https://ru.sputnik.md/20211229/samyy-bogatyy-rossiyanin-razvod-shvartsenegger-covid-47607670.html

Пока все спали: самый богатый россиянин, развод Шварценеггера и ситуация с COVID

Пока все спали: самый богатый россиянин, развод Шварценеггера и ситуация с COVID

Пока все спали: самый богатый россиянин, развод Шварценеггера и ситуация с COVID

2021-12-29T08:44+0200

2021-12-29T08:44+0200

2021-12-29T10:23+0200

развод

арнольд шварценеггер

forbes

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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Журнал Forbes представил десятку миллиардеров из России, больше всего разбогатевших за 2021 год, передает РИА Новости. На первом месте – основатель Telegram Павел Дуров, который сумел за год увеличить свое состояние на 13,81 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту оценки мессенджера. В марте Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке 1 миллиард долларов.Состояние первой десятки лидеров Forbes суммарно выросло на 74,51 миллиарда долларов за год."Также в уходящем году мессенджер резко нарастил пользовательскую базу. В октябре 2021 года, после сбоя в работе Meta (Facebook), Instagram и WhatsApp в Telegram зарегистрировались 70 миллионов новых пользователей", - отмечает журнал.Арнольд Шварценеггер – официально холостякАмериканский актер и политик Арнольд Шварценеггер расторг брак с женой Марией Шрайвер, передает РИА Новости. Бракоразводный процесс длился десять лет.Пара объявила о расставании в 2011 году после того, как в СМИ появилась новость о том, что у Шварценеггера родился сын от домработницы. Лишь спустя больше десяти лет супруги смогли добиться официального развода.Портал объяснил такой долгий судебный процесс "отсутствием мотивации" и сложностью в урегулировании споров о разделе имущества. По данным источников, судебные тяжбы коснулись примерно 400 миллионов долларов, имущество в результате было поделено практически пополам.Пара поженились в 1986 году, у них четверо детей.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 282 миллиона.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 282 миллиона 840 тысяч 785. Из них 5 414 686 скончались. Применены свыше 9 030 903 247 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (53 172 397). Следом идут Индия (34 808 886) и Бразилия (22 259 270).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 12 406 697 случаев, в России – 10 258 052 случая заражения, во Франции –9 430 829, на Украине – 3 828 336, в Румынии – 1 804 455.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 302 новых случая инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 375 065.Общее число скончавшихся на данный момент – 9645.

https://ru.sputnik.md/20211101/istoricheskoe-sostoyanie-bogatstvo-maska-pobilo-mirovoy-rekord-46085357.html

https://ru.sputnik.md/20210531/pochemu-zhiteli-moldovy-razvodyatsya-prichiny-pobuzhdayuschie-ikh-poyti-na-etot-shag-34934263.html

https://ru.sputnik.md/20211228/omikron-tyazheloe-techenie-bolezni-47606323.html

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развод, арнольд шварценеггер, forbes