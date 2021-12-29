https://ru.sputnik.md/20211229/grazhdanstvo-rossii-putin-zakonoproekt-47609689.html
Кому станет легче получить гражданство России - Путин внес в Госдуму законопроект
Кому станет легче получить гражданство России - Путин внес в Госдуму законопроект
Кому станет легче получить гражданство России - Путин внес в Госдуму законопроект
2021-12-29T10:34+0200
2021-12-29T10:34+0200
2021-12-29T10:34+0200
россия
владимир путин
законопроект
гражданство
дума
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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, передает РИА Новости."Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации", — говорится в документе.Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре. Так, в список включены соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению); те, у кого в России живут близкие родственники-россияне; потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советском Союзе (в пределах границ Российской Федерации).Помимо этого, в соответствии с положениями документа, в ведении главы государства остается только прием в российское гражданство. Теперь он также распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР; людей, имеющих особые заслуги перед Россией; тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.
https://ru.sputnik.md/20211229/test-vich-otpechatki-paltsev-rossia-pravila-migranti-47608931.html
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владимир путин, законопроект, гражданство, дума
Кому станет легче получить гражданство России - Путин внес в Госдуму законопроект
Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации".
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект
о российском гражданстве, передает РИА Новости
.
"Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации", — говорится в документе.
Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре. Так, в список включены соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению); те, у кого в России живут близкие родственники-россияне; потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советском Союзе (в пределах границ Российской Федерации).
Помимо этого, в соответствии с положениями документа, в ведении главы государства остается только прием в российское гражданство. Теперь он также распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР; людей, имеющих особые заслуги перед Россией; тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.