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Глубокая заморозка: обледеневшие автомобили прибыли в Россию из Японии
Глубокая заморозка: обледеневшие автомобили прибыли в Россию из Японии
Необычный груз прибыл в порт Владивостока: сухогруз Sun Rio привез из Японии замороженные автомобили.
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фото
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автомобиль
япония
автомобили
владивосток
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фото, россия, автомобиль, япония, автомобили, владивосток

Глубокая заморозка: обледеневшие автомобили прибыли в Россию из Японии

21:42 29.12.2021 (обновлено: 21:59 29.12.2021)
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Необычный груз прибыл в порт Владивостока: сухогруз Sun Rio привез из Японии замороженные автомобили.
© Sputnik / Vitaly Ankov / Перейти в фотобанк

Сухогруз с солнечным названием Sun Rio доставил во Владивосток замороженные автомобили.

Сухогруз с солнечным названием Sun Rio доставил во Владивосток замороженные автомобили. - Sputnik Молдова
1/12
© Sputnik / Vitaly Ankov
/
Перейти в фотобанк

Сухогруз с солнечным названием Sun Rio доставил во Владивосток замороженные автомобили.

© Sputnik / Vitaly Ankov / Перейти в фотобанк

Работников порта эта картина не удивила.

Работников порта эта картина не удивила. - Sputnik Молдова
2/12
© Sputnik / Vitaly Ankov
/
Перейти в фотобанк

Работников порта эта картина не удивила.

© Sputnik / Vitaly Ankov / Перейти в фотобанк

Подобные ледяные "чехлы" на машинах – не редкость для этого времени года.

Подобные ледяные &quot;чехлы&quot; на машинах – не редкость для этого времени года. - Sputnik Молдова
3/12
© Sputnik / Vitaly Ankov
/
Перейти в фотобанк

Подобные ледяные "чехлы" на машинах – не редкость для этого времени года.

© REUTERS / Tatiana Meel

Удивляет эта картина только сторонних наблюдателей: не каждый день такие кадры попадают в СМИ.

Удивляет эта картина только сторонних наблюдателей: не каждый день такие кадры попадают в СМИ. - Sputnik Молдова
4/12
© REUTERS / Tatiana Meel

Удивляет эта картина только сторонних наблюдателей: не каждый день такие кадры попадают в СМИ.

© Sputnik / Vitaly Ankov / Перейти в фотобанк

Моряки объясняют обледенение груза сильным сильное волнением моря, высокими волнами и ветром.

Моряки объясняют обледенение груза сильным сильное волнением моря, высокими волнами и ветром. - Sputnik Молдова
5/12
© Sputnik / Vitaly Ankov
/
Перейти в фотобанк

Моряки объясняют обледенение груза сильным сильное волнением моря, высокими волнами и ветром.

© Sputnik / Vitaly Ankov / Перейти в фотобанк

Специалисты, ожидающие груз, также не удивлены таким видом прибывших автомобилей.

Специалисты, ожидающие груз, также не удивлены таким видом прибывших автомобилей. - Sputnik Молдова
6/12
© Sputnik / Vitaly Ankov
/
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Специалисты, ожидающие груз, также не удивлены таким видом прибывших автомобилей.

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

При поступлении таких грузов, морякам часто приходится сбивать лед подручными средствами.

При поступлении таких грузов, морякам часто приходится сбивать лед подручными средствами. - Sputnik Молдова
7/12
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
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При поступлении таких грузов, морякам часто приходится сбивать лед подручными средствами.

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

В дальнейшем все прибывшие машины будут проходить процедуру разморозки в теплых ангарах, либо с помощью кипятка.

В дальнейшем все прибывшие машины будут проходить процедуру разморозки в теплых ангарах, либо с помощью кипятка. - Sputnik Молдова
8/12
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
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В дальнейшем все прибывшие машины будут проходить процедуру разморозки в теплых ангарах, либо с помощью кипятка.

© Sputnik / Vitaly Ankov / Перейти в фотобанк

Автоэксперты заверяют, что если лед не нарушил герметичность автомобилей, то серьезных повреждений не будет.

Автоэксперты заверяют, что если лед не нарушил герметичность автомобилей, то серьезных повреждений не будет. - Sputnik Молдова
9/12
© Sputnik / Vitaly Ankov
/
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Автоэксперты заверяют, что если лед не нарушил герметичность автомобилей, то серьезных повреждений не будет.

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Вместе с тем покрытие автомобилей может пострадать от воздействия морской воды: есть риск появления коррозии.

Вместе с тем покрытие автомобилей может пострадать от воздействия морской воды: есть риск появления коррозии. - Sputnik Молдова
10/12
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
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Вместе с тем покрытие автомобилей может пострадать от воздействия морской воды: есть риск появления коррозии.

© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Очевидцы утверждают, что слой льда, покрывавший машины, в некоторых местах достигал 10 сантиметров, а у некоторых машин из-за обледенения разбиты стекла.

Очевидцы утверждают, что слой льда, покрывавший машины, в некоторых местах достигал 10 сантиметров, а у некоторых машин из-за обледенения разбиты стекла. - Sputnik Молдова
11/12
© Sputnik / Виталий Аньков
/
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Очевидцы утверждают, что слой льда, покрывавший машины, в некоторых местах достигал 10 сантиметров, а у некоторых машин из-за обледенения разбиты стекла.

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

В Международной федерации транспортников агентству РИА Новости сообщили, что не рекомендует перевозить палубные грузы в такую погоду.

В Международной федерации транспортников агентству РИА Новости сообщили, что не рекомендует перевозить палубные грузы в такую погоду. - Sputnik Молдова
12/12
© Sputnik / Vitaliy Ankov
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В Международной федерации транспортников агентству РИА Новости сообщили, что не рекомендует перевозить палубные грузы в такую погоду.

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