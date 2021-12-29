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https://ru.sputnik.md/20211229/prokurory-otkazalis-otkryvat-novoe-ugolovnoe-delo-protiv-stoyanoglo-47624464.html
Прокуроры отказались открывать новое уголовное дело против Стояногло
Прокуроры отказались открывать новое уголовное дело против Стояногло
На Александра Стояногло в прокуратуру пожаловалась экс-депутат Инга Григориу.
2021-12-29T15:55+0200
2021-12-29T16:11+0200
прокуратура
александр стояногло
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура отказалась открывать новое уголовное дело против отстраненного генпрокурора Александра Стояногло по подозрению в недобросовестном расследовании дела о незаконном выдворении учителей турецкого лицея Orizont. Об этом говорится в сообщении прокуратуры в соцсети.Жалобу на действия Стояногло в прокуратуру подала экс-депутат парламента Инга Григориу. Она обвинила генпрокурора в ненадлежащем расследовании уголовного "дела турецких учителей".Прокурор вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту и о прекращении расследования.Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211217/klyap-dlya-genprokurora-pochemu-na-stoyanoglo-otkryli-novoe-ugolovnoe-delo-47330656.html
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прокуратура, александр стояногло, в молдове

Прокуроры отказались открывать новое уголовное дело против Стояногло

15:55 29.12.2021 (обновлено: 16:11 29.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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На Александра Стояногло в прокуратуру пожаловалась экс-депутат Инга Григориу.
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура отказалась открывать новое уголовное дело против отстраненного генпрокурора Александра Стояногло по подозрению в недобросовестном расследовании дела о незаконном выдворении учителей турецкого лицея Orizont. Об этом говорится в сообщении прокуратуры в соцсети.
Жалобу на действия Стояногло в прокуратуру подала экс-депутат парламента Инга Григориу. Она обвинила генпрокурора в ненадлежащем расследовании уголовного "дела турецких учителей".
Прокурор вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту и о прекращении расследования.

"Представленные доказательства не подтверждают факт совершения правонарушений, предусмотренных статьей 327 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением) и статьей 328 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
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Кляп для генпрокурора: почему на Стояногло открыли новое уголовное дело
17 декабря, 22:22
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
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