https://ru.sputnik.md/20211229/moldova-uvelichili-edinovremennoe-posobie-rozhdenije-rebenka-47625037.html

В Молдове увеличили единовременное пособие по рождению ребенка

В Молдове увеличили единовременное пособие по рождению ребенка

По предварительным оценкам такое пособие получат в 2022 году более 36 тысяч семей.

2021-12-29T16:42+0200

2021-12-29T16:42+0200

2021-12-29T16:42+0200

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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Единовременное пособие по рождению ребенка увеличено на 609 леев и составит 10 068 леев. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Проект предложило Министерство труда и социальной защиты. Как говорится в документе, для реализации этого проекта в Законе о государственном бюджете на 2022 год были предусмотрены финансовые средства. По предварительным оценкам, в следующем году единовременное пособие по рождению ребенка получат около 36 245 семей. "Увеличение пособия при рождении ребенка является одним из приоритетов программы правительства, направленной на продвижение комплексной политики поддержки семей с детьми", - говорится в проекте. Данное решение правительства вступит в силу 1 января 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211118/natskassa-sotsstrakhovaniya-vyplatila-posobiya-po-beremennosti-rodam-46508864.html

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