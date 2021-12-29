Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211229/putin-bayden-telefonnyy-razgovor-47634609.html
Путин и Байден проведут телефонный разговор
Путин и Байден проведут телефонный разговор
Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в четверг вечером.
2021-12-29T20:44+0200
2021-12-29T20:44+0200
политика
россия
сша
владимир путин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/12/35165944_0:39:2643:1526_1920x0_80_0_0_2356e98568b6362e9ad29a3de2d74657.jpg
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в четверг вечером. Эту информацию подтвердил подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Ранее о предстоящей беседе сообщили и в Белом доме. Как сказано в заявлении от имени официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, лидеры обсудят несколько тем, включая намеченные на январь переговоры.В Белом доме также заявили, что в ходе предстоящего разговора лидеров двух стран США готовы обсуждать обеспокоенности России, "но поднимут и свои вопросы"."Россия объявила о своих обеспокоенностях, мы готовы обсуждать их. Мы предложим свои обеспокоенности, ждем, что они будут готовы обсудить их", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга.На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
https://ru.sputnik.md/20211226/rasshirenii-nato-otvet-rossia-47532897.html
россия
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/12/35165944_162:0:2643:1861_1920x0_80_0_0_ce6ed7116c6103d9b19a72d11587a97f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, сша, владимир путин, джо байден

Путин и Байден проведут телефонный разговор

20:44 29.12.2021
© Sputnik / Mikhail Metzel  / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Mikhail Metzel
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В Кремле подтвердили, что телефонный разговор Путина и Байдена состоится в четверг, 30 декабря.
КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в четверг вечером. Эту информацию подтвердил подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Действительно, на завтра, поздно вечером, запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", — сказал он.
Ранее о предстоящей беседе сообщили и в Белом доме. Как сказано в заявлении от имени официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, лидеры обсудят несколько тем, включая намеченные на январь переговоры.
В Белом доме также заявили, что в ходе предстоящего разговора лидеров двух стран США готовы обсуждать обеспокоенности России, "но поднимут и свои вопросы".
"Россия объявила о своих обеспокоенностях, мы готовы обсуждать их. Мы предложим свои обеспокоенности, ждем, что они будут готовы обсудить их", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга.
На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - Sputnik Молдова, 1920, 26.12.2021
Политика
Путин о расширении НАТО: ответ России может быть самым разным
26 декабря, 12:15
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:10Курс валют на четверг: доллар и евро дешевеют
21:42Глубокая заморозка: обледеневшие автомобили прибыли в Россию из Японии
21:13Глава "Молдовагаза" высказался о возможном повышении тарифа на природный газ
20:44Путин и Байден проведут телефонный разговор
20:15Проверен 51 объект в Кишиневе после сообщений о минировании – взрывчатки нет
19:53Чеботарь: нужно вернуть в повестку урегулирование приднестровского конфликта
19:25Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:57"Газпром": "Северный поток – 2" полностью готов к работе
18:28Среднемесячная зарплата по экономике в Молдове вырастет в 2022 году
18:02Агентство госсобственности выберет компанию для аудита долга АО "Молдовагаз"
17:40Посадят ли экс-президента Молдовы Игоря Додона
17:33В Молдове - мораторий на прием на работу в бюджетный сектор: что это значит
17:02Гагаузия будет наращивать взаимодействие с регионами России
16:42В Молдове увеличили единовременное пособие по рождению ребенка
16:21Полиция информирует, что получила сообщения о заложенной по Кишиневу взрывчатке
16:15Чебан: власти хотят ввести мораторий на прием на работу в госучреждения
15:55Прокуроры отказались открывать новое уголовное дело против Стояногло
15:47Посольство США в Молдове информирует о "скором" приезде Кента Логсдона в Кишинев
15:24Госдума: слова Борреля об участии ЕС в переговорах РФ-НАТО несерьезны
15:04В прокуратуре представили детали дела, по которому проходит Додон