https://ru.sputnik.md/20211229/moldova-moratoriy-priem-na-rabotu-byudzhetnyy-sektor-47627345.html
В Молдове - мораторий на прием на работу в бюджетный сектор: что это значит
В Молдове - мораторий на прием на работу в бюджетный сектор: что это значит
Правительство решило ввести временный мораторий на заполнение вакансий в государственной системе.
2021-12-29T17:33+0200
2021-12-29T17:33+0200
2021-12-29T17:33+0200
общество
в молдове
трудоустройство
правительство
молдова
мораторий
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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Власти установили временный мораторий на трудоустройство сотрудников государственных учреждений/органов и Национальной кассы социального страхования на вакантные должности, зарегистрированные 30 ноября 2021 года. Мораторий был введен сроком на один год, то есть до 31 декабря 2022 года. "Чтобы не повлиять на функциональность органов власти и не создать задолженность по заработной плате перед нанятыми сотрудниками, данный проект решения предлагает применение моратория на уровне органов государственной власти/бюджетных учреждений, финансируемых из госбюджета", - говорится в проекте решения.Таким образом, вакансии в государственной системе, зарегистрированные по состоянию на 30 ноября 2021 года, не смогут быть заполнены новыми сотрудниками. Положения проекта не будут распространяться на должности, на которые на момент утверждения решения был объявлен конкурс. Стоит отметить, что на 30 ноября в учреждениях, финансируемых из госбюджета, и в Национальной кассе социального страхования было зарегистрировано 7811 вакансий, трудоустройство на которые будет приостановлено. В то же время количество вакансий в органах местного публичного управления, по которым рекомендуется приостановить работу, составляет 6315 мест, большая часть из которых находится в Кишиневе - 2780. Во время заседания правительства премьер-министр Наталья Гаврилица подчеркнула, что этот мораторий не новый, он был введен в 2018 году и его необходимо продлить, поскольку проблемы, которые привели к его введению, тогда еще не решены.
https://ru.sputnik.md/20211229/ceban-moratoriy-priem-rabota-gosuchrezhdeniya-47620898.html
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в молдове, трудоустройство, правительство, молдова, мораторий
В Молдове - мораторий на прием на работу в бюджетный сектор: что это значит
Правительство решило ввести временный мораторий на заполнение вакансий в государственной системе. Премьер уточнила, что это старый мораторий, который решили продлить.
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Власти установили временный мораторий на трудоустройство сотрудников государственных учреждений/органов и Национальной кассы социального страхования на вакантные должности, зарегистрированные 30 ноября 2021 года. Мораторий был введен сроком на один год, то есть до 31 декабря 2022 года.
"Чтобы не повлиять на функциональность органов власти и не создать задолженность по заработной плате перед нанятыми сотрудниками, данный проект решения предлагает применение моратория на уровне органов государственной власти/бюджетных учреждений, финансируемых из госбюджета", - говорится в проекте решения.
Таким образом, вакансии в государственной системе, зарегистрированные по состоянию на 30 ноября 2021 года, не смогут быть заполнены новыми сотрудниками.
Положения проекта не будут распространяться на должности, на которые на момент утверждения решения был объявлен конкурс.
"В период действия моратория наем персонала на вакансии будет осуществляться с поддержанием количества вакансий в каждом учреждении/государственном органе, указанном в этом решении, с учетом количества заполненных вакансий", - говорится в проекте.
Стоит отметить, что на 30 ноября в учреждениях, финансируемых из госбюджета, и в Национальной кассе социального страхования было зарегистрировано 7811 вакансий, трудоустройство на которые будет приостановлено.
В то же время количество вакансий в органах местного публичного управления, по которым рекомендуется приостановить работу, составляет 6315 мест, большая часть из которых находится в Кишиневе - 2780.
Во время заседания правительства премьер-министр Наталья Гаврилица подчеркнула, что этот мораторий не новый, он был введен в 2018 году и его необходимо продлить, поскольку проблемы, которые привели к его введению, тогда еще не решены.