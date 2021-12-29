https://ru.sputnik.md/20211229/pogodnye-rekordy-moldovy-29-dekabrya-47604284.html

Погодные рекорды Молдовы 29 декабря

Погодные рекорды Молдовы 29 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

2021-12-29T00:01+0200

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молдова

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рекорды

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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 29 декабря, отмечен 21 год назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 29 декабря 2000 года воздух прогрелся до +13,5 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1942 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –21,5 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 29 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35 градусов.

https://ru.sputnik.md/20211228/moldova-zheltyy-kod-gololeditsa-47582593.html

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молдова, погода, рекорды