https://ru.sputnik.md/20211229/kochu-chto-predlagayut-mestnye-vlasti-moldovy-tsentralnym-47597574.html

Кочу: что предлагают местные власти Молдовы центральным

Кочу: что предлагают местные власти Молдовы центральным

Представитель Конгресса местных властей республики озвучил основные этапы, которые помогли бы в децентрализации власти в Молдове

2021-12-29T08:00+0200

2021-12-29T08:00+0200

2021-12-29T08:00+0200

радио

молдова

децентрализация

местная власть

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Примары молдавских городов и сел уже не один год подряд говорят о том, что в республике необходимо провести децентрализацию власти, наделить примэрии большими полномочиями - в том числе и в финансовом. Основные предложения центральным властям республики озвучил в эфире студии Sputnik Молдова примар города Штефан-Водэ Владислав Кочу."Для улучшения налоговой базы мы предлагали неоднократно изменить фискальные коды. Мы в Конгрессе местных властей Молдовы проанализировали все проблемы, которые возникали в последние несколько лет. Главное, чего мы хотели бы, - улучшить налоговые сборы, чтобы больше средств оставалось у примэрий", - отметил собеседник.По словам примара, наиболее плачевная ситуация со сбором налогов и скоплением средств складывается в молдавских селах, в городах положение - немного лучше, поскольку из подоходного налога 50% средств поступают в городские бюджеты.Примар добавил: неоднократно поднимался вопрос о законе №270, а именно - поднять заработные платы сотрудникам примэрий, которые уходят из системы и не хотят работать за 2500-3000 леев. Кочу выразил надежду, что центральные власти прислушаются к озвученным требованиям и в 2022 году сделают необходимые выводы.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, децентрализация, местная власть