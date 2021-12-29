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Протесты против ограничительных мер в Германии становятся агрессивнее – МВД
Протесты против ограничительных мер в Германии становятся агрессивнее – МВД
Правоохранительные органы Германии сообщают о радикализации протестов против ограничений, связанных с пандемией.
2021-12-29T23:30+0200
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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Протесты тех жителей Германии, кто выступает против ограничительных мер в пандемию коронавируса, становятся более радикальными и агрессивными, об этом заявил представитель германского МВД Стив Альтер, передает РИА Новости.Чиновник выступил в среду на брифинге в Берлине. Он добавил, однако, что это "касается не всех участников" уличных акций.Представитель МВД обратил внимание на участие в рядах протестующих праворадикального элемента и отметил, что это находится в фокусе внимания правоохранительных органов.Регулярные, но немногочисленные протестные акции проходят в Германии на фоне ужесточения мер по борьбе с пандемией COVID-19. В начале декабря на акции протеста в Берлине были атакованы пять журналистов, трое получили легкие травмы, сообщила ранее газета Tagesspiegel. Среди нападавших на сотрудников СМИ были члены неонацистской группировки из Бранденбурга, уточнило издание.
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в мире, германия

Протесты против ограничительных мер в Германии становятся агрессивнее – МВД

23:30 29.12.2021
© AP Photo / Swen PfoertnerАкции протеста против правительственных ограничений из-за коронавируса в Касселе, Германия
Акции протеста против правительственных ограничений из-за коронавируса в Касселе, Германия - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Swen Pfoertner
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Правоохранительные органы Германии сообщают о радикализации протестов против ограничений, связанных с пандемией.
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Протесты тех жителей Германии, кто выступает против ограничительных мер в пандемию коронавируса, становятся более радикальными и агрессивными, об этом заявил представитель германского МВД Стив Альтер, передает РИА Новости.
Чиновник выступил в среду на брифинге в Берлине.

"Мы констатируем, что протесты становятся частично более радикальными, все больше сопровождаются насилием", – сказал Альтер.

Он добавил, однако, что это "касается не всех участников" уличных акций.

Представитель МВД обратил внимание на участие в рядах протестующих праворадикального элемента и отметил, что это находится в фокусе внимания правоохранительных органов.
Последствия протестов против ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в Роттердаме, Нидерланды - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
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20 ноября, 15:54
Регулярные, но немногочисленные протестные акции проходят в Германии на фоне ужесточения мер по борьбе с пандемией COVID-19. В начале декабря на акции протеста в Берлине были атакованы пять журналистов, трое получили легкие травмы, сообщила ранее газета Tagesspiegel. Среди нападавших на сотрудников СМИ были члены неонацистской группировки из Бранденбурга, уточнило издание.
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