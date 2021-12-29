https://ru.sputnik.md/20211229/posadyat-li-eks-prezidenta-moldovy-igorya-dodona-47629093.html
Посадят ли экс-президента Молдовы Игоря Додона
Посадят ли экс-президента Молдовы Игоря Додона
Эксперт прокомментировал, могут ли посадить в тюрьму экс-президента Молдовы Игоря Додона
2021-12-29T17:40+0200
2021-12-29T17:40+0200
2021-12-29T17:47+0200
радио
молдова
игорь додон
тюрьма
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В ближайшее время пятого президента Молдовы Игоря Додона в тюрьму не посадят. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.По его мнению, в адрес Додона продолжится вал обвинений и дискредитаций, а слушания пятого президента в Генпрокуратуре по делу AO Energocom – "это зачистка территории".На вопрос о том, может ли экс-президент покинуть Молдову, Брутер ответил, что Додону невыгодно уезжать.Собеседник предположил, что, возможно, будут и раскручивать "дело о кульке". "Правда, непонятно, в какой мере... Обязательно информация об этом будет вбрасываться, чтобы Додон ни в коем случае не мог рассчитывать на рост своего рейтинга", – сказал Брутер.Додон стал подозреваемым по делу AO Energocom. Об этом он сам сообщил по окончании слушаний по делу, которые прошли в среду, 29 декабря, в здании Генеральной прокуратуры.Как добавил Додон, "это новый для него элемент" и, вероятно, в Молдове "первый раз за историю президентства проходят через эту процедуру".По словам политика, речь о ситуации, когда он был министром экономики. Как напомнил Додон, в апреле 2008 года он перенял управление энергетическим сектором и спустя неделю стал ответственным за этот сектор. Он рассказал, что дело касается ситуации 2008 года, когда ликвидировали Министерство энергетики, весь сектор передали Министерству экономики. Как рассказал Додон, его тогда делегировали в Киев, где он договаривался о поставках электроэнергии.Экс-президент считает, что вся эта ситуация - "попытка сместить акценты в обществе" накануне Нового года.Ранее в Генпрокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову.Было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom, – компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, – осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 доллара, что эквивалентно 123 957 916 леям.Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены.В ведомстве подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".
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Алена Матвеева
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молдова, игорь додон, тюрьма, видео
Посадят ли экс-президента Молдовы Игоря Додона
17:40 29.12.2021 (обновлено: 17:47 29.12.2021)
Политический аналитик прокомментировал ситуацию с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном.
В ближайшее время пятого президента Молдовы Игоря Додона в тюрьму не посадят. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова
политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.
"Думаю, что Додона сейчас никто не посадит, потому что он нужен сейчас на свободе, но его будут всячески топить, чтобы как политической единицы его больше не было", – считает Брутер.
По его мнению, в адрес Додона продолжится вал обвинений и дискредитаций, а слушания пятого президента в Генпрокуратуре по делу AO Energocom – "это зачистка территории".
На вопрос о том, может ли экс-президент покинуть Молдову, Брутер ответил, что Додону невыгодно уезжать.
Собеседник предположил, что, возможно, будут и раскручивать "дело о кульке". "Правда, непонятно, в какой мере... Обязательно информация об этом будет вбрасываться, чтобы Додон ни в коем случае не мог рассчитывать на рост своего рейтинга", – сказал Брутер.
Додон стал подозреваемым по делу AO Energocom. Об этом он сам сообщил по окончании слушаний по делу, которые прошли в среду, 29 декабря, в здании Генеральной прокуратуры.
Как добавил Додон, "это новый для него элемент" и, вероятно, в Молдове "первый раз за историю президентства проходят через эту процедуру".
По словам политика, речь о ситуации, когда он был министром экономики. Как напомнил Додон, в апреле 2008 года он перенял управление энергетическим сектором и спустя неделю стал ответственным за этот сектор. Он рассказал, что дело касается ситуации 2008 года, когда ликвидировали Министерство энергетики, весь сектор передали Министерству экономики. Как рассказал Додон, его тогда делегировали в Киев, где он договаривался о поставках электроэнергии.
Экс-президент считает, что вся эта ситуация - "попытка сместить акценты в обществе" накануне Нового года.
Ранее в Генпрокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову.
Было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom, – компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, – осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 доллара, что эквивалентно 123 957 916 леям.
Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.
Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены.
В ведомстве подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".