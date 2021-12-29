Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова, 1920
Фото
Смотрите самые интересные и эксклюзивные кадры того, что происходит в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211229/samie-mashtabnie-kataklismi-2021-46998451.html
Самые масштабные природные катаклизмы в мире в 2021 году
Самые масштабные природные катаклизмы в мире в 2021 году
Извержения вулканов, наводнения, лесные пожары и разрушительные торнадо - уходящий 2021 год оказался богат на опасные и одновременно завораживающие события
2021-12-29T10:00+0200
2021-12-29T10:18+0200
фото
фото
в мире
катаклизмы
катастрофа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/46998459_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_e199b8ac341de569404a2aff9a04813a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/46998459_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fb9b2a615588fbe37f33a64d3d0fba2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, фото, в мире, катаклизмы, катастрофа

Самые масштабные природные катаклизмы в мире в 2021 году

10:00 29.12.2021 (обновлено: 10:18 29.12.2021)
Подписаться на
Извержения вулканов, наводнения, лесные пожары и разрушительные торнадо - уходящий 2021 год оказался богат на опасные и одновременно завораживающие события.
© AP Photo / Saul Santos

Лава от извергающегося вулкана на канарском острове Ла-Пальма.

Лава от извергающегося вулкана на канарском острове Ла-Пальма. - Sputnik Молдова
1/31
© AP Photo / Saul Santos

Лава от извергающегося вулкана на канарском острове Ла-Пальма.

© AFP 2021 / Don MacKinnon

Женщина с детьми на велосипеде в жаркий день в Ванкувере.

Женщина с детьми на велосипеде в жаркий день в Ванкувере. - Sputnik Молдова
2/31
© AFP 2021 / Don MacKinnon

Женщина с детьми на велосипеде в жаркий день в Ванкувере.

© AFP 2021 / Noel Celis

Автомобили у туннеля после ливней в китайском Чжэнчжоу.

Автомобили у туннеля после ливней в китайском Чжэнчжоу. - Sputnik Молдова
3/31
© AFP 2021 / Noel Celis

Автомобили у туннеля после ливней в китайском Чжэнчжоу.

© AP Photo / Seth Wenig

Девушка во время сильного снегопада в Нью-Джерси.

Девушка во время сильного снегопада в Нью-Джерси. - Sputnik Молдова
4/31
© AP Photo / Seth Wenig

Девушка во время сильного снегопада в Нью-Джерси.

© AFP 2021 / Sebastien Bozon

Разрешения в результате наводнения в Западной Германии.

Разрешения в результате наводнения в Западной Германии. - Sputnik Молдова
5/31
© AFP 2021 / Sebastien Bozon

Разрешения в результате наводнения в Западной Германии.

© AFP 2021 / Angelos Tzortzinis

Девушка с собакой во время природных пожаров в Греции.

Девушка с собакой во время природных пожаров в Греции. - Sputnik Молдова
6/31
© AFP 2021 / Angelos Tzortzinis

Девушка с собакой во время природных пожаров в Греции.

© AFP 2021 / Kingsley Roberts

Извержение вулкана на острове Сент-Винсент.

Извержение вулкана на острове Сент-Винсент. - Sputnik Молдова
7/31
© AFP 2021 / Kingsley Roberts

Извержение вулкана на острове Сент-Винсент.

© AFP 2021 / Helmut Fohringer / APA

Последствия торнадо в Чехии.

Последствия торнадо в Чехии. - Sputnik Молдова
8/31
© AFP 2021 / Helmut Fohringer / APA

Последствия торнадо в Чехии.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Женщина во время песчаной бури в Пекине.

Женщина во время песчаной бури в Пекине. - Sputnik Молдова
9/31
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Женщина во время песчаной бури в Пекине.

© AFP 2021 / Mohd Rasfan

Наводнение в результате муссонов в Малайзии.

Наводнение в результате муссонов в Малайзии. - Sputnik Молдова
10/31
© AFP 2021 / Mohd Rasfan

Наводнение в результате муссонов в Малайзии.

© Sputnik / Bruno Thevenin

Занесенные снегом мотороллеры (скутеры) на одной из улиц в Мадриде.

