Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211229/grazhdanstvo-rossii-putin-zakonoproekt-47609689.html
Кому станет легче получить гражданство России - Путин внес в Госдуму законопроект
Кому станет легче получить гражданство России - Путин внес в Госдуму законопроект
Кому станет легче получить гражданство России - Путин внес в Госдуму законопроект
2021-12-29T10:34+0200
2021-12-29T10:34+0200
россия
владимир путин
законопроект
гражданство
дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1019/59/10195933_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_35964afd68dee66fd3e5ca569ec235e2.jpg
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, передает РИА Новости."Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации", — говорится в документе.Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре. Так, в список включены соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению); те, у кого в России живут близкие родственники-россияне; потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советском Союзе (в пределах границ Российской Федерации).Помимо этого, в соответствии с положениями документа, в ведении главы государства остается только прием в российское гражданство. Теперь он также распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР; людей, имеющих особые заслуги перед Россией; тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.
https://ru.sputnik.md/20211229/test-vich-otpechatki-paltsev-rossia-pravila-migranti-47608931.html
дума
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1019/59/10195933_153:0:1928:1331_1920x0_80_0_0_d09316a183097c8dfed1b06458081004.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин, законопроект, гражданство, дума

Кому станет легче получить гражданство России - Путин внес в Госдуму законопроект

10:34 29.12.2021
© SputnikРоссийский паспорт
Российский паспорт - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Sputnik
Подписаться на
Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации".
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, передает РИА Новости.
"Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации", — говорится в документе.
Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре. Так, в список включены соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению); те, у кого в России живут близкие родственники-россияне; потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советском Союзе (в пределах границ Российской Федерации).
Помимо этого, в соответствии с положениями документа, в ведении главы государства остается только прием в российское гражданство. Теперь он также распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР; людей, имеющих особые заслуги перед Россией; тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.
Работа московских вокзалов - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
Россия
Тест на ВИЧ и отпечатки пальцев – в России вступили в силу новые правила для мигрантов
09:41
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:30Суд вынес приговор по делу о 200 килограммах героина
11:02Экс-президент Молдовы Игорь Додон прибыл в Генпрокуратуру на допрос
10:58Ситуация на дорогах Кишинева: как ездит транспорт после снегопада
10:34Кому станет легче получить гражданство России - Путин внес в Госдуму законопроект
10:00Самые масштабные природные катаклизмы в мире в 2021 году
09:41Тест на ВИЧ и отпечатки пальцев – в России вступили в силу новые правила для мигрантов
09:18Где в Кишиневе 29 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
08:44Пока все спали: самый богатый россиянин, развод Шварценеггера и ситуация с COVID
08:30Странная стабильность молдавского лея и… загадки Котовского
08:00Кочу: что предлагают местные власти Молдовы центральным
07:30Как "Евросоюз" XVIII века продлевал османское владычество в Молдавии
07:00Самый точный прогноз погоды: будет ли еще снег
00:01Погодные рекорды Молдовы 29 декабря
ВчераВ Роспотребнадзоре рассказали, у кого "омикрон" вызывает тяжелое течение болезни
ВчераНовейшая российская боевая машина пехоты Б-19 прибавит огня
ВчераКурс валют на среду: доллар и евро дешевеют
ВчераСамые смешные и необычные рождественские фото 2021 года
ВчераПримэрия Кишинева и коммуна Цынцерены продлили двусторонний контракт
ВчераМост на Балканском шоссе в Кишиневе сдали в эксплуатацию
ВчераИстинные причины, по которым Санду не поехала на саммит СНГ