https://ru.sputnik.md/20211229/ispytaniya-dvigatelya-angara-a5-47636028.html
В России провели испытания двигателя разгонного блока ракеты "Ангара-А5"
В России провели испытания двигателя разгонного блока ракеты "Ангара-А5"
В "Роскосмосе" рассказали об успешных испытаниях кислородно-водородного ракетного двигателя для Ангары-А5".
2021-12-29T22:47+0200
2021-12-29T22:47+0200
2021-12-29T22:47+0200
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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В испытательном комплексе "Роскосмоса" было успешно проведено первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя нового разгонного блока для ракеты "Ангара-А5". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.При этом отмечается, что включение двигателя, работа на заданных режимах, а также остановка прошли в соответствии с заложенной программой испытания."Благодаря возобновленному циклу изготовления жидкого водорода на собственной производственной базе и слаженным действиям стендовиков-испытателей наше предприятие успешно продолжает наземную огневую отработку кислородно-водородного двигателя, который обеспечит повышение энергетических характеристик ракеты "Ангара-А5", а также сможет найти применение в других перспективных проектах", – заявил директор воронежского КБХА Сергей Ковалев.В свою очередь главный конструктор КБХА Виктор Горохов отметил, что, по сравнению с предыдущей версией кислородно-водородного двигателя, которую предприятие изготавливало и испытывало по проекту для разгонного блока ракеты "Ангара-А5", новый экземпляр форсирован по тяге на 20%.В "Роскосмосе" также сообщили, что кислородно-водородный ракетный двигатель РД-0146Д1 тягой 9 тонн представляет собой одну из версий линейки двигателей РД-0146 разработки КБХА. Это первые в России ракетные двигатели, выполненные по безгенераторной схеме, а также первые в мире жидкостные ракетные двигатели, выполненные по независимой двухвальной схеме подачи компонентов топлива с последовательной подачей газа на турбины.Это обстоятельство позволило продемонстрировать работоспособность системы подачи с оптимальными характеристиками агрегатов.На текущий момент проведено три пуска ракеты "Ангара-А5", в двух из них испытан разгонный блок "Бриз-М", третий проведен с новым разгонным блоком типа ДМ.
https://ru.sputnik.md/20211203/stalo-izvestno-kogda-proydet-zapusk-legkoy-rakety-angara-46913053.html
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роскосмос, ракета
В России провели испытания двигателя разгонного блока ракеты "Ангара-А5"
В "Роскосмосе" рассказали об успешных испытаниях кислородно-водородного ракетного двигателя для Ангары-А5".
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В испытательном комплексе "Роскосмоса" было успешно проведено первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя нового разгонного блока для ракеты "Ангара-А5". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"В среду, 29 декабря 2021 года, в испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения... успешно проведено огневое испытание кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1, создаваемого на предприятии для разгонного блока КВТК ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что включение двигателя, работа на заданных режимах, а также остановка прошли в соответствии с заложенной программой испытания.
"Благодаря возобновленному циклу изготовления жидкого водорода на собственной производственной базе и слаженным действиям стендовиков-испытателей наше предприятие успешно продолжает наземную огневую отработку кислородно-водородного двигателя, который обеспечит повышение энергетических характеристик ракеты "Ангара-А5", а также сможет найти применение в других перспективных проектах", – заявил директор воронежского КБХА Сергей Ковалев.
В свою очередь главный конструктор КБХА Виктор Горохов отметил, что, по сравнению с предыдущей версией кислородно-водородного двигателя, которую предприятие изготавливало и испытывало по проекту для разгонного блока ракеты "Ангара-А5", новый экземпляр форсирован по тяге на 20%.
В "Роскосмосе" также сообщили, что кислородно-водородный ракетный двигатель РД-0146Д1 тягой 9 тонн представляет собой одну из версий линейки двигателей РД-0146 разработки КБХА. Это первые в России ракетные двигатели, выполненные по безгенераторной схеме, а также первые в мире жидкостные ракетные двигатели, выполненные по независимой двухвальной схеме подачи компонентов топлива с последовательной подачей газа на турбины.
Это обстоятельство позволило продемонстрировать работоспособность системы подачи с оптимальными характеристиками агрегатов.
На текущий момент проведено три пуска ракеты "Ангара-А5", в двух из них испытан разгонный блок "Бриз-М", третий проведен с новым разгонным блоком типа ДМ.