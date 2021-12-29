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Курс валют на четверг: доллар и евро дешевеют
Курс валют на четверг: доллар и евро дешевеют
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2021-12-29T22:10+0200
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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 30 декабря. Доллар и евро по отношению к молдавскому лею теряют в цене.В четверг доллар США опустится на пять банов и будет стоить 17,7253 лея.Евро подешевеет на 12 банов и закрепится на уровне 20,0304 лея.Что касается остальных валют, то 30 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2404 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6510 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0465 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
https://ru.sputnik.md/20211224/kalmyk-izmenenie-tseny-na-elektroenergiyu-dlya-tets-ne-vliyaet-na-potrebiteley-47499102.html
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Евгений Чебан
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деньги, курс валют

Курс валют на четверг: доллар и евро дешевеют

22:10 29.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 30 декабря. Доллар и евро по отношению к молдавскому лею теряют в цене.
В четверг доллар США опустится на пять банов и будет стоить 17,7253 лея.
Евро подешевеет на 12 банов и закрепится на уровне 20,0304 лея.
Что касается остальных валют, то 30 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2404 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6510 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0465 в пересчете на национальную валюту.
Вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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