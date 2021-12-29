Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211229/glava-moldovagaz-povyshenie-tarif-47634987.html
Глава "Молдовагаза" высказался о возможном повышении тарифа на природный газ
Глава "Молдовагаза" высказался о возможном повышении тарифа на природный газ
Вадим Чебан заявил, что в "Молдовагаз" обращают внимание на риски, связанные с повышением тарифов на природный газ.
2021-12-29T21:13+0200
2021-12-29T22:15+0200
тариф
молдовагаз
в молдове
молдова
вадим чебан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46300937_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60bc491a5ab7e8d4c1b3d4aaa0df505d.jpg
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. При росте закупочной цены на голубое топливо "Молдовагаз" должен требовать повышения тарифа для потребителей, но в то же время в компании понимают риски, связанные с повышением тарифов. Об этом заявил глава правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в эфире одного из телеканалов."В нормальном режиме, когда цена растет, мы должны просить повышения тарифа. Но мы понимаем, что есть риски. Есть потребители, которые не смогут оплачивать квитанции. Это такой порочный круг: с одной стороны мы должны действовать по закону и просить повышения тарифа, с другой – риск проблемы неплатежей, поскольку физические лица платят в зависимости от доступных доходов", — рассказывает Чебан.По словам главы компании, текущие платежи "Молдовагаз" получает по плану, оплата за ноябрь уже поступила полностью.Чебан также сообщил, что в декабре "Молдовагаз" полностью рассчитается с "Газпромом" за 2021 год.
https://ru.sputnik.md/20211221/nare-snizhenie-tarif-gaz-47395326.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46300937_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cca756efd727d2e9ec8dee58e6b095f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
тариф, молдовагаз, в молдове, молдова, вадим чебан

Глава "Молдовагаза" высказался о возможном повышении тарифа на природный газ

21:13 29.12.2021 (обновлено: 22:15 29.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausГлава "Молдовагаз" Вадим Чебан
Глава Молдовагаз Вадим Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Вадим Чебан заявил, что в "Молдовагазе" принимают во внимание риски, связанные с повышением тарифов на природный газ.
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. При росте закупочной цены на голубое топливо "Молдовагаз" должен требовать повышения тарифа для потребителей, но в то же время в компании понимают риски, связанные с повышением тарифов. Об этом заявил глава правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в эфире одного из телеканалов.
"В нормальном режиме, когда цена растет, мы должны просить повышения тарифа. Но мы понимаем, что есть риски. Есть потребители, которые не смогут оплачивать квитанции. Это такой порочный круг: с одной стороны мы должны действовать по закону и просить повышения тарифа, с другой – риск проблемы неплатежей, поскольку физические лица платят в зависимости от доступных доходов", — рассказывает Чебан.
По словам главы компании, текущие платежи "Молдовагаз" получает по плану, оплата за ноябрь уже поступила полностью.
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
В НАРЭ решили не рассматривать вопрос о снижении тарифа на газ для потребителей
21 декабря, 10:38
Чебан также сообщил, что в декабре "Молдовагаз" полностью рассчитается с "Газпромом" за 2021 год.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:10Курс валют на четверг: доллар и евро дешевеют
21:42Глубокая заморозка: обледеневшие автомобили прибыли в Россию из Японии
21:13Глава "Молдовагаза" высказался о возможном повышении тарифа на природный газ
20:44Путин и Байден проведут телефонный разговор
20:15Проверен 51 объект в Кишиневе после сообщений о минировании – взрывчатки нет
19:53Чеботарь: нужно вернуть в повестку урегулирование приднестровского конфликта
19:25Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:57"Газпром": "Северный поток – 2" полностью готов к работе
18:28Среднемесячная зарплата по экономике в Молдове вырастет в 2022 году
18:02Агентство госсобственности выберет компанию для аудита долга АО "Молдовагаз"
17:40Посадят ли экс-президента Молдовы Игоря Додона
17:33В Молдове - мораторий на прием на работу в бюджетный сектор: что это значит
17:02Гагаузия будет наращивать взаимодействие с регионами России
16:42В Молдове увеличили единовременное пособие по рождению ребенка
16:21Полиция информирует, что получила сообщения о заложенной по Кишиневу взрывчатке
16:15Чебан: власти хотят ввести мораторий на прием на работу в госучреждения
15:55Прокуроры отказались открывать новое уголовное дело против Стояногло
15:47Посольство США в Молдове информирует о "скором" приезде Кента Логсдона в Кишинев
15:24Госдума: слова Борреля об участии ЕС в переговорах РФ-НАТО несерьезны
15:04В прокуратуре представили детали дела, по которому проходит Додон