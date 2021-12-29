https://ru.sputnik.md/20211229/prokurory-otkazalis-otkryvat-novoe-ugolovnoe-delo-protiv-stoyanoglo-47624464.html

Прокуроры отказались открывать новое уголовное дело против Стояногло

Прокуроры отказались открывать новое уголовное дело против Стояногло

На Александра Стояногло в прокуратуру пожаловалась экс-депутат Инга Григориу.

2021-12-29T15:55+0200

2021-12-29T15:55+0200

2021-12-29T16:11+0200

прокуратура

александр стояногло

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура отказалась открывать новое уголовное дело против отстраненного генпрокурора Александра Стояногло по подозрению в недобросовестном расследовании дела о незаконном выдворении учителей турецкого лицея Orizont. Об этом говорится в сообщении прокуратуры в соцсети.Жалобу на действия Стояногло в прокуратуру подала экс-депутат парламента Инга Григориу. Она обвинила генпрокурора в ненадлежащем расследовании уголовного "дела турецких учителей".Прокурор вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту и о прекращении расследования.Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211217/klyap-dlya-genprokurora-pochemu-na-stoyanoglo-otkryli-novoe-ugolovnoe-delo-47330656.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прокуратура, александр стояногло, в молдове