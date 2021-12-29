https://ru.sputnik.md/20211229/moldova-moratoriy-priem-na-rabotu-byudzhetnyy-sektor-47627345.html

В Молдове - мораторий на прием на работу в бюджетный сектор: что это значит

В Молдове - мораторий на прием на работу в бюджетный сектор: что это значит

Правительство решило ввести временный мораторий на заполнение вакансий в государственной системе.

2021-12-29T17:33+0200

2021-12-29T17:33+0200

2021-12-29T17:33+0200

общество

в молдове

трудоустройство

правительство

молдова

мораторий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46852272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b80623a6be43a8d51f4f98cea4dbe8f6.jpg

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Власти установили временный мораторий на трудоустройство сотрудников государственных учреждений/органов и Национальной кассы социального страхования на вакантные должности, зарегистрированные 30 ноября 2021 года. Мораторий был введен сроком на один год, то есть до 31 декабря 2022 года. "Чтобы не повлиять на функциональность органов власти и не создать задолженность по заработной плате перед нанятыми сотрудниками, данный проект решения предлагает применение моратория на уровне органов государственной власти/бюджетных учреждений, финансируемых из госбюджета", - говорится в проекте решения.Таким образом, вакансии в государственной системе, зарегистрированные по состоянию на 30 ноября 2021 года, не смогут быть заполнены новыми сотрудниками. Положения проекта не будут распространяться на должности, на которые на момент утверждения решения был объявлен конкурс. Стоит отметить, что на 30 ноября в учреждениях, финансируемых из госбюджета, и в Национальной кассе социального страхования было зарегистрировано 7811 вакансий, трудоустройство на которые будет приостановлено. В то же время количество вакансий в органах местного публичного управления, по которым рекомендуется приостановить работу, составляет 6315 мест, большая часть из которых находится в Кишиневе - 2780. Во время заседания правительства премьер-министр Наталья Гаврилица подчеркнула, что этот мораторий не новый, он был введен в 2018 году и его необходимо продлить, поскольку проблемы, которые привели к его введению, тогда еще не решены.

https://ru.sputnik.md/20211229/ceban-moratoriy-priem-rabota-gosuchrezhdeniya-47620898.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, трудоустройство, правительство, молдова, мораторий