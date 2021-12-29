https://ru.sputnik.md/20211229/politsiya-kishinev-soobscheniy-minirovanie-47634062.html

Проверен 51 объект в Кишиневе после сообщений о минировании – взрывчатки нет

Проверен 51 объект в Кишиневе после сообщений о минировании – взрывчатки нет

Проверен 51 объект в Кишиневе после сообщений о минировании – взрывчатки нет

2021-12-29T20:15+0200

2021-12-29T20:15+0200

2021-12-29T20:19+0200

в молдове

молдова

минирование

сообщение о бомбе

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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Полиция проверила торговые центры, и вокзалы столицы. Взрывчатых средств обнаружено не было. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.В ведомстве уточнили, что в общей сложности был проверен 51 объект.Ранее полиция Молдовы сообщила, что получила информацию о заложенной взрывчатке в нескольких людных местах Кишинева.Как отметили в Генинспекторате полиции, сотрудники технико-взрывного управления проводили проверки совместно со смешанными группами оперативников и охраной объектов.Также, ранее неизвестный сообщал о бомбе в одном из торговых центров столицы.

https://ru.sputnik.md/20211221/soobschenie-bombe-torgovom-tsentre-okazalos-lozhnym-47411988.html

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в молдове, молдова, минирование, сообщение о бомбе