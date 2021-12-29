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Где в Кишиневе 29 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 29 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 29 декабря и 30 декабря 2021.
2021-12-29T09:18+0200
2021-12-29T10:25+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 29 декабря, до 18.00.Троллейбус будет находиться в секторе Чеканы на пересечении улицы Алеку Руссо и проспекта Мирча чел Бэтрын.Автобус отправится в сектор Ботаника и будет работать на проспекте Дачия, 62, возле магазина Linella у аэропорта.Где будут находиться пункты вакцинации 30 декабряТроллейбус будет находиться в секторе Рышкановка на Московском проспекте возле ресторана McDonald's.Автобус отправится в сектор Чеканы на пересечение проспекта Мирча чел Бэтрын и улицы Джинта Латинэ.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".К утру вторника в республике применено 1 764 035 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 978 292 человек.
https://ru.sputnik.md/20211226/evolyutsia-shtamm-alfa-koronavirus-47538341.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 29 декабря находятся мобильные пункты вакцинации

09:18 29.12.2021 (обновлено: 10:25 29.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Скулянке
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 29 декабря, до 18.00.
Троллейбус будет находиться в секторе Чеканы на пересечении улицы Алеку Руссо и проспекта Мирча чел Бэтрын.
Автобус отправится в сектор Ботаника и будет работать на проспекте Дачия, 62, возле магазина Linella у аэропорта.

Где будут находиться пункты вакцинации 30 декабря

Троллейбус будет находиться в секторе Рышкановка на Московском проспекте возле ресторана McDonald's.
Автобус отправится в сектор Чеканы на пересечение проспекта Мирча чел Бэтрын и улицы Джинта Латинэ.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
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Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
К утру вторника в республике применено 1 764 035 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 978 292 человек.
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