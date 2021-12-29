https://ru.sputnik.md/20211229/granitsy-soyuznogo-gosudarstva-patruliruyut-samolety-belorussi-i-rossii-47617717.html

Границы Союзного государства патрулируют самолеты Белорусси и России

Границы Союзного государства патрулируют самолеты Белорусси и России

Решение о проведении патрулирования было принято из-за участившихся полетов различных видов воздушных судов у границ Белоруссии.

2021-12-29T14:33+0200

2021-12-29T14:33+0200

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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Границы Союзного государства совместно патрулируют белорусские и российские летчики, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Белоруссии.Министерство обороны Белоруссии ранее сообщало, что принято решение о наращивании состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией военно-воздушных сил и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и воздушно-космических сил Российской Федерации. Решение было принято из-за участившихся полетов различных видов авиации рядом с границей Белоруссии, а также для того, чтобы предотвратить нарушение госграницы в воздушном пространстве.Оборонное ведомство Белоруссии отмечало, что в соседних со страной государствах Евросоюза растет военная активность. Так, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши сосредоточить 23 тысячи военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.

https://ru.sputnik.md/20211202/belorussiya-rossiya-ucheniya-granitsa-ukraina--lukashenko-46887155.html

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