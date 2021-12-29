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Дизтопливо и бензин снова дорожают: НАРЭ публикует цены
Дизтопливо и бензин снова дорожают: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 30 декабря.
2021-12-29T12:11+0200
2021-12-29T12:11+0200
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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 30 декабря.Так, цена на 95-й бензин повысится на три бана, до 20,51 лея за литр.Цена на дизтопливо понизится на один бан, до 17,25 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. Цены снова поднялись 24 декабря.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Дизтопливо и бензин снова дорожают: НАРЭ публикует цены

12:11 29.12.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные и понедельник.
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 30 декабря.
Так, цена на 95-й бензин повысится на три бана, до 20,51 лея за литр.
Цена на дизтопливо понизится на один бан, до 17,25 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.
Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. Цены снова поднялись 24 декабря.
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