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В Молдове увеличили единовременное пособие по рождению ребенка
В Молдове увеличили единовременное пособие по рождению ребенка
По предварительным оценкам такое пособие получат в 2022 году более 36 тысяч семей.
2021-12-29T16:42+0200
2021-12-29T16:42+0200
общество
в молдове
молдова
пособие
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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Единовременное пособие по рождению ребенка увеличено на 609 леев и составит 10 068 леев. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Проект предложило Министерство труда и социальной защиты. Как говорится в документе, для реализации этого проекта в Законе о государственном бюджете на 2022 год были предусмотрены финансовые средства. По предварительным оценкам, в следующем году единовременное пособие по рождению ребенка получат около 36 245 семей. "Увеличение пособия при рождении ребенка является одним из приоритетов программы правительства, направленной на продвижение комплексной политики поддержки семей с детьми", - говорится в проекте. Данное решение правительства вступит в силу 1 января 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211118/natskassa-sotsstrakhovaniya-vyplatila-posobiya-po-beremennosti-rodam-46508864.html
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в молдове, молдова, пособие

В Молдове увеличили единовременное пособие по рождению ребенка

16:42 29.12.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПеринатальный центр
Перинатальный центр - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
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Юлия Липовая
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Пособие по родам увеличили чуть более чем на 600 леев. По предварительным оценкам, выплату в 2022 году получат более 36 тысяч семей.
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Единовременное пособие по рождению ребенка увеличено на 609 леев и составит 10 068 леев. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Проект предложило Министерство труда и социальной защиты.
Как говорится в документе, для реализации этого проекта в Законе о государственном бюджете на 2022 год были предусмотрены финансовые средства.
По предварительным оценкам, в следующем году единовременное пособие по рождению ребенка получат около 36 245 семей.
"Увеличение пособия при рождении ребенка является одним из приоритетов программы правительства, направленной на продвижение комплексной политики поддержки семей с детьми", - говорится в проекте.
Данное решение правительства вступит в силу 1 января 2022 года.
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