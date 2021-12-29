Глубокая заморозка: обледеневшие автомобили прибыли в Россию из Японии

Сухогруз с солнечным названием Sun Rio доставил во Владивосток замороженные автомобили.
Сухогруз с солнечным названием Sun Rio доставил во Владивосток замороженные автомобили.
Работников порта эта картина не удивила.
Подобные ледяные "чехлы" на машинах – не редкость для этого времени года.
Подобные ледяные "чехлы" на машинах – не редкость для этого времени года.
Удивляет эта картина только сторонних наблюдателей: не каждый день такие кадры попадают в СМИ.
Удивляет эта картина только сторонних наблюдателей: не каждый день такие кадры попадают в СМИ.
Моряки объясняют обледенение груза сильным сильное волнением моря, высокими волнами и ветром.
Моряки объясняют обледенение груза сильным сильное волнением моря, высокими волнами и ветром.
Специалисты, ожидающие груз, также не удивлены таким видом прибывших автомобилей.
Специалисты, ожидающие груз, также не удивлены таким видом прибывших автомобилей.
При поступлении таких грузов, морякам часто приходится сбивать лед подручными средствами.
При поступлении таких грузов, морякам часто приходится сбивать лед подручными средствами.
В дальнейшем все прибывшие машины будут проходить процедуру разморозки в теплых ангарах, либо с помощью кипятка.
В дальнейшем все прибывшие машины будут проходить процедуру разморозки в теплых ангарах, либо с помощью кипятка.
Автоэксперты заверяют, что если лед не нарушил герметичность автомобилей, то серьезных повреждений не будет.
Автоэксперты заверяют, что если лед не нарушил герметичность автомобилей, то серьезных повреждений не будет.
Вместе с тем покрытие автомобилей может пострадать от воздействия морской воды: есть риск появления коррозии.
Вместе с тем покрытие автомобилей может пострадать от воздействия морской воды: есть риск появления коррозии.
Очевидцы утверждают, что слой льда, покрывавший машины, в некоторых местах достигал 10 сантиметров, а у некоторых машин из-за обледенения разбиты стекла.
Очевидцы утверждают, что слой льда, покрывавший машины, в некоторых местах достигал 10 сантиметров, а у некоторых машин из-за обледенения разбиты стекла.
В Международной федерации транспортников агентству РИА Новости сообщили, что не рекомендует перевозить палубные грузы в такую погоду.
В Международной федерации транспортников агентству РИА Новости сообщили, что не рекомендует перевозить палубные грузы в такую погоду.