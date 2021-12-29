https://ru.sputnik.md/20211229/protesty-germania-47625517.html

Протесты против ограничительных мер в Германии становятся агрессивнее – МВД

Протесты против ограничительных мер в Германии становятся агрессивнее – МВД

Правоохранительные органы Германии сообщают о радикализации протестов против ограничений, связанных с пандемией.

2021-12-29T23:30+0200

2021-12-29T23:30+0200

2021-12-29T23:30+0200

коронавирус

в мире

германия

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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Протесты тех жителей Германии, кто выступает против ограничительных мер в пандемию коронавируса, становятся более радикальными и агрессивными, об этом заявил представитель германского МВД Стив Альтер, передает РИА Новости.Чиновник выступил в среду на брифинге в Берлине. Он добавил, однако, что это "касается не всех участников" уличных акций.Представитель МВД обратил внимание на участие в рядах протестующих праворадикального элемента и отметил, что это находится в фокусе внимания правоохранительных органов.Регулярные, но немногочисленные протестные акции проходят в Германии на фоне ужесточения мер по борьбе с пандемией COVID-19. В начале декабря на акции протеста в Берлине были атакованы пять журналистов, трое получили легкие травмы, сообщила ранее газета Tagesspiegel. Среди нападавших на сотрудников СМИ были члены неонацистской группировки из Бранденбурга, уточнило издание.

https://ru.sputnik.md/20211120/photo-rotterdam-protest-besporyadki-ogoni-46569759.html

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в мире, германия