдовагаза" высказался о возможном повышении тарифа на природный газ

Вадим Чебан заявил, что в "Молдовагаз" обращают внимание на риски, связанные с повышением тарифов на природный газ.

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тариф

молдовагаз

в молдове

молдова

вадим чебан

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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. При росте закупочной цены на голубое топливо "Молдовагаз" должен требовать повышения тарифа для потребителей, но в то же время в компании понимают риски, связанные с повышением тарифов. Об этом заявил глава правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в эфире одного из телеканалов."В нормальном режиме, когда цена растет, мы должны просить повышения тарифа. Но мы понимаем, что есть риски. Есть потребители, которые не смогут оплачивать квитанции. Это такой порочный круг: с одной стороны мы должны действовать по закону и просить повышения тарифа, с другой – риск проблемы неплатежей, поскольку физические лица платят в зависимости от доступных доходов", — рассказывает Чебан.По словам главы компании, текущие платежи "Молдовагаз" получает по плану, оплата за ноябрь уже поступила полностью.Чебан также сообщил, что в декабре "Молдовагаз" полностью рассчитается с "Газпромом" за 2021 год.

https://ru.sputnik.md/20211221/nare-snizhenie-tarif-gaz-47395326.html

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