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Госдума: слова Борреля об участии ЕС в переговорах РФ-НАТО несерьезны
Госдума: слова Борреля об участии ЕС в переговорах РФ-НАТО несерьезны
Российский эксперт отметил, что глава дипломатии ЕС повел себя как "несерьезный, ненадежный" политик. 29.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-29T15:24+0200
2021-12-29T15:24+0200
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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Европейский союз всегда опирался на НАТО и США, заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о желании России вести переговоры о безопасности без ЕС несерьезное - РФ всегда готова к диалогу, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью газете Welt назвал условия России по гарантиям безопасности неприемлемыми. Он также обвинил Россию в том, что она "хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза". "Боррель ведет себя здесь как политик абсолютно несерьезный, ненадежный… Всегда, когда мы разговаривали с ЕС о всех аспектах безопасности, они опирались на НАТО и на США, отсылали к ним. Чего они сейчас хотят?" - заявил Шхагошев. Политик подчеркнул, что ранее ЕС "добивался того, чтобы мы рассматривали проблемы" с США и НАТО, а теперь они "всполошились и вспомнили про свое самолюбие". "После всех долгих переговоров и с ЕС в целом, и с отдельными европейскими странами мы убедились, что на самом деле они не принимают никаких самостоятельных решений без НАТО и Штатов, о чем они открыто говорили, именно поэтому мы сейчас будем вести предметный разговор с альянсом и Штатами", - констатировал парламентарий. Также он отметил, что Россия всегда готова к диалогу с ЕС, "но все разговоры будут вестись исходя из национальных интересов РФ".
https://ru.sputnik.md/20211226/rasshirenii-nato-otvet-rossia-47532897.html
https://ru.sputnik.md/20211229/borrel-nazval-nepriemlemymi-trebovaniya-rossii-o-nerasshirenii-nato-na-vostok-47612380.html
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в мире

Госдума: слова Борреля об участии ЕС в переговорах РФ-НАТО несерьезны

15:24 29.12.2021
© Sputnik / Алексей МайшевЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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Российский эксперт отметил, что глава дипломатии ЕС повел себя как "несерьезный, ненадежный" политик.
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Европейский союз всегда опирался на НАТО и США, заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о желании России вести переговоры о безопасности без ЕС несерьезное - РФ всегда готова к диалогу, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью газете Welt назвал условия России по гарантиям безопасности неприемлемыми. Он также обвинил Россию в том, что она "хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза".
"Боррель ведет себя здесь как политик абсолютно несерьезный, ненадежный… Всегда, когда мы разговаривали с ЕС о всех аспектах безопасности, они опирались на НАТО и на США, отсылали к ним. Чего они сейчас хотят?" - заявил Шхагошев.
Политик подчеркнул, что ранее ЕС "добивался того, чтобы мы рассматривали проблемы" с США и НАТО, а теперь они "всполошились и вспомнили про свое самолюбие".
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - Sputnik Молдова, 1920, 26.12.2021
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Путин о расширении НАТО: ответ России может быть самым разным
26 декабря, 12:15
"После всех долгих переговоров и с ЕС в целом, и с отдельными европейскими странами мы убедились, что на самом деле они не принимают никаких самостоятельных решений без НАТО и Штатов, о чем они открыто говорили, именно поэтому мы сейчас будем вести предметный разговор с альянсом и Штатами", - констатировал парламентарий. Также он отметил, что Россия всегда готова к диалогу с ЕС, "но все разговоры будут вестись исходя из национальных интересов РФ".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
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Боррель назвал неприемлемыми требования России о нерасширении НАТО на восток
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