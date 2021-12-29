https://ru.sputnik.md/20211229/minzdrav-moldova-snizhenie-zabolevaemosti-covid-19-47613378.html

Минздрав: в Молдове продолжается снижение уровня заболеваемости COVID-19

Минздрав: в Молдове продолжается снижение уровня заболеваемости COVID-19

В Минздраве представили подробную статистику по эпидемиологической ситуации в стране за прошлую неделю.

2021-12-29T11:52+0200

2021-12-29T11:52+0200

2021-12-29T11:58+0200

коронавирус

в молдове

молдова

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/0a/30884984_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_613d8f2360a96c0f94998eb083d71d55.jpg

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. В период с 20 по 26 декабря в Молдове было зарегистрировано 2326 новых случаев COVID-19, из них 1034 - в Приднестровье. Таким образом, зарегистрировано снижение уровня заболеваемости коронавирусом на 8% по сравнению с прошлой неделей и на 49% в сравнении с прошлым месяцем. Такие данные представили в среду, 29 декабря, в Минздраве. По данным ведомства, в республике на данный момент уровень заболеваемости 62 случая на 100 тысяч населения. "В Приднестровье, где 217 случаев на 100 тысяч населения - объявлен "оранжевый код" эпидопасности. В других районах были установлены "желтый" и "зеленый" коды опасности в соответствии с уровнем заболеваемости", - добавили в Минздраве.В Минздраве сообщили, что вместе с общим снижением заболеваемости коронавирусом этот показатель снизился и среди детей на 7%, а именно с 268 до 249. В то же время за прошедшую неделю зафиксировали 11 случаев заражений у беременных женщин. "За прошедшую неделю было 120 смертей, то есть смертность составляет 3,2 на 100 тысяч населения, что указывает на падение этого показателя на 4%", - пояснили в Минздраве. Как уточнили в министерстве, за последние семь дней был госпитализирован 871 человек, на 11% ниже, нежели неделей ранее и на 43% ниже, чем в ноябре. По данным Минздрава, в отделениях интенсивной терапии госпитализировали 135 человек, что меньше на 2%, чем неделей ранее и на 22% ниже, чем в прошлом месяце. Вакцинация против COVID-19За последнюю неделю было вакцинировано 35 223 человека, на 2% больше, чем неделей ранее и примерно на 50% выше, чем в прошлом месяце. До 26 декабря было введено 59 927 бустерных доз. Одной дозой было вакцинировано 4522 ребенка, а полную схему вакцинации прошли 3387 детей. Полную схему вакцинации в Молдове прошло 28% граждан. Самый высокий уровень вакцинации - в Кишиневе (42%) и в Сороках (32%). В Гагаузии этот показатель - 17%, а в Сынжерее и Леове - по 19%.

https://ru.sputnik.md/20211227/moldove-snizhaetsya-covid-zabolevaemost-47550427.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, вакцинация