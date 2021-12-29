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https://ru.sputnik.md/20211229/prokuratura-predstavila-detali-dela-po-kotoromu-prokhodit-dodon-47619071.html
В прокуратуре представили детали дела, по которому проходит Додон
В прокуратуре представили детали дела, по которому проходит Додон
В Генпрокуратуре рассказали, в каком именно преступлении подозревают Игоря Додона.
2021-12-29T15:04+0200
2021-12-29T15:04+0200
общество
в молдове
молдова
игорь додон
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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Экс-президента Молдовы и почетного председателя Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона заслушали в среду по делу Energocom, сообщили в среду в Генеральной прокуратуре. Как отметили в ведомстве, Додон по делу проходит подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей 327 п. (3) Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением в интересах организованной преступной группы или преступной организации".По данным Генпрокуратуры, дело касается периода 2008-2009 годов, в то время Додон занимал должность министра экономики и торговли. Как отметили в ведомстве, в результате указанных действий государству в лице Energocom был причинен ущерб в размере 11 927 173 долларов США, что эквивалентно 123 957 916 леев, средства, которые затем были переведены на счет компании оффшорной компании. "Одновременно эти действия привели к росту тарифа на электроэнергию, что нарушило права конечных потребителей, граждан Молдовы", - пояснили в инстанции. В прокуратуре уточнили, что Додон не признал вины, а также не делал каких-либо заявлений, попросив время, чтобы переговорить со своими адвокатами и подготовиться к слушаниям, учитывая сложность дела. На данный момент, по данным прокуратуры, Додона обязали являться на слушания.
https://ru.sputnik.md/20211229/dodon-status-podozrevaemii-energocom-47615861.html
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в молдове, молдова, игорь додон

В прокуратуре представили детали дела, по которому проходит Додон

15:04 29.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausГенеральная прокуратура, Кишинев
Генеральная прокуратура, Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Генпрокуратуре рассказали, в чем именно подозревают Игоря Додона.
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Экс-президента Молдовы и почетного председателя Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона заслушали в среду по делу Energocom, сообщили в среду в Генеральной прокуратуре.
Как отметили в ведомстве, Додон по делу проходит подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей 327 п. (3) Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением в интересах организованной преступной группы или преступной организации".
По данным Генпрокуратуры, дело касается периода 2008-2009 годов, в то время Додон занимал должность министра экономики и торговли.

"Он, учитывая занимаемый пост, издал заключение, на основании которого в мае 2008 года был подписан договор на закупку электроэнергии для Молдовы, при том, что, что Energocom уже провело переговоры и заключило два контракта на поставку электроэнергии по цене на 29% дешевле", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в результате указанных действий государству в лице Energocom был причинен ущерб в размере 11 927 173 долларов США, что эквивалентно 123 957 916 леев, средства, которые затем были переведены на счет компании оффшорной компании.
"Одновременно эти действия привели к росту тарифа на электроэнергию, что нарушило права конечных потребителей, граждан Молдовы", - пояснили в инстанции.
В прокуратуре уточнили, что Додон не признал вины, а также не делал каких-либо заявлений, попросив время, чтобы переговорить со своими адвокатами и подготовиться к слушаниям, учитывая сложность дела.
На данный момент, по данным прокуратуры, Додона обязали являться на слушания.
Igor Dodon la Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
Общество
Игорь Додон получил статус подозреваемого по делу 13-летней давности
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