Занесенные снегом мотороллеры (скутеры) на одной из улиц в Мадриде. - Sputnik Молдова
11/31
© Sputnik / Bruno Thevenin

Занесенные снегом мотороллеры (скутеры) на одной из улиц в Мадриде.

© AP Photo / Miguel Morenatti

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии. - Sputnik Молдова
12/31
© AP Photo / Miguel Morenatti

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.

© AFP 2021 / Victoria Razo

Последствия удара урагана Грейс по Мексике.

Последствия удара урагана Грейс по Мексике. - Sputnik Молдова
13/31
© AFP 2021 / Victoria Razo

Последствия удара урагана Грейс по Мексике.

© AFP 2021 / Stian Lysberg Solum / NTB

Оползень у деревни Ask в Норвегии.

Оползень у деревни Ask в Норвегии. - Sputnik Молдова
14/31
© AFP 2021 / Stian Lysberg Solum / NTB

Оползень у деревни Ask в Норвегии.

© AP Photo / Ashley Landis

Мужчина греет ноги над газовой плитой в Остине, штат Техас, США.

Мужчина греет ноги над газовой плитой в Остине, штат Техас, США. - Sputnik Молдова
15/31
© AP Photo / Ashley Landis

Мужчина греет ноги над газовой плитой в Остине, штат Техас, США.

© AFP 2021 / Josh Edelson

Лесной пожар в Калифорнии.

Лесной пожар в Калифорнии. - Sputnik Молдова
16/31
© AFP 2021 / Josh Edelson

Лесной пожар в Калифорнии.

© AFP 2021 / Alfredo Zuniga

Девочка на куске дерева во время наводнения в Мозамбике.

Девочка на куске дерева во время наводнения в Мозамбике. - Sputnik Молдова
17/31
© AFP 2021 / Alfredo Zuniga

Девочка на куске дерева во время наводнения в Мозамбике.

© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Эвакуация жителей в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии.

Эвакуация жителей в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии. - Sputnik Молдова
18/31
© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Эвакуация жителей в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии.

© AFP 2021 / Bulent Kilic

Сильный снегопад в Стамбуле.

Сильный снегопад в Стамбуле. - Sputnik Молдова
19/31
© AFP 2021 / Bulent Kilic

Сильный снегопад в Стамбуле.

© AFP 2021 / Brandon Bell/Getty Images

Лошади во время грозы в штате Луизиана.

Лошади во время грозы в штате Луизиана. - Sputnik Молдова
20/31
© AFP 2021 / Brandon Bell/Getty Images

Лошади во время грозы в штате Луизиана.

© AP Photo / Salvatore Allegra

Извержение вулкана Этна в Италии.

Извержение вулкана Этна в Италии. - Sputnik Молдова
21/31
© AP Photo / Salvatore Allegra

Извержение вулкана Этна в Италии.

© AFP 2021 / Charly Triballeau

Поиск пропавших без вести после оползня в Атами, Япония.

Поиск пропавших без вести после оползня в Атами, Япония. - Sputnik Молдова
22/31
© AFP 2021 / Charly Triballeau

Поиск пропавших без вести после оползня в Атами, Япония.

© Sputnik / Press Service of the Federal Avialesokhrana Сотрудник "Авиалесоохраны" во время тушения лесного пожара в Якутии. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Сотрудник Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара в Якутии - Sputnik Молдова
23/31
© Sputnik / Press Service of the Federal Avialesokhrana
Сотрудник "Авиалесоохраны" во время тушения лесного пожара в Якутии. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© AFP 2021 / Nicolas Tucat

Самолет сбрасывает огнезащитный состав на дымящийся лесной пожар на склоне холма в департаменте Вар, Франция.

Самолет сбрасывает огнезащитный состав на дымящийся лесной пожар на склоне холма в департаменте Вар, Франция. - Sputnik Молдова
24/31
© AFP 2021 / Nicolas Tucat

Самолет сбрасывает огнезащитный состав на дымящийся лесной пожар на склоне холма в департаменте Вар, Франция.

