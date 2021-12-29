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Кочу: что предлагают местные власти Молдовы центральным
Кочу: что предлагают местные власти Молдовы центральным
Представитель Конгресса местных властей республики озвучил основные этапы, которые помогли бы в децентрализации власти в Молдове
2021-12-29T08:00+0200
2021-12-29T08:00+0200
радио
молдова
децентрализация
местная власть
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Примары молдавских городов и сел уже не один год подряд говорят о том, что в республике необходимо провести децентрализацию власти, наделить примэрии большими полномочиями - в том числе и в финансовом. Основные предложения центральным властям республики озвучил в эфире студии Sputnik Молдова примар города Штефан-Водэ Владислав Кочу."Для улучшения налоговой базы мы предлагали неоднократно изменить фискальные коды. Мы в Конгрессе местных властей Молдовы проанализировали все проблемы, которые возникали в последние несколько лет. Главное, чего мы хотели бы, - улучшить налоговые сборы, чтобы больше средств оставалось у примэрий", - отметил собеседник.По словам примара, наиболее плачевная ситуация со сбором налогов и скоплением средств складывается в молдавских селах, в городах положение - немного лучше, поскольку из подоходного налога 50% средств поступают в городские бюджеты.Примар добавил: неоднократно поднимался вопрос о законе №270, а именно - поднять заработные платы сотрудникам примэрий, которые уходят из системы и не хотят работать за 2500-3000 леев. Кочу выразил надежду, что центральные власти прислушаются к озвученным требованиям и в 2022 году сделают необходимые выводы.
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Андрей Петрик
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молдова, децентрализация, местная власть

Кочу: что предлагают местные власти Молдовы центральным

08:00 29.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausПравительство РМ
Правительство РМ - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Представитель Конгресса местных властей республики озвучил основные этапы, которые помогли бы в децентрализации власти в Молдове.
Примары молдавских городов и сел уже не один год подряд говорят о том, что в республике необходимо провести децентрализацию власти, наделить примэрии большими полномочиями - в том числе и в финансовом. Основные предложения центральным властям республики озвучил в эфире студии Sputnik Молдова примар города Штефан-Водэ Владислав Кочу.
"Для улучшения налоговой базы мы предлагали неоднократно изменить фискальные коды. Мы в Конгрессе местных властей Молдовы проанализировали все проблемы, которые возникали в последние несколько лет. Главное, чего мы хотели бы, - улучшить налоговые сборы, чтобы больше средств оставалось у примэрий", - отметил собеседник.
По словам примара, наиболее плачевная ситуация со сбором налогов и скоплением средств складывается в молдавских селах, в городах положение - немного лучше, поскольку из подоходного налога 50% средств поступают в городские бюджеты.

"Мы бы хотели, чтобы в городские бюджеты поступало 75% от подоходного налога. Также мы просим у центральных властей удвоить сумму, выделяемую в дорожный фонд. У примэрий будет реальная возможность навести порядок на дорогах, провести текущий ремонт", - добавил Кочу.

Примар добавил: неоднократно поднимался вопрос о законе №270, а именно - поднять заработные платы сотрудникам примэрий, которые уходят из системы и не хотят работать за 2500-3000 леев. Кочу выразил надежду, что центральные власти прислушаются к озвученным требованиям и в 2022 году сделают необходимые выводы.
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