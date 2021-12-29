https://ru.sputnik.md/20211229/posol-ssha-vskore-pribudet-moldovu-47623350.html

Посольство США в Молдове информирует о "скором" приезде Кента Логсдона в Кишинев

Посольство США в Молдове информирует о "скором" приезде Кента Логсдона в Кишинев

Представитель Соединенных Штатов может вылететь в Молдову совсем скоро.

2021-12-29T15:47+0200

2021-12-29T15:47+0200

2021-12-29T16:08+0200

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посольство сша в молдове

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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Новый посол США в Молдове Кент Д. Логсдон вскоре прибудет в Кишинев. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook посольства США в Молдове. Как отметили в посольстве, Логсдон - сотрудник высшего звена Дипломатической службы. В последнее время он занимал должность руководителя аппарата заместителя государственного секретаря по экономическому росту, энергетике и окружающей среды в Бюро по энергетическим ресурсам. До этого Логсдон был первым заместителем помощника государственного секретаря в Бюро энергетических ресурсов. Он также занимал пост заместителя главы Миссии посольства США в Берлине, исполняя обязанности временного поверенного в делах. До Берлина посол Логсдон был исполнительным помощником заместителя государственного секретаря по управлению и ресурсам, а также был заместителем исполнительного секретаря Государственного департамента. Еще раньше он занимал следующие должности: директор Оперативного центра, директор Управления по делам России и заместитель главы миссии в Грузии. Он также работал советником по политическим вопросам на Украине и занимал различные должности в Таиланде, Казахстане, Пакистане. "Посол Логсдон говорит на русском, украинском, тайском и немецком языках. Также он изучает румынский язык", - отмечается в сообщении.Логсдон сменит на посту посла США в Молдове Дерека Хогана, который завершил свою дипломатическую миссию в нашей стране в июле 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20210722/sportu-net-v-kishineve-na-meste-stadiona-mozhet-poyavitsya-posolstvo-ssha-42961240.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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