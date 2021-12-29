https://ru.sputnik.md/20211229/gosdume-nazvali-slova-borrelya-ob-uchastii-es-peregovorakh-rf-nato-neserznymi-47621516.html

Госдума: слова Борреля об участии ЕС в переговорах РФ-НАТО несерьезны

Госдума: слова Борреля об участии ЕС в переговорах РФ-НАТО несерьезны

Российский эксперт отметил, что глава дипломатии ЕС повел себя как "несерьезный, ненадежный" политик. 29.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-29T15:24+0200

2021-12-29T15:24+0200

2021-12-29T15:24+0200

россия

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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Европейский союз всегда опирался на НАТО и США, заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о желании России вести переговоры о безопасности без ЕС несерьезное - РФ всегда готова к диалогу, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью газете Welt назвал условия России по гарантиям безопасности неприемлемыми. Он также обвинил Россию в том, что она "хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза". "Боррель ведет себя здесь как политик абсолютно несерьезный, ненадежный… Всегда, когда мы разговаривали с ЕС о всех аспектах безопасности, они опирались на НАТО и на США, отсылали к ним. Чего они сейчас хотят?" - заявил Шхагошев. Политик подчеркнул, что ранее ЕС "добивался того, чтобы мы рассматривали проблемы" с США и НАТО, а теперь они "всполошились и вспомнили про свое самолюбие". "После всех долгих переговоров и с ЕС в целом, и с отдельными европейскими странами мы убедились, что на самом деле они не принимают никаких самостоятельных решений без НАТО и Штатов, о чем они открыто говорили, именно поэтому мы сейчас будем вести предметный разговор с альянсом и Штатами", - констатировал парламентарий. Также он отметил, что Россия всегда готова к диалогу с ЕС, "но все разговоры будут вестись исходя из национальных интересов РФ".

https://ru.sputnik.md/20211226/rasshirenii-nato-otvet-rossia-47532897.html

https://ru.sputnik.md/20211229/borrel-nazval-nepriemlemymi-trebovaniya-rossii-o-nerasshirenii-nato-na-vostok-47612380.html

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