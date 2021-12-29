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Самые масштабные природные катаклизмы в мире в 2021 году
Самые масштабные природные катаклизмы в мире в 2021 году
Извержения вулканов, наводнения, лесные пожары и разрушительные торнадо - уходящий 2021 год оказался богат на опасные и одновременно завораживающие события
2021-12-29T10:00+0200
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Самые масштабные природные катаклизмы в мире в 2021 году 10:00 29.12.2021 (обновлено: 10:18 29.12.2021)
Извержения вулканов, наводнения, лесные пожары и разрушительные торнадо - уходящий 2021 год оказался богат на опасные и одновременно завораживающие события.
© AP Photo / Saul Santos
Лава от извергающегося вулкана на канарском острове Ла-Пальма.
Лава от извергающегося вулкана на канарском острове Ла-Пальма.
© AFP 2021 / Don MacKinnon
Женщина с детьми на велосипеде в жаркий день в Ванкувере.
Женщина с детьми на велосипеде в жаркий день в Ванкувере.
© AFP 2021 / Noel Celis
Автомобили у туннеля после ливней в китайском Чжэнчжоу.
Автомобили у туннеля после ливней в китайском Чжэнчжоу.
© AP Photo / Seth Wenig
Девушка во время сильного снегопада в Нью-Джерси.
Девушка во время сильного снегопада в Нью-Джерси.
© AFP 2021 / Sebastien Bozon
Разрешения в результате наводнения в Западной Германии.
Разрешения в результате наводнения в Западной Германии.
© AFP 2021 / Angelos Tzortzinis
Девушка с собакой во время природных пожаров в Греции.
Девушка с собакой во время природных пожаров в Греции.
© AFP 2021 / Kingsley Roberts
Извержение вулкана на острове Сент-Винсент.
Извержение вулкана на острове Сент-Винсент.
© AFP 2021 / Helmut Fohringer / APA
Последствия торнадо в Чехии.
Последствия торнадо в Чехии.
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Женщина во время песчаной бури в Пекине.
Женщина во время песчаной бури в Пекине.
© AFP 2021 / Mohd Rasfan
Наводнение в результате муссонов в Малайзии.
Наводнение в результате муссонов в Малайзии.
© Sputnik / Bruno Thevenin
Занесенные снегом мотороллеры (скутеры) на одной из улиц в Мадриде.
Занесенные снегом мотороллеры (скутеры) на одной из улиц в Мадриде.
© AP Photo / Miguel Morenatti
Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.
Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.
© AFP 2021 / Victoria Razo
Последствия удара урагана Грейс по Мексике.
Последствия удара урагана Грейс по Мексике.
© AFP 2021 / Stian Lysberg Solum / NTB
Оползень у деревни Ask в Норвегии.
Оползень у деревни Ask в Норвегии.
© AP Photo / Ashley Landis
Мужчина греет ноги над газовой плитой в Остине, штат Техас, США.
Мужчина греет ноги над газовой плитой в Остине, штат Техас, США.
© AFP 2021 / Josh Edelson
Лесной пожар в Калифорнии.
Лесной пожар в Калифорнии.
© AFP 2021 / Alfredo Zuniga
Девочка на куске дерева во время наводнения в Мозамбике.
Девочка на куске дерева во время наводнения в Мозамбике.
Эвакуация жителей в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии.
© AFP 2021 / Bulent Kilic
Сильный снегопад в Стамбуле.
Сильный снегопад в Стамбуле.
© AFP 2021 / Brandon Bell/Getty Images
Лошади во время грозы в штате Луизиана.
Лошади во время грозы в штате Луизиана.
© AP Photo / Salvatore Allegra
Извержение вулкана Этна в Италии.
Извержение вулкана Этна в Италии.
© AFP 2021 / Charly Triballeau
Поиск пропавших без вести после оползня в Атами, Япония.
Поиск пропавших без вести после оползня в Атами, Япония.
© Sputnik / Press Service of the Federal Avialesokhrana Сотрудник "Авиалесоохраны" во время тушения лесного пожара в Якутии. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Сотрудник "Авиалесоохраны" во время тушения лесного пожара в Якутии. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© AFP 2021 / Nicolas Tucat
Самолет сбрасывает огнезащитный состав на дымящийся лесной пожар на склоне холма в департаменте Вар, Франция.
Самолет сбрасывает огнезащитный состав на дымящийся лесной пожар на склоне холма в департаменте Вар, Франция.
© AP Photo / John Locher
Эмили Франсуа рядом со своим домом, поврежденным наводнением в результате урагана Ида, США.
Эмили Франсуа рядом со своим домом, поврежденным наводнением в результате урагана Ида, США.
© AFP 2021 / Geological Survey
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях.
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях.
© Sputnik / Aditya Sutanta Местный житель в деревне у подножия вулкана Синабунг в провинции Северная Суматра в Индонезии. 2 марта вулкан Синабунг выбросил столб пепла и клубы дыма на высоту около 5 километров.
Местный житель в деревне у подножия вулкана Синабунг в провинции Северная Суматра в Индонезии. 2 марта вулкан Синабунг выбросил столб пепла и клубы дыма на высоту около 5 километров.
© Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанк Сотрудник коммунальной службы убирает снег с площади у делового центра "Москва-сити". Рекадрированный.
Сотрудник коммунальной службы убирает снег с площади у делового центра "Москва-сити". Рекадрированный.
© AFP 2021 / Payton Bruni
Пожар в штате Орегон, США.
Пожар в штате Орегон, США.
© AP Photo / Moises Castillo
Женщина несет крест во время паломничества в Сан-Висенте-Пакая, Гватемала.
Женщина несет крест во время паломничества в Сан-Висенте-Пакая, Гватемала.
© AFP 2021 / Brett Carlsen
Последствия разрушительного торнадо в Мэйфилде, Кентукки, США.
Последствия разрушительного торнадо в Мэйфилде, Кентукки, США.