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Посольство США в Молдове информирует о "скором" приезде Кента Логсдона в Кишинев
Посольство США в Молдове информирует о "скором" приезде Кента Логсдона в Кишинев
Представитель Соединенных Штатов может вылететь в Молдову совсем скоро.
2021-12-29T15:47+0200
2021-12-29T16:08+0200
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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Новый посол США в Молдове Кент Д. Логсдон вскоре прибудет в Кишинев. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook посольства США в Молдове. Как отметили в посольстве, Логсдон - сотрудник высшего звена Дипломатической службы. В последнее время он занимал должность руководителя аппарата заместителя государственного секретаря по экономическому росту, энергетике и окружающей среды в Бюро по энергетическим ресурсам. До этого Логсдон был первым заместителем помощника государственного секретаря в Бюро энергетических ресурсов. Он также занимал пост заместителя главы Миссии посольства США в Берлине, исполняя обязанности временного поверенного в делах. До Берлина посол Логсдон был исполнительным помощником заместителя государственного секретаря по управлению и ресурсам, а также был заместителем исполнительного секретаря Государственного департамента. Еще раньше он занимал следующие должности: директор Оперативного центра, директор Управления по делам России и заместитель главы миссии в Грузии. Он также работал советником по политическим вопросам на Украине и занимал различные должности в Таиланде, Казахстане, Пакистане. "Посол Логсдон говорит на русском, украинском, тайском и немецком языках. Также он изучает румынский язык", - отмечается в сообщении.Логсдон сменит на посту посла США в Молдове Дерека Хогана, который завершил свою дипломатическую миссию в нашей стране в июле 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20210722/sportu-net-v-kishineve-na-meste-stadiona-mozhet-poyavitsya-posolstvo-ssha-42961240.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, посол, посольство сша в молдове

Посольство США в Молдове информирует о "скором" приезде Кента Логсдона в Кишинев

15:47 29.12.2021 (обновлено: 16:08 29.12.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariПосольство Америки в Молдове
Посольство Америки в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Новый посол Соединенных Штатов может вылететь в Молдову совсем скоро.
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Новый посол США в Молдове Кент Д. Логсдон вскоре прибудет в Кишинев. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook посольства США в Молдове.
Как отметили в посольстве, Логсдон - сотрудник высшего звена Дипломатической службы. В последнее время он занимал должность руководителя аппарата заместителя государственного секретаря по экономическому росту, энергетике и окружающей среды в Бюро по энергетическим ресурсам.
До этого Логсдон был первым заместителем помощника государственного секретаря в Бюро энергетических ресурсов. Он также занимал пост заместителя главы Миссии посольства США в Берлине, исполняя обязанности временного поверенного в делах.
До Берлина посол Логсдон был исполнительным помощником заместителя государственного секретаря по управлению и ресурсам, а также был заместителем исполнительного секретаря Государственного департамента.
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Еще раньше он занимал следующие должности: директор Оперативного центра, директор Управления по делам России и заместитель главы миссии в Грузии. Он также работал советником по политическим вопросам на Украине и занимал различные должности в Таиланде, Казахстане, Пакистане.
"Посол Логсдон говорит на русском, украинском, тайском и немецком языках. Также он изучает румынский язык", - отмечается в сообщении.
Логсдон сменит на посту посла США в Молдове Дерека Хогана, который завершил свою дипломатическую миссию в нашей стране в июле 2021 года.
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