© AP Photo / John Locher

Эмили Франсуа рядом со своим домом, поврежденным наводнением в результате урагана Ида, США.

Эмили Франсуа рядом со своим домом, поврежденным наводнением в результате урагана Ида, США. - Sputnik Молдова
25/31
© AP Photo / John Locher

Эмили Франсуа рядом со своим домом, поврежденным наводнением в результате урагана Ида, США.

© AFP 2021 / Geological Survey

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях.

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях. - Sputnik Молдова
26/31
© AFP 2021 / Geological Survey

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях.

© Sputnik / Aditya Sutanta Местный житель в деревне у подножия вулкана Синабунг в провинции Северная Суматра в Индонезии. 2 марта вулкан Синабунг выбросил столб пепла и клубы дыма на высоту около 5 километров.
Местный житель в деревне у подножия вулкана Синабунг, Индонезия - Sputnik Молдова
27/31
© Sputnik / Aditya Sutanta
Местный житель в деревне у подножия вулкана Синабунг в провинции Северная Суматра в Индонезии. 2 марта вулкан Синабунг выбросил столб пепла и клубы дыма на высоту около 5 километров.
© Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы убирает снег с площади у делового центра "Москва-сити". Рекадрированный.
Сотрудник коммунальной службы убирает снег с площади у делового центра Москва-сити - Sputnik Молдова
28/31
© Sputnik / Anton Denisov
/
Перейти в фотобанк
Сотрудник коммунальной службы убирает снег с площади у делового центра "Москва-сити". Рекадрированный.
© AFP 2021 / Payton Bruni

Пожар в штате Орегон, США.

Пожар в штате Орегон, США. - Sputnik Молдова
29/31
© AFP 2021 / Payton Bruni

Пожар в штате Орегон, США.

© AP Photo / Moises Castillo

Женщина несет крест во время паломничества в Сан-Висенте-Пакая, Гватемала.

Женщина несет крест во время паломничества в Сан-Висенте-Пакая, Гватемала. - Sputnik Молдова
30/31
© AP Photo / Moises Castillo

Женщина несет крест во время паломничества в Сан-Висенте-Пакая, Гватемала.

© AFP 2021 / Brett Carlsen

Последствия разрушительного торнадо в Мэйфилде, Кентукки, США.

Последствия разрушительного торнадо в Мэйфилде, Кентукки, США. - Sputnik Молдова
31/31
© AFP 2021 / Brett Carlsen

Последствия разрушительного торнадо в Мэйфилде, Кентукки, США.

Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:30Суд вынес приговор по делу о 200 килограммах героина
11:02Экс-президент Молдовы Игорь Додон прибыл в Генпрокуратуру на допрос
10:58Ситуация на дорогах Кишинева: как ездит транспорт после снегопада
10:34Кому станет легче получить гражданство России - Путин внес в Госдуму законопроект
10:00Самые масштабные природные катаклизмы в мире в 2021 году
09:41Тест на ВИЧ и отпечатки пальцев – в России вступили в силу новые правила для мигрантов
09:18Где в Кишиневе 29 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
08:44Пока все спали: самый богатый россиянин, развод Шварценеггера и ситуация с COVID
08:30Странная стабильность молдавского лея и… загадки Котовского
08:00Кочу: что предлагают местные власти Молдовы центральным
07:30Как "Евросоюз" XVIII века продлевал османское владычество в Молдавии
07:00Самый точный прогноз погоды: будет ли еще снег
00:01Погодные рекорды Молдовы 29 декабря
ВчераВ Роспотребнадзоре рассказали, у кого "омикрон" вызывает тяжелое течение болезни
ВчераНовейшая российская боевая машина пехоты Б-19 прибавит огня
ВчераКурс валют на среду: доллар и евро дешевеют
ВчераСамые смешные и необычные рождественские фото 2021 года
ВчераПримэрия Кишинева и коммуна Цынцерены продлили двусторонний контракт
ВчераМост на Балканском шоссе в Кишиневе сдали в эксплуатацию
ВчераИстинные причины, по которым Санду не поехала на саммит СНГ