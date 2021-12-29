https://ru.sputnik.md/20211229/prokuratura-predstavila-detali-dela-po-kotoromu-prokhodit-dodon-47619071.html

В прокуратуре представили детали дела, по которому проходит Додон

В прокуратуре представили детали дела, по которому проходит Додон

В Генпрокуратуре рассказали, в каком именно преступлении подозревают Игоря Додона.

2021-12-29T15:04+0200

2021-12-29T15:04+0200

2021-12-29T15:04+0200

общество

в молдове

молдова

игорь додон

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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Экс-президента Молдовы и почетного председателя Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона заслушали в среду по делу Energocom, сообщили в среду в Генеральной прокуратуре. Как отметили в ведомстве, Додон по делу проходит подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей 327 п. (3) Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением в интересах организованной преступной группы или преступной организации".По данным Генпрокуратуры, дело касается периода 2008-2009 годов, в то время Додон занимал должность министра экономики и торговли. Как отметили в ведомстве, в результате указанных действий государству в лице Energocom был причинен ущерб в размере 11 927 173 долларов США, что эквивалентно 123 957 916 леев, средства, которые затем были переведены на счет компании оффшорной компании. "Одновременно эти действия привели к росту тарифа на электроэнергию, что нарушило права конечных потребителей, граждан Молдовы", - пояснили в инстанции. В прокуратуре уточнили, что Додон не признал вины, а также не делал каких-либо заявлений, попросив время, чтобы переговорить со своими адвокатами и подготовиться к слушаниям, учитывая сложность дела. На данный момент, по данным прокуратуры, Додона обязали являться на слушания.

https://ru.sputnik.md/20211229/dodon-status-podozrevaemii-energocom-47615861.html

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в молдове, молдова, игорь додон