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Границы Союзного государства патрулируют самолеты Белорусси и России
Границы Союзного государства патрулируют самолеты Белорусси и России
Решение о проведении патрулирования было принято из-за участившихся полетов различных видов воздушных судов у границ Белоруссии.
2021-12-29T14:33+0200
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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Границы Союзного государства совместно патрулируют белорусские и российские летчики, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Белоруссии.Министерство обороны Белоруссии ранее сообщало, что принято решение о наращивании состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией военно-воздушных сил и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и воздушно-космических сил Российской Федерации. Решение было принято из-за участившихся полетов различных видов авиации рядом с границей Белоруссии, а также для того, чтобы предотвратить нарушение госграницы в воздушном пространстве.Оборонное ведомство Белоруссии отмечало, что в соседних со страной государствах Евросоюза растет военная активность. Так, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши сосредоточить 23 тысячи военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
https://ru.sputnik.md/20211202/belorussiya-rossiya-ucheniya-granitsa-ukraina--lukashenko-46887155.html
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в мире, россия, беларусь

Границы Союзного государства патрулируют самолеты Белорусси и России

14:33 29.12.2021
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские Ту-22М3 пролетели над Белоруссией
Российские Ту-22М3 пролетели над Белоруссией - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Министерство обороны РФ
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Решение о проведении патрулирования было принято из-за участившихся полетов различных видов воздушных судов у границ Белоруссии.
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Границы Союзного государства совместно патрулируют белорусские и российские летчики, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Белоруссии.
"Белорусские и российские летчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей Союзного государства", - говорится в сообщении.
Министерство обороны Белоруссии ранее сообщало, что принято решение о наращивании состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией военно-воздушных сил и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и воздушно-космических сил Российской Федерации.
Решение было принято из-за участившихся полетов различных видов авиации рядом с границей Белоруссии, а также для того, чтобы предотвратить нарушение госграницы в воздушном пространстве.

Оборонное ведомство Белоруссии отмечало, что в соседних со страной государствах Евросоюза растет военная активность. Так, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев.
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Белоруссия и Россия проведут учения у границы с Украиной – Лукашенко
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Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши сосредоточить 23 тысячи военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
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