https://ru.sputnik.md/20211229/putin-bayden-telefonnyy-razgovor-47634609.html

Путин и Байден проведут телефонный разговор

Путин и Байден проведут телефонный разговор

Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в четверг вечером.

2021-12-29T20:44+0200

2021-12-29T20:44+0200

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политика

россия

сша

владимир путин

джо байден

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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в четверг вечером. Эту информацию подтвердил подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Ранее о предстоящей беседе сообщили и в Белом доме. Как сказано в заявлении от имени официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, лидеры обсудят несколько тем, включая намеченные на январь переговоры.В Белом доме также заявили, что в ходе предстоящего разговора лидеров двух стран США готовы обсуждать обеспокоенности России, "но поднимут и свои вопросы"."Россия объявила о своих обеспокоенностях, мы готовы обсуждать их. Мы предложим свои обеспокоенности, ждем, что они будут готовы обсудить их", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга.На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

https://ru.sputnik.md/20211226/rasshirenii-nato-otvet-rossia-47532897.html